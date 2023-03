Los fanáticos del rapero Mac Miller han enloquecido después de que se informara que presuntamente habrá un nuevo álbum del artista.

Las buenas noticias han envuelto nuevamente al mundo de la música, esto después de que se informara que presuntamente se lanzará un nuevo álbum que contendrá diversas piezas musicales del fallecido rapero Mac Miller.

Lo anterior después de que el famoso y reconocido productor Madlib lanzara una declaración que logró captar la atención de los fanáticos del cantante y que los ha llevado a enloquecer en las redes sociales.

Fue a través de una entrevista para “Sway in the Morning” que el productor confesó algunos de los proyectos que tiene en puerta, momento en el que figuró la música de Mac Miller.

Entre estos se encuentra un disco junto a Erykah Badu, uno más con Planet Asia y en la lista está una producción de Miller.

Asimismo este afirmó que el patrimonio del rapero ya dio autorización para que sea lanzado este nuevo álbum, según los mismos medios.

Cabe mencionar que el EP que es llamado “Maclib” fue por primera vez mencionado en el 2019, en donde solo se sabía de su existencia, lo que provocó que los seguidores de artista se alborotaron, sin embargo, este proyecto aún no tenía fecha para ser lanzado en ese entonces.

Madlib just confirmed that his collab album with Mac Miller “Maclib” is being finished up and will be dropping soon!

Best news I’ve heard all day 🙌 pic.twitter.com/s5TWChLhT1

— Jah Talks Music (@JahTalksMusic) March 28, 2023