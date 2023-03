El delantero de Santos Laguna, Javier Correa, arremetió contra Eduardo Arce, luego de que el DT de Puebla estuviera lanzando reclamos en el partido.

Javier Correa delantero de Santos Laguna fue directo al banquillo para enfrentarse contra el director técnico del Puebla, Eduardo Arce. El futbolista mencionó que el técnico “no tiene hue***” y debería dedicarse a “entrenar a sus jugadores” en lugar de reclamar.

Te podría interesar: Edson Álvarez comanda triunfo

Ya al término del encuentro de la Jornada 9 de la Liga Mx, entre Santos y Puebla, Javier Correa molesto contra el entrenador rival, señaló a Arce de provocarlo.

Durante una entrevista denunció la provocación y con la mirada intentaba buscar al técnico de los de La Franja:

“Creo que el técnico de Puebla tiene que cerrar un poquito la boca y dedicarse a entrenar a sus jugadores, no para ver si yo salgo de cambio porque es la segunda vez que me hace lo mismo.”

“Y me gustaria que me lo dijera de frente todas las cosas que me gritó pero como no tiene hue*** no me lo va a decir, me gustaría escuchar que me lo diga de frente”, agregó Javier Correa.

Te podría interesar: Fury termina invicto de Paul

Una vez que el artillero encontró a Eduardo Arce, abandonó la entrevista fue directo a confrontar al DT:

“Ese es tu problema, tú nada más provocas, todo el día provocas”, se escucha decir a Eduardo Arce.

Ambos intercambiaron unas fuertes palabras hasta que personal de Santos intervinieron para separarlos y se ve a Arce abandonando la disputa en camino a la zona mixta del estadio.

🥊🥊Acá en mi pueblo se le dice "le cantó un tiro" en 🇦🇷 como se le dice? le armó un quilombo?#JavierCorrea encaró al DT de Puebla no sin antes declarar que no tiene huevos para hablarle de frente.

*Final inesperado* pic.twitter.com/vk57gwJUNk — Jesús Cázares (@FABULOSOCHOY) February 27, 2023

Tras cinco partidos sin haber visto la victoria, los Guerreros golearon al conjunto del Puebla llevándose una victoria 3-2 en el Clausura 2023 de la Liga BBVA MX.

Por otro lado, Puebla suma su sexta derrota y se posiciona en el antepenúltimo lugar de la tabla general solo por encima de Querétaro y Mazatlán, con cinco unidades conseguidas.

Te podría interesar: Manchester United conquista Wembley

Los goles de Harold Preciado, Omar Fernadez y un doblete de Juan Brunetta, hacen que los Laguneros se sitúen en la séptima posición del certámen.