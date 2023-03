Tras haber sido diagnosticado con cáncer, el exjugador de los Raiders, Foster Moreau ha anunciado su retiro de la National Football League.

El exjugador del equipo de los Raiders, Foster Moreau ha anunciado su retiro de las canchas de la National Football League (NFL) tras haber sido diagnosticado con un tipo de cáncer.

De acuerdo con lo reportado por medios locales, el atleta tiene “Linfoma de Hodgkin’s” el cual fue descubierto cuando se realizó un examen físico con el conjuntos de los “Santos” de Nueva Orleans.

Por medio de sus redes sociales Foster se encargó de difundir esta noticia para todos sus seguidores:

“A través de un proceso, algo así como milagroso, este período de la agencia libre me ha cambiado la vida. Durante un examen físico de rutina me enteré de que tengo linfoma de Hodgkin y me alejaré del futbol”, se leyó.

Through somewhat of a miraculous process, this Free Agency period has been life changing for me. During a routine physical conducted by the Saint’s medical team down in New Orleans, I’ve come to learn that I have Hodgkin’s Lymphoma, and will be stepping away from football (1/3)

— Foster Moreau (@fhmoreau) March 22, 2023