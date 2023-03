El piloto mexicano Sergio ‘Checo‘ Pérez consiguió la primera posición en el Gran Premio de Arabia Saudita de la Fórmula 1.

En una nueva exhibición de Red Bull, el neerlandés Max Verstappen consiguió el 1-2 para su escudería, después de comenzar la carrera desde la decimoquinta posición.

El español Fernando Alonso (Aston Martin) fue tercero en la carrera pero una penalización le hizo bajar al cuarto lugar, cediendo su lugar en el podio al británico George Russell (Mercedes).

Para ‘Checo’ Pérez, que había comenzado desde la ‘pole position’, se trata de su quinta victoria en la Fórmula 1, después de triunfar en el Gran Premio de Sakhir (Baréin) en 2020 con Racing Point y, ya como piloto de Red Bull, en Azerbaiyán en 2021 y en 2022 en Mónaco y Singapur.

En la primera carrera de 2023, Sergio Pérez finalizó segundo y Verstappen primero, por lo que ahora se alterna el orden en el podio entre los dos pilotos de Red Bull, la escudería que ya dominó ampliamente el año pasado y que por ahora se está mostrando inalcanzable para el resto.

El veterano Alonso, de 41 años, repitió en Yedá el tercer puesto de la primera carrera y confirmó las buenas sensaciones mostradas por Aston Martin en los ensayos de pretemporada y en el inicio de temporada en Baréin.

