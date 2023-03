La FIFA entregó sus premios The Best a lo mejor del balompié durante 2022, para que el argentino Lionel Messi fuera elegido como ganador a mejor jugador de la FIFA, por lo hecho con el PSG y la Selección de Argentina en Qatar 2022, para conseguir su segundo galardón de The Best.

El jugador argentino se mantiene como el único jugador sudamericano en ganar dicho reconocimiento, que en cinco ediciones anteriores, habían ganado Cristiano Ronaldo, Luka, Lionel Messi y Robert Lewandowski en las últimas dos ediciones.

Alexia Putellas se coronó nuevamente como la mejor jugadora femenina de la FIFA, para repetir lo conseguido en 2021.

Te podría interesar: Edson Álvarez firma la victoria para el Ajax con un gol

Ronaldo Nazario fue el encargado de entregar un homenaje a Edson Arantes do Nascimento, a la viuda del astro brasileño, Marcia Cibele Aoki. “Pelé fue el más grande dentro y fuera del campo. Descansa en paz, amigo mío”.

On top of the world. 💫

@alexiaputellas has been crowned #TheBest FIFA Women’s Player 2022! pic.twitter.com/Wtcgg8SUmO — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 27, 2023

En la entrega de premios a mejores guardametas, Mary Earps y Emiliano Martínez fueron los congratulados, por lo hecho con Inglaterra y Argentina en los títulos de la Eurocopas femenil y el mundial de futbol varonil.

El futbolista amputado, Marcin Olesky, se convirtió en el ganador del Premio Puskás, por su gol convertido con el Warra Poznan del futbol polaco. Esta fue la primera vez que gana el premio un jugador de otra modalidad distinta al balompié profesional masculino.

Sarina Weigman y Lionel Scaloni fueron coronados como los mejores entrenadores del 2022, por los títulos conseguidos con las selecciones de Inglaterra y Argentina respectivamente. Lula Lochoshvili fue premiado con el premio de FIFA Fair Play, mientras que la afición argentina fue catalogada como la mejor en cuanto a animación durante 2022.

🏆 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜 🏆

#TheBest FIFA Men’s Player Award 2022 goes to Lionel Messi! 🇦🇷 pic.twitter.com/HXEugVH1t9 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 27, 2023

Te podría interesar: Manchester United vence al Newcastle y conquista la Copa de la liga

El FIFA FIFPro del futbol femenil quedó conformado por Christiane Endler, Lucy Bronze, María León, Leah Williamson, Wendie Renard, Alexia Putellas, Keira Walsh, Lena Oberdorf, Alex Morgan, Sam Kerr y Beth Mead.

Para el once estelar varonil, el FIFPro quedó estructurado con Thibaut Courtois, Achraf Hakimi, João Cancelo, Virgil van Dijk, Kevin de Bruyne, Luka Modrić, Henrique Casemiro, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Karim Benzema y Erling Haaland./24Horas