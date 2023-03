La influencer Tamy Parra se hizo tendencia este 15 de marzo tras terminar su relación con su prometido y haber confirmado una infidelidad de parte de él.

Tamy Parra dio a conocer a través de redes sociales que terminó la relación con su prometido Omar Nuñez, tras haber sido víctima de una infidelidad; el hecho lo compartió mediante su cuenta de TikTok y rápidamente se volvió en tendencia y viral:

“Así como hice mi relación pública tienen derecho a saber qué pasa. Con el dolor de mi corazón decidí terminar con mi relación. Yo soy una mujer que no necesita de nadie y menos de un hombre”.

“Una mujer que trabaja todos los días en su futuro, que busca sus sueños sin pisotear a nadie y por eso sé perfectamente lo que me merezco”, agregó Tammy.

La influencer mencionó que la situación fue muy sorpresiva para ella pero mencionó que solo buscará hacerse más fuerte ante el difícil momento.

De igual manera, explicó en redes sociales que su exprometido Omar le había pedido matrimonio en París, Francia.

“Tengo una regla de oro: dejar ir a las personas que no me valoren y no me respeten. He pasado por cosas más fuertes que esta, me hará más fuerte. Es una situación que me duele bastante, estoy en shock. Para mí es muy fuerte”, mencionó.

Tras unas pocas horas de que la chica había compartido su compromiso con Omar Nuñez, otra joven en comentarios le hizo saber a Tammy que el hombre le había sido infiel con ella.

“Yo creía tener una relación muy sana, muy linda porque de verdad era más linda en persona que lo que mostrábamos en redes”.

“Al día siguiente ya estaba comprometida y al día siguiente habían salido pruebas de que me había sido infiel”, expusó.

Finalmente, Tammy Parra dio por seguro a sus fanáticos que volvería a ser mejor y brillaría porque él “había perdido a una mujer chingonsísi**”.

