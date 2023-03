En redes una joven española se viralizó tras compartir el hack– truco- que la hace sentir segura cuando camina sola y de noche.

A través de TikTok Marina (@marinamese) compartió un clip en el que da a conocer que elementos carga en su bolso para sentirse segura cuando camina por la calle sola y de noche.

Debido al aumento de casos de violencia en contra de las mujeres algunas féminas suelen portar en sus bolsos algunas herramientas como gas lacrimógeno, silbatos de auxilio o linternas deslumbrantes para sentirse más seguras al transitar solas por las calles .

Sin embargo, Mariana, tras lo mostrado en su clip de 40 segundos refirió que ella optó por algo más sencillo, una ¡barba artificial!

“Para los que no sabéis el por qué llevo una barba en el bolso, muy sencillo: la llevo porque me siento más segura con una barba en el bolso.

Yo voy andando por la calle sola de noche, cojo, abro el bolso y me pongo la barba. Y me siento genial y muy segura”- se le escucha decir a la joven en el video-

Tras la explicación, la joven española, también compartió cómo se le ve la barba puesta, la cual le ayuda a “ahuyentar” á quien podría tratar de hacerle daño, pues comentó tras su peculiar apariencia con el artículo que le permite pasar desapercibida:

“Tú me ves así por la calle y tú no te acercas. Tú no te acercas. Doy bastante miedo. Es verdad que esto me lo pongo cuando estoy andando por la calle de noche, aunque se me ha olvidado alguna vez entrando en el metro, pero igualmente me veo hermosa. -finalizó Marina-

Ante el gran truco que compartió la joven, el clip rápidamente se viralizó , pues ha alcanzado 841 mil 600 reproducciones, 106 mil 400 me gusta y diversos comentarios en los que internautas aplauden la gran idea de la chica, pues se lee:

Te podría interesar: ChatGPT-4, la IA que alcanzará un rendimiento a nivel humano

“Buena idea, pero ojalá no tuviéramos que hacer este tipo de cosas…”.

“Bueno consejo”.

“Gracias por el hack, ahora lo voy a usar”.

“Que buena idea para evitar esos sustos”.

CSAS