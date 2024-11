La tercera y última jornada del Corona Capital tenía desde su inicio un sabor a nostalgia, pues se presentaban grandes actos para el recuerdo de otras ediciones del pasado como Jack White y Empire of the Sun, pero también tenía nombres legendarios como Iggy Pop y por supuesto, Paul McCartney.

Te podría interesar: Corona Capital 2024: Paul McCartney invita a St. Vincent y Jack White

Sin embargo, para estas presentaciones, se tuvo que esperar demasiado, pues todo inició con bandas como Monobloc, Wisp, Sprints y Bar Italia, que atraían a propios y extraños que llegaron desde muy temprano.

#CoronaCapital24 | La banda inglesa Nothing But Thieves deleitó a cientos de fanáticos en el último día del Corona Capital 2024https://t.co/10jpzQfmPF 📷: Miguel Martínez Corona pic.twitter.com/30S3yd2dIz — @diario24horas (@diario24horas) November 18, 2024

Crumb fue uno de los primeros actos esperados de la jornada, quienes ya son conocidas por el público mexicano, pues gracias a sus presentaciones en el Hipnosis y en el Indie Rocks, ya tenían una base de fans que buscaban verlas.

Desafortunadamente para algunos, el show fue encimado con Beach Fossils, pues muchos asistentes, querían ver a ambas bandas, por lo que fue un garrafal desatino de los organizadores.

Más tarde una leyenda del noise y de los inicios del grunge salió al escenario Corona Cero: Kim Gordon, integrante original de Sonic Youth y que en efecto, buscaban ver varios asistentes y así presenciaron temas como Hungry Baby, Air BnB, entre otros.

En el escenario principal y para dar entrada a la recta final del día, se presentaron los originarios de Essex, Nothing But Thieves, que dieron una descarga de rock inglés que a cada momento que transcurría subía la expectativa de sus asistentes.

“Sé que todos aquí en el frente están para ver a Paul McCartney pero quiero muchas gracias por asistir y prestarnos su atención. Significa mucho para nosotros”, dijo su vocalista Conor Mason y además de sus canciones, interpretaron un cover de Whare is my mind?, el icónico tema de Pixies.

El turno más esperado de la noche llegó y con un escenario Vans repleto, salió a escena Iggy Pop, quien a sus 77 años tenía más energía que los que habían asistido desde el primer día al Corona Capital.

#CoronaCapital24 | El norteamericano Beck, brillo en el escenario durante su participación en el Corona Capital 2024, el músico se despidió con miles de espectadores coreando “wero, wero, wero”https://t.co/10jpzQfmPF 📷: Miguel Martínez Corona pic.twitter.com/4gtmku8w8K — @diario24horas (@diario24horas) November 18, 2024

T.V. Eye y Raw Power fueron de las primeras canciones en sonar, pero muy pronto una electricidad recorrió a todos los presentes que con The Passenger sacaron fuerzas para saltar y gritar el coro.

Seguido de ello, todo fue hacia atrás en el tiempo para recordar a Trainspotting y el icónico discurso de Choose Life que aparece cuando en el filme suena Lust For Life. Simplemente fue una noche mágica y electrizante y apenas había pasado un cuarto de la presentación.

Pop ha venido en muy contadas ocasiones, en 2007 fue su primera vez para el ya extinto Corona Music Fest y en 2017 acompañó como acto abridor a Metallica en dos noches del en ese entonces Foro Sol, por lo que perderselo esta vez, podría ser un error.

La noche siguió su curso y Some Weird Things, Im Sick of You y Frenzy, fue la forma en que esta icónica visita cerró su turno.

Posteriormente el regreso de Empire Of the Sun, rebasó las expectativas y es que se le puso en un escenario considerablemente pequeño en donde la gente ya no cabía y se acomodó en la explanada del festival para ya no ver sino tratar de escuchar algo de la música.

Visualmente fue todo un deleite, vestuarios, coreografías y escenografías electrizaron la noche y por el otro lado Jack White ponía a todos a saltar y a mover la cabeza en el escenario Vans.

Todos los presentes coreaban sus canciones pero el punto más alto de la noche fue sin duda cuabdo interpretó Sevenation Army, una canción que sonocen propios y extraños con su ritmo pegajoso.

Finalmente llegó el momento de ver a Sir Paul McCartney, quien dio muestra de lo que significa ser un acto principal y con un aforo lleno hasta su límite, interpretó temas mágicos, incluido el inédito de los Beatles Now and Then, que fue publicado recientemente.

Como si no pudieran haber màs sorpresas en esta noche, Jack White y St Vincent subieron al escenario para acompañar a Paul e interpretar The End. Simplemente inédito.

Te podría interesar: Corona Capital 2024 Día 1: Una noche de nostalgia

La jornada concluyó con pirotecnia tras escuchar canciones como Helter Skelter, Let it be, obladi oblada.

El bajo icónico de Paul McCartney fue cambiado por una Les Paul para interpretar Let Me Roll Ithttps://t.co/10jpzQfmPF 🎥: @Alan_hdez9 pic.twitter.com/vmKpyEt1z0 — @diario24horas (@diario24horas) November 18, 2024

ART