Desde muy temprano las redes no han dejado de compartir felicitaciones para dos grandes compositores y cantantes, aunque de géneros completamente distintos, no dejan de ser aclamados por los usuarios, hablamos de Valentín Elizalde y Harry Styles.

Un día como hoy nacieron dos grandes artistas, uno británico y el otro más mexicano que el maíz, hablamos primeramente del cantante y también actor del género pop en inglés, Harry Styles, exintegrante de One Direction.

Nacido en 1994 ahora cumple 28 años de edad y ha llegado a la cima de los tiempos actuales, gracias a sus canciones como «Golden» o «Watermelon Sugar».

Y por otro lado el cantante más representativo de la música regional mexicana y más querido de México, Valentín Elizalde, también conocido como «El Gallo de Oro«.

Este último nació 1 de Febrero de 1979 en Navojoa, Sonora, México, lo lamentable con este artista fue su inesperado y terrible asesinato en el 2006 cuando tenía 27 años de edad.

un cantante que se especializó en el género de música regional mexicana y entre sus canciones más exitosas están: «Vete ya», «Como me duele», y «Lobo domesticado».

Si bien ambos muy aclamados por su increíble talento, algo que los usuarios de Twitter (sobretodo), se dieron cuenta que ambos comparten cumpleaños, por lo que rompieron Internet con cientos de memes y mensajes recordando al fallecido Elizalde.

Y por su parte Harry ha recibido mensajes de cariño de su audiencia además de un sinnúmero de artistas e incluso por marcas, actores y por qué no, hasta los Teletubbies.

Happy Birthday @Harry_Styles – you’re so golden.

Thank you for reminding the world to Treat People With Kindness 💚💜❤️💛 pic.twitter.com/Ukil9sDhwJ

— Teletubbies (@TeletubbiesHQ) February 1, 2022