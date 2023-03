La cultura popular mexicana se vistió de luto con la muerte a los 89 años de Irma Serrano, La Tigresa, una figura tenaz y controversial que impactó el cine, el teatro, la música y la política de México.

“La Tigresa fue una mujer sin igual para su tiempo, controversial y muy talentosa, que logró salir adelante por su propia cuenta. Cuando nació artísticamente, nadie en absoluto creía en ella, pero demostró todo lo que tenía, ella misma mencionó que soñó con ser artista en su juventud pero que nunca pensó que las cosas se pondrían de su lado”, aseguró en entrevista con 24 HORAS, el periodista de la fuente de espectáculos Antonio Carrizosa.

“Irma fue una mujer hermosa; para empezar fue modelo de Diego Rivera, existe una foto de ella desnuda posando para el muralista cuando tenía como 17 años, cosa que no muchos saben pero fundamentalmente ella trascendió por ser entrona, por no dejarse, ella tuvo mucha valentía; cuando contó que fue amante de un presidente todos se sorprendieron y más cuando dijo que fue (Gustavo) Díaz Ordaz, en una época en donde la figura del presidente era intocable y a ella no le importó. Todas esas cosas le dieron una imagen y un valor sin igual”, continuó.

Serrano fue fundamentalmente intérprete y compositora, actividades que la hicieron sobresalir en un inicio.

Además, escribió canciones sumamente atrevidas y adelantadas para su tiempo las cuales nadie quería producir pero que con el paso del tiempo las hicieron famosas otros intérpretes.

“Cuando descubrió que podía cantar, Irma llegó a un nivel más arriba, sobresalió por algo más que por su belleza, pero también mostró que podía componer y que sus canciones eran además, buenas; se dice que son de su autoría La Martina y El Puente Roto.

“Invítame a pecar es un bolero que no está digitalizado, no se puede encontrar en internet y fue interpretado por Irma pero no tuvo mucha difusión por miedo a la censura; hoy es famoso por Paquita la del Barrio”, dice Carrizosa.

ES Y SERÁ TODA UNA LEYENDA

Sin embargo, la sociedad tergiversó su figura muchas veces y la llegó a juzgar como “vulgar”.

Quienes la conocieron aseguran que ella no se dejaba de nadie y les contestaba agresivamente a quienes la molestaban u ofendían.

Era muy temperamental lo que, aunado a que le gustaba llamar la atención, le valieron el

repudio de algunas personas.

“‘Tengo la cama de Carlota, me la regaló Díaz Ordaz’, eso desde luego fue un escándalo enorme, pero todo eso lo supo aprovechar para construir su imagen, la que le ayudó a finalmente poder estar en los cuernos de la luna del espectáculo y de la política de México; estar con un presidente y no callarlo, al contrario, hacerlo público y con orgullo. Así que Irma Serrano es y será una leyenda”, destacó el periodista.

Su colega, Javier Serrano sostiene que Irma Serrano deja la imagen de una mujer controvertida siempre, de carácter fuerte.

“Su popularidad fue tanta que alcanzó la escena política convirtiéndose en Senadora de

la República pero también se destacó como empresaria, productora de teatro y en general, deja un vacío importante en el espectáculo mexicano pues era una mujer relevante, inteligente, con relaciones amorosas que la hacían vivir de una manera intensa; siempre andaba alegre”, finalizó Serrano.

Dueña del escenario

Fue dueña del Teatro Fru Fru y adaptó y actuó Naná de Émile Zola, también actuó bajo la dirección de Alejandro Jodorowsky, además fue productora de varias obras.

En Cine, compartió créditos con estrellas como El Santo en Santo contra los zombis y con Cantinflas en El extra. En total grabó 25 cintas.

En la pantalla chica actuó en cinco telenovelas como La Madrastra y Aún hay más, entre otras.

En la música fue compositora e intérprete de numerosos temas controversiales como Invítame a pecar, la cual es popular actualmente por la interpretación de Paquita la del Barrio, La Martina y El Puente Roto, son sus interpretaciones más famosas. Sin embargo, existen muchas otras canciones.

En su vida íntima destaca el haber sido amante del ex presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien presuntamente le regaló la cama de Carlota, esposa de Maximiliano de Habsburgo.

