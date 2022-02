A tres meses de la tragedia ocurrida en el festival de música “Astroworld” , ahora Travis Scott y Live Nation (promotores del evento) se enfrentan a las 387 demandas que se han convertido en un solo caso.

La demanda colectiva fue aprobada por el panel de Texas, después de que cientos de estas se presentaran tras la muerte de 10 personas e innumerables heridos en la estampida humana que ocurrió en el evento.

El pasado 26 de enero el Panel Judicial de Texas sobre Litigios Multidistritales otorgó una moción conjunta de víctimas y organizadores, esto con la finalidad de presentar todo un caso ante un solo juez y evitar fallos al juzgar individualmente casos que tienen las mismas causas.

Tras la desgracia, miles de asistentes alegaron negligencia por parte del rapero y los organizadores, pues a pesar de tener conocimiento de lo que sucedía el evento no se detuvo hasta que las consecuencias fueron fatales.

En esta mega demanda, los afectados también reclaman que desde la planificación todos los involucrados fueron legalmente negligentes, por lo que su búsqueda de compensación asciende a miles de millones.

I know it’s not her fault, but Kylie Jenner storying this video at #ASTROWORLDFest as a literal EMT car rolls thru the crowd as the show continues on is so incredibly dystopian pic.twitter.com/7Dx6t0Tqzp

— Emily (@emilybernay) November 6, 2021