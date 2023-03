El actor Paco Rueda contó que es lo que hay detrás de la recién salida serie “Mariachis” estrenada para la plataforma de streaming HBO Max.

Mariachis es una serie que promete a la audiencia toques de drama, comedia y mucha música que toma como base las raíces de México para adentrarnos en una experiencia que nos hará ver el significado y valor de la familia.

Paco Rueda, en entrevista para DIARIO 24 HORAS, nos contó más sobre este proyecto y cómo fue para él haber caracterizado al personaje de “Huevo” y el peso que tiene en la historia del protagonista dentro de la trama de Mariachis.

En primera instancia Paco comparte lo que para él significa la familia y cómo fue formar parte del reparto:

“Es una serie que habla sobre la familia, tiene que ver con la comedia y el drama. La familia para mi representa el pilar más importante en la vida”.

“El proceso antes de Mariachis fue largo, por qué me propusieron formar parte desde antes de pandemia. Me conecté mucho con el proyecto y me gustó, pero fue largo y complicado por la espera de dos años”.

Por otra parte Francisco Rueda detalla más como es su personaje llamado “Huevo” y cual es su parte fundamental dentro de la serie:

“Huevo es un músico que tiene una banda de música rock con su mejor amigo llamado Pedro y con ello ayuda a rescatar la memoria a través de la música”.

Asimismo, menciona que lo interesante del personaje es que busca mezclar distintos géneros:

“Me parece increíble, no soy músico pero me gusta el personaje y lo que hace, además de que es lo bonito e interesante de Huevo”.

Además, Paco Rueda menciona que esta mezcla de géneros no solo le gustó a él sino a toda la producción involucrada:

“Sí, a todos les gusto y a mí también. Me lo hicieron saber gracias a los comentarios con respecto a lo que se creó”.

El actor agregó que también el rodaje en Guadalajara “le gustó mucho” y estuvo “muy acorde para acentuar las raíces de México”.

A su vez, Rueda detalló que la serie puede lograr plasmar la idea de que la música es terapéutica:

“La música en general es terapéutica porque conecta con el ser humano y es algo que llega a plasmarse en Mariachis”.

Además, nos dio a conocer que es un amante del baile pero la música que no puede faltar en su día a día es de “Parcels”.

Para esto Paco Rueda también hizo mención de que su estancia con el reparto le permitió entablar buenas amistades así como aprender mucho:

“Me lleve increíble con la producción y reparto, tuve la oportunidad de estar con Ricardo Polanco con quien me llevo muy bien. A todos los actores les aprendes algo cada vez que trabajas con ellos y me siento afortunado de haber sido parte de este elenco”.

Finalmente invitó a las personas a ver la serie de “Mariachis” en HBO Max por el viaje de emociones que puede llegar a hacer sentir:

“¡Es una serie que no se pueden perder! Habla de la familia, del amor, te hará reír, te hará reír pero más que nada te hará volver a amar la música”.

Concluyó mencionando sus próximos proyectos:

“Próximamente estaré en un reality show de repostería que se llama “Bake Off”, que realmente me apasiona mucho hacerlo y será igual para HBO. Además, haré otro tipo de películas, que es algo que me conecta, me emociona y me pone muy contento.

