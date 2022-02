Tras el éxito rotundo de la serie La reina del sur, Kate del Castillo regresa una vez más en el papel de Teresa Mendoza para demostrarle a todos sus enemigos lo que puede llegar a hacer si se meten con la gente que le importa como lo son sus amigos y recientemente, su pequeña hija Sofía quien en la segunda temporada fue secuestrada por Epifanio Vargas interpretado por el actor Humberto Zurita.

Sin indagar mucho en los detalles, la actriz mexicana adelantó que la nueva temporada, cuyas grabaciones terminaron en diciembre, se filmó en diversos países latinoamericanos desde México, Colombia y Perú hasta Argentina y Bolivia que, una vez vista por los norteamericanos, “¡se quedarán congelados!”

“En esta tercera temporada Teresa viene más guerrera que nunca, hasta tiene un cambio de look durísimo sin dejar de ser ella. Ahora La reina del sur se volvió meramente en una serie de acción que se aleja completamente del narco, cosa que me hace muy feliz, ¡así que espérenla! Porque es mucho mejor que la segunda donde obtuvimos el Emmy, sé que es difícil de superar, pero yo creo bastante en esta nueva entrega”, dijo del Castillo en conferencia de prensa virtual.

Además de todas las aventuras que veremos en la nueva temporada, Kate del Castillo celebró el hecho de que ahora la serie se aleje de los temas del narcotráfico y se convierta más en un thriller de acción, cuyo mensaje principal es demostrar la resiliencia que puede llegar a lograr tanto su personaje como las mujeres en general.

“Finalmente han tenido mucho éxito este tipo de series, primeramente, porque las mujeres quieren ver a una mujer así para reflejarse y verse en ella, y segundo porque a los hombres les gusta ver a una chica en acción, eso es lo lindo ahora de Teresa Mendoza y me encanta que es una mujer de cierta edad y no una chavita”, agregó del Castillo.

Asimismo, Kate señaló que admira mucho la fortaleza y resiliencia del personaje de Teresa Mendoza al no rendirse ante nada, enfrentarse a todo lo que le depara el destino que la ha hecho madurar y crecer en todos los aspectos.

“Al final todo lo que ama se muere, constantemente dice: ‘¿Por qué no me llevan a mí y se tiene que morir la gente a mi alrededor?’, su corazón está destrozado en mil pedazos de tanta muerte y por ello se vuelve un robot imparable. Creo que en el fondo las mujeres tenemos eso, somos imparables y no nos frenamos con nada, todas las experiencias nos hacen más fuertes, yo siempre he dicho que todas tenemos una Teresa Mendoza dentro es cuestión de que la busquemos”, señaló.

Su personaje ha llevado a que Kate entienda a otros a lo largo de su carrera porque en sus palabras ella nunca la juzgó y de lo contrario se puso en su papel para entenderla e interpretarla mejor.

“La reina del sur me ha llevado a lugares que nunca imaginé estar y no hubiera ido si estuviera de vacaciones, entonces eso es increíble. En lo profesional la historia ha llegado a mucha gente de todas partes del mundo que no se logra con una serie de una sola plataforma o una película. La reina del sur me ha abierto caminos en todas partes del mundo y de eso estoy muy agradecida”, señaló.

Ahora, la segunda entrega de esta serie aclamada por el público, llegará a Telemundo Internacional el próximo 18 de enero de 2022 para retomar la historia de Teresa, quien al término de la primera espera un bebé, el cual 8 años después será secuestrado e intentará recuperarlo por todos los medios posibles.

“En cuanto al personaje veremos a una Teresa Mendoza más madura pero sin duda más guerrera porque el amor más grande que puede llegar a tener una mujer es hacia un hijo desde luego, entonces si ella hizo lo que hizo en la primera temporada con sus amigos ahora imagínense lo que no va hacer por su hija”, finalizó Kate.

