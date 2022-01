Lo que podría ser un efecto poco conocido del Covid-19 salió a la luz gracias a una alerta en el reloj inteligente de una mujer, que presume ser influencer y presentadora de televisión en Sky News Australia.

La comunicadora Charlotte Mortlock, dio positivo por coronavirus a principios de este mes y, aunque superó los peores efectos del virus, se quedó con algunos síntomas persistentes.

Su reloj inteligente de la marca ‘Garmin’ detectó lo que podría ser una secuela del virus, importante de tomar en cuenta debido a que más personas lo han presentado.

El dispositivo ofrece una gama de funciones de seguimiento de la salud, incluido el seguimiento del sueño, el oxígeno en la sangre y un monitor de frecuencia cardíaca.

Según lo registrado por Charlotte desde que padeció Covid dice que su ritmo cardíaco no ha vuelto a la normalidad.

“Desde Covid hace 3.5 semanas, mi frecuencia cardíaca es alta todo el tiempo”, reveló Charlotte en su cuenta de Twitter .

“Casi ningún momento de descanso.», agregó.

