–La transformación tiene que continuar. Mi legado no puede cuestionarse. Por eso te elegí a ti, y ya le pedí al Fis que haga un cómic para explicarlo. Parece que los diputados no entienden nada si no se los explican así, como para niños de kínder. Por eso, también hay que mandar copia a la SEP y a Derechos Humanos. De todas formas, toma nota: el INE tiene que desaparecer por completo. Cualquier duda, con el licenciado Manuel.

–Ah, un patriota, ¿y el petróleo, señor? Está saliendo carísimo.

–Tiene que ser el motor de la economía. Hay que inyectarle el dinero que haga falta. Cualquier duda, con Joserra. Pero que no decida él. Que le pregunte a la señora.

–¿Gatell, Presidente? ¿Lo ve para el Gobierno de la ciudad?

–No, lo necesitamos en el área de Salud. Que ponga más etiquetas. Nada más hay que sugerirle que no use pantalones tan entallados. Me dijo Beatriz que el… ¿Cómo le llamó, Ramírez? Ca algo… ¿Camelo, caramelo? Eso, cameltou. Que el cameltou masculino no es adecuado en un servidor público. No sé qué significa eso, pero el pantaloncito sí es muy desagradable. Uno no se atreve a verlo debajo de la nariz. Yo por eso uso ropa holgada. Para cuidar la investidura. El único problema es que las guayaberas me están quedando muy ajustadas. Ya no hay más tallas.

–¿Seguimos con el béisbol, señor?

–Claro. Con todo. No vamos a admitir deportes neoliberales. Cualquier duda, con Pío.

–¿Y en Cultura? La comunidad está muy molesta con usted. Que ya no tienen dinero para nada.

–¡Al carajo! Que sigan con los huipiles, pero que gasten poco. Estoy pensando en unir el corredor cultural de Chapultepec con Iztapalapa, donde el pueblo me quiere mucho, con otro puente peatonal. La Calzada del Bienestar. La última vez me prepararon un menudo para chuparse los dedos, y eso que tienen poca agua. Como siempre digo, los pobres son una apuesta segura. Cualquier duda con…

–¿Ale?

–¡Cómo crees! Con Beatriz. Ah, y hay que insistir con el penacho de Moctezuma.

–Lo del desabasto no se ha terminado de resolver, señor. Parece que hay escasez de medicamentos para las enfermedades mentales, y luego, con el cierre de psiquiátricos, hay problemas en las casas.

–Las mujeres son la mejor institución de seguridad social. No es necesario invertir en eso. En Tabasco, las abuelitas amarraban a los locos a la cama y se ocupaban de la casa. A propósito, se me antojó un puchero. Ramírez, que me manden uno, con tostadas. Fritas, ¿eh? Las otras no saben.

–Lo vamos a extrañar, Presidente.

–Eso es lo que tú crees.

