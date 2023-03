Una usuaria en redes exhibió al cantante Kalimba por haber tenido una mala actitud con ella tras haberle pedido una fotografía; se viralizó.

El reconocido cantante mexicano Kalimba se robó la atención de los internautas tras haber sido exhibido por una usuaria en redes de haber tenido una mala actitud con ella por haberle pedido una fotografía.

La mujer hizo pública esta situación por medio de su cuenta de Twitter (@Gabyyq_) en la que a través de un hilo detalló la experiencia que vivió al encontrarse con el intérprete de “Tocando Fondo”.

En este detalló que todo comenzó cuando el artista ingresó al restaurante en el que se desempeña laboralmente:

“Por ser famoso, lo reconocí, me emocioné y le pedí una foto”, escribió.

Asimismo explicó que el cantante no quería hablar en español:

“Preguntaba algo y yo le respondía en español y él siguió preguntando en inglés”, aseguró.

De igual forma relató que después de haberle pedido la foto revisó el Instagram de Kalimba y vio lo siguiente:

“Vi que había puesto un comentario de que ‘A veces desearía que los teléfonos no tuvieran cámara cuando él se siente cansado”, mencionó.

Posteriormente la usuaria decidió dar su opinión sobre la actitud del cantante:

“Mi vida, fui la única en el pin… aeropuerto que te reconoció, de ahí ni las moscas se pararon en tu plato de comida”, reveló.

Por otra parte la mujer reflexionó y mencionó que son humanos y que también tienen días buenos y malos y que quizá ese día era uno malo para él:

“Se les olvida que gracias a sus fans es que aún logran hacer de sus moneditas, deberían ser un poco más simpáticos a la hora de tratarnos”, opinó la usuaria.

Para finalizar su tuit le deseo buenas noches a todos sus seguidores menos a Kalimba:

“Ojalá la comida le haya hecho daño”, concluyó.

Ante esto el artista decidió pronunciarse por medio de sus redes en las que dio su punto de vista sobre la situación:

“Justo entré a ese restaurante porque vi puro gringo y venía de dar muchas fotos en otro lugar. Si lo tomaste personal no era contigo específicamente. Tu no me atendiste, me estaba atendiendo una gringa, ¿te acuerdas? mis pesitos los hago cantando cuando gustes hay shows”, finalizó el artista.

Hola

Justo entre a ese restaurante por que vi puro gringo y venía de dar muchas fotos en otro lugar.

Si lo tomaste personal 🤷🏾‍♂️ no era CONTIGO específicamente.

Tú no me atendiste, me estaba atendiendo una gringa, te acuerdas?

Mis pesitos los hago cantando, cuando gustes hay shows. — Kalimba (@KalimbaMX) March 7, 2023

