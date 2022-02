Obsesión, reconstrucción y situaciones inesperadas son algunos momentos por los que ha pasado Oscuro Deseo y que en su segunda temporada, quizá, aparezcan pero a través de una historia más intensa.

Protagonizada por Maite Perroni en el papel de Alma Solares y Alex Speitzer como Darío Guerra, en esta siguiente etapa tendrán a una nueva integrante que será clave en el final de esta historia: Ariana Saavedra, quien encarnará a Julieta Lazcano, prometida de Guerra.

La actriz es conocida por su participación en Control Z de la misma plataforma de streaming y ahora será parte de esta serie que considera “la actuación más grande de su carrera”.

“Es una historia que me gusta mucho, que estaba con intriga y que cuando apenas leí el guión me tenía como un buen libro. La verdad estaba desesperada y el público no sabe lo que viene. Me encanta que tiene giros inesperados; Julieta Lazcano es el conflicto de esta historia”, compartió Ariana en entrevista con 24 HORAS.

La joven actriz buscó hacer lo mejor para que el papel saliera a la perfección. Además, compartió que su experiencia trabajando con profesionales la hicieron sentir cómoda. De igual manera menciona que las historias pueden ser más reales de lo que creemos.

“Los personajes no son perfectos. Julieta no me costó del todo. Es tan cotidiano pero con emociones que tienen lógica con la situación por la que atraviesa. Nunca había usado arnés ni en una pantalla azul y trabajar desde la imaginación fue un reto muy bonito”, agregó.

La labor de un actor es llevar al límite a los personajes. Y, para Ariana, en ocasiones las emociones fueron demasiadas. “Sin spoilear, hay una escena en la que Julieta tuvo emociones exacerbadas. Mantener dicha emoción toda la noche y repetir fue un reto ya que ahí descubrí lo que es ser una actriz; afortunadamente lo logré y al siguiente día estaba deprimida pero por la emoción que le generé a mi cuerpo. Con cualquier cosa me ponía a llorar”, declaró.

EL FUTURO DE ARIANA

La actriz lleva seis años en México donde se inició en el modelaje. Esta chica que cursó la carrera de Relaciones Internacionales en Venezuela no se imaginó que dedicaría su vida a la actuación pero tuvo que realizar algunos sacrificios.

Ariana continúa trabajando y espera que sus próximos proyectos vean la luz en el próximo año.

“El modelaje para mi siempre fue un hobbie. El primer día que empecé con los cursos supe que quería ser actriz, es una carrera difícil de mucha competencia para la que tuve que cambiar mi acento y mi vida. Valió la pena. México tiene las oportunidades para quien quiera cumplir sus sueños”, finalizó.

