Luego de que el Comité Técnico de Evaluación entregara a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados las cuatro quintetas con los nombres de quienes van a contender por el cargo de presidenta y consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), los coordinadores de oposición advierten que votarán por perfiles autónomos e imparciales.

El coordinador de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero adelantó que su bancada votará “por aquellos perfiles que sean imparciales, y que hayan dedicado su vida al ámbito académico y que demuestren que defenderán la voluntad de la gente, expresada mediante el voto”.

Enfatizó que su partido buscará que la renovación de cuatro lugares en el Consejo General del INE, incluyendo su presidencia, se realice con imparcialidad para beneficio de la democracia.

“No nos interesan simpatías, lo único que nos interesa es que sean mujeres y hombres que hayan dedicado su vida al ámbito académico, al estudio y manejo de estos temas con seriedad y que defiendan la voluntad de la gente, expresada mediante el voto”.

Explicó que, para la elección de los Consejeros se necesita mayoría calificada y que la postura que asumirán esta semana no será vetar a nadie, no obstante, sí se asegurarán de que no haya cuotas partidistas de por medio.

“Si observamos que se quiere imponer a personas que no cumplen con el requisito de imparcialidad, es evidente que como oposición no vamos a llegar a un acuerdo y por supuesto que no lo vamos a permitir”, advirtió.

En tanto el coordinador de los diputados del PRD, Luis Cházaro, resaltó que propondrán a la Junta de Coordinación Política “a dos hombres y dos mujeres que garanticen la autonomía e imparcialidad del INE”.

Dijo que revisarán las quintetas propuestas por el Comité Técnico con detenimiento.