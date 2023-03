Esta noche en el Dolby Theatre se llevó a cabo la ceremonia número 95 de los Premios Oscar en la que Everything Everywhere All at Once o en español, Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo se llevó siete de 10 estatuillas.

Y es que el filme de Daniel Kwan y Daniel Scheinert arrasó en la ceremonia en las categorías más importantes; Mejor película, mejor actriz (Michelle Yeoh), mejor dirección, mejor edición, mejor guión original, mejor actriz de reparto (Jamie Lee Curtis) y mejor actor de reparto (Ke Huy Quin).

Otra de las ganadoras fue la alemana All Quiet on the Western Front quien se llevó cuatro estatuillas en las categorías: Mejor diseño de producción, mejor película extranjera, mejor fotografía y mejor banda sonora.

De igual forma Guillermo del Toro se convirtió de nueva cuenta en ganador del Oscar gracias a su película Pinocchio quien se llevó la estatuilla a mejor película animada.

La ceremonia fue conducida por Jimmy Kimmel quien al inicio de la ceremonia hizo mención del incidente ocurrido hace un año en el que Will Smith golpeó a Chris Rock. De igual forma el humor estadounidense se hizo presente al momento de interactura al grado de incomodar a la activista Malala Yousafzai.

Información en desarrollo…