La empleada decidió donar un riñón a su jefa pero fue despedida tras faltar al trabajo para recuperarse de la cirugía.

A través de redes sociales se viralizó la historia de Debbie Stevens, una empleada que tuvo un gesto noble con su jefa Jackie Brucka, de 61 años de edad.

De acuerdo con su testimonio para medios internacionales, Debbie dijo que su jefa necesitaba el trasplante de riñón para sobrevivir por lo que no lo pensó dos veces y lo donó.

Sin embargo, Stevens tuvo que tomarse unos días para recuperarse de la cirugía pero esto no fue del agrado de Jackie.

La jefa le recriminó a Debbie su ausencia en el trabajo por lo que decidió despedirla.

En su momento Jackie no supo que el riñón que le donó Debbie su cuerpo lo rechazó por lo que los médicos decidieron darle el de otro donador mientras que el de Stevens fue puesto en otro paciente.

Cabe mencionar que este hecho ocurrió en 2011, en Long Island, Nueva York, pero la historia se volvió a viralizar en redes sociales.

Algunos usuarios tildaron de “malagradecida” a Jackie por su acción de correr a su empleada a pesar de no tener el riñón de Debbie Stevens ya que consideran que la bondad de la trabajadora fue sincera.

In 2012, Debbie Stevens donated her kidney to save her boss's life. But the boss (Jacqueline Brucia) fired her when she got what she wanted. pic.twitter.com/sjdWzhciZf

— Facts Bok (@factsbok) March 5, 2023