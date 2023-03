Por segundo año consecutivo, México se hace con el galardón a la Mejor Fotografía, frente a países como Estados Unidos y Australia.

Con Marian Bliis Blake a la cabeza del equipo mexicano, se consiguió que México pudiera obtener por segundo año consecutivo la Copa Mundial de Fotografía, en donde cada país debía mostrar un portafolio con sus mejores 24 fotografías.

Las fotografías deben contener ocho distintas categorías, siendo la octava ocasión en que México participa en el certamen, desde el año 2016, siempre logrando destacar en las distintas ediciones.

El mexicano Eduardo Gómez consiguió el oro para la categoría de Fotografía Comercial, quedando por encima de Malasia, Portugal, Brasil, Reino Unido, Austria, Costa Rica, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Australia.

De igual forma, Esteban Ruiz y Ana María Iglesias se llevaron la plata en la categoría de Retrato Ilustrativo y Retrato Natural; Juan Silva Camezi y Eliud Gil Samaniego quedaron en quinto y sexto lugar en Reportaje/Fotoperiodismo.

Continuando con Luis Padilla un cuarto lugar en la categoría de Naturaleza/Fauna y Manolo Sierra un octavo lugar en el apartado de Boda.

Por medio de sus redes sociales oficiales, la Professional Photographers of America (PPA por sus siglas en inglés) dió a conocer que México fue el representante que ganó el Mundial de Fotografía y mando una felicitación al equipo:

“Felicidades al equipo de México por haber ganado la Copa Mundial de Fotografía 2023”.

Se puede acceder al repertorio de fotografías por medio de su sitio web https://www.worldphotographiccup.org/

Congratulations to Team Mexico who have won the 2023 #WorldPhotographicCup. 🎉 Learn more here 👉 https://t.co/p9hOpqBuz9 pic.twitter.com/pB1OC9VdZs

— Professional Photographers of America (PPA) (@OurPPA) March 17, 2023