André Marín regresó a la TV tras haber sufrido problemas de salud que lo mantuvieron internado en el hospital.

El conductor regresó de manera oficial al programa La Última Palabra de Fox Sports tras el partido que hubo entre Tijuana y Puebla. Durante la transmisión, el analista dedicó un emotivo mensaje sobre su regreso y como fue afrontar sus enfermedades.

En el inicio del programa se mostraron videos de figuras como Rafael Márquez, Hirving Lozano, Cuauhtémoc Blanco, en los que mandaban sus mejores deseos al conductor de LUP.

Posteriormente, André Marín en entrevista con Fox Sports comenzó a relatar su emotivo mensaje y detalló la situación que lo dejó fuera del programa durante 5 meses:

“Fue un 2022 sumamente complicado, un 2022 que empezó con problemas de estómago, explotó, literalmente, el estómago por estrés. Me internaron y estuve en terapia intensiva.”

Siguiendo su relato, Marín mencionó que le realizaron una operación de la espalda pero lo “operaron mal” razón por la que tuvo que ser hospitalizado, para después contraer neumonía en el hospital:

“Terminamos el año con lo que ya todo mundo sabe, problemas con neumonía, intubado, en terapia intensiva, 45 días, bajando muchísimo de peso.”

André Marín buscará dar su mejor versión en LUP

“Hoy afortunadamente estoy de regreso, te reconozco que el año más complicado que me tocó vivir fue el que acaba de pasar”, así continuó la entrevista del analista deportivo.

Posteriormente calificó como un milagro su recuperación y aprovechó para agradecer a su familia y seguidores que le mandaron mensajes de aliento para salir adelante. André reiteró su compromiso de no fallarle a nadie:

“No les voy a fallar, no le voy a fallar a nadie. Volverán a ver la mejor versión de André Marín”.

“Lo que me pasó fue un milagro, no me acuerdo de nada. Cuando estuve en coma, no me acuerdo de nada. Me acuerdo que yo entraba al hospital por tres días y terminé 45 días después en terapia intensiva”, detalló Marín.

Agradece a sus doctores y a sus familiares

El conductor reiteró su agradecimiento a su familia, que atravesó junto con él sus problemas de salud:

“Valoren cada día como su fuera el último día de sus vidas. Patty es la fortaleza de mi vida: yo sin Patty no funcionó. Sin mis tres hijos no funcionó y ha sido impresionante lo que he aprendido de ellos, de Patty y de los tres enanos”

Asimismo, a sus doctores les agradeció por haberle “literalmente salvado la vida” luego de un “pronóstico de no salir con vida del hospital”.

David Faitelson se alegra por el regreso de André Marín

Faitelson uno de los excompañeros de André Marín compartió en sus redes sociales su gusto de que el conductor haya regresado a la pantalla chica:

“Me da muchísimo gusto ver el regreso de André Marín a la pantalla. Enhorabuena, André: Mostraste tú fortaleza y personalidad. La televisión deportiva mexicana ha recuperado, sin duda, a uno de sus grandes exponentes…”.

