Cincinnati vestirá como hace 40 años en el Super Bowl

Los Bengals confirmaron a través de sus redes sociales el uniforme con el que disputarán el próximo 13 de Febrero en Los Ángeles, el Super Bowl LVI. Será la segunda ocasión que porten el coló negro en el juego más visto a nivel mundial.

En su tercera aparición en el Super Domingo, repetirán la combinación con la que jugaron su primera vez; pantalones blancos y jersey negro, además del ya característico casco naranja. Lo que cambiará son las calcetas que en aquella ocasión fueron blancas con una gruesa línea horizontal naranja y que ahora serán completamente en tono anaranjado.

Otra situación que Joe Burrow y compañía querrán diferenciar del Super Bowl XVI, es el marcador, ya que el ahora lejano 24 de Enero de 1982, perdieron 26-21 frente a los 49ers.

Apenas siete años después en la edición XXIII, ambos equipos se volvieron a ver las caras en la misma situación, solo que ahora en el Estadio Joe Robbie de Miami. A Cincinnati le tocó ir completamente de blanco. Y a pesar de intentar cambiar el entorno, desafortunadamente para los de Ohio el resultado no les volvió a favorecer aquel 22 de Enero de 1989, al caer 20-16 frente a Montana y compañía.

La última vez que Cincinatti jugó con esta combinación fue en el inicio de esta postemporada, el sábado 15 de Enero en la ronda de comodines, cuando derrotaron en casa 26-19 a los Raiders de Las Vegas.

Talk about a glow-up. If you know, you know…#RuleItAll | #SuperBowl pic.twitter.com/Xf8zwRw8J5

— Cincinnati Bengals (@Bengals) February 2, 2022