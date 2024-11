La espera por llegar a la ya de costumbre curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez para una edición más del Corona Capital, terminó y con un sol radiante, inició la primera jornada que incluyó actos como The Vaccines, Cage the Elephant, Toto y Green Day.

Desde afuera del recinto era notorio que la gente esperaba con ansias ver a Billie Joe Armstrong y compañía interpretar los álbumes Dookie y American Idiot, pues los atuendos inspirados en este último disco y playeras que portaban chicos y grandes, dejaban en claro que Green Day es una banda atemporal y que ha impactado a más de una generación, pero ese momento aún debía esperar.

Proyectos como Brigitte Calls Me Baby, Water From Your Eyes, Lo Moon, Tops y Beaches, fueron la apertura de la edición 2024 de este festival, pero la primera banda en captar gran atención fue City and Colour, que aunque para algunos era desconocida, otros hasta sus temas se sabían y esa mezcla country y pop dejó muy buen sabor de boca para los melómanos con ganas de conocer música nueva.

The Vaccines sonó en el escenario Vans y se alzaron como unos viejos conocidos, pues incluso su lider recalcó su primera visita al festival: “Hace 12 años vinimos por primera vez al Corona Capital y en general fue nuestra primera visita a México, quedamos encantados con ustedes”, le dijo al público que corearon temas como Ternage Icon, I Always Knew y el tema final If you wanna.

The Vaccines una de las primeras bandas en prender la tarde desde el escenario Vans de Corona Capital. La gente se apresura a llegar a escucharloshttps://t.co/XN1BFkm9hC 📹 @Alan_hdez9 pic.twitter.com/5PBqlGJ5Z7 — @diario24horas (@diario24horas) November 15, 2024

Posteriormente una mezcla del noise y grunge más clásico con tintes dream pop y showgaze fue lo que Blonde Redhead descargó en el escenario principal y esta banda sin duda impactó a propios y extraños y es que conformada por Kazu Makino en las voces, teclados y guitarra secundaria, junto a los gemelos Amadeo y Simone Pace, captaron la atención de los asistentes que se preguntaban sobre el parecido de los músicos en la batería y la guitarra.

🎸 City and Colour en el Corona Capital 2024 🎶 Así se vivió la presentación de esta icónica banda, cautivando al público con su emotiva música y energía en el escenario. 🌟✨ ¡Un momento inolvidable! 🎤 https://t.co/XN1BFkm9hC 📸Miguel Martínez Corona pic.twitter.com/Rkxq7ASNeN — @diario24horas (@diario24horas) November 15, 2024

Luego de esto, David Kushner, un joven que hizo realidad su sueño de pertenecer a la industria musical y a sus más grandes escenarios gracias a hacerse viral en TikTok y sonó canciones como Miserable Man, Mr. Forgettable y Daylight, sus éxitos más conocidos.

La noche siguió su curso y The Mars Volta tomó el escenario y justo en ese momento, los espectadores dieron muestra de que siempre encontrarán una forma de salirse con la suya, pues mientras la banda sonaba y a pesar de las revisiones, las nubes de marihuana y tabaco se alzaron igual que vados de cerveza aventados por las personas más frenéticas.

No importa cuando vuelva la banda y que hace apenas dos años encabezaron el Hipnosis también en la CDMX, sus fieles seguidores se animaron desde el primer instante en que Cedric Bixler-Zavala, salió al escenario haciendo bromas de comer “chicken nuggets”, como aquel desafortunado chiste viral de Yaritza y su esencia y con referencias a un video viral de una niña queriendo comer “chachicha… Ándale mamá”, bromeó.

El rock progresivo de los oriundos de Texas resonó por todo el festival con canciones como Drunkship of Lanterns, L’Via L’Viaquez y Asilos Magdalena.

Un experimento que une varios estilos de música de diferentes tiempos y una voz explosiva es lo que caracteriza a The Mars Volta, una de las bandas más esperadas de este #Coronacapital24https://t.co/XN1BFkm9hC 📹@Alan_hdez9 pic.twitter.com/6jkCB4OP6h — @diario24horas (@diario24horas) November 16, 2024

Ya muy entrada la recta final del día inició un viaje en el tiempo hasta los 80 con Toto, quienes de inmediato iniciaron con Girl Goodbay y después siguieron con Hold the Line y 99.

De pronto, entre los asistentes, muy aparte del show, iniciaron unos aplausos y bullas… un asistente le propuso matrimonio a su pareja mientras los rockers funk sonaban Stop Loving You y el “sí” fue notorio, nadie más allá de los allegados físicos lo escuchó pero el lenguaje corporal lo dejó implícito.

“Its gonna take a time to drag me away from you. There’s nothing than a hubdred men or mor could ever do. I bless the rains down in Africa…” fue el himno con el que todos los presentes desgarraron pulmones y gargantas para terminar la presentación de Toto, una banda legendaria que no había pisado México desde 2008 y el no disfrutar este momento, pondría en incertidumbre cuando podría haber otra oportunidad de hacerlo.

El plato fuerte de la noche llegó y con canciones de fondo como Bohemian Rhapsody y Blietzkrieg Bop, se anunciaba la llegada de Green Day al escenario, para volver a todos jóvenes por una vez más.

El show se esperaba sin sorpresas reales, pues estaba claro que se escucharían de forma completa el álbum Dookie de 1994 y el American Idiot de 2004, con el motivo de los 30 y 20 años, respectivamente.

“Güey, cuando salió el American Idiot yo ya patinaba y me acuerdo que tenía como 20 o 21 años”, platicaba un asistente a otro más joven que lo acompañaba y le aseguró que el lunes cumple 42 años. Las matemáticas definitivamente le fallaron, pero era un momento de euforia y recuerdo total, los detalles eran lo de menos.

“Yo me acuerdo que los escuché por primera vez cuando ibamos a donde patinaban porque un cuate llevaba siempre sus discman y le pregunté que escuchaba y me pasó los audífonos. De hecho era el Dookie”, contó otra de las presentes con su cerveza en la mano y con la atención de sus amigos.

Billie Joe salvó a alguien de desmayarse en la fila de enfrente y la subió al escenario para interpretar “When I come arround”https://t.co/XN1BFklBs4

📹 @Alan_hdez9 pic.twitter.com/bCs7d1RYOh — @diario24horas (@diario24horas) November 16, 2024

Así se contaron muchas historias por todos lados; de las veces pasadas que vino la banda y de como escuchaban musica por internet de prepago. La gente volvió a ser joven en su mente, tanto que hasta una pelea a puños se desencadenó entre dos sujetos, pero esta terminó rápido, los separaron las demás personas, sin la interrupción de la seguridad, cada quien se dio la vuelta y todo quedó “en un tiro”, como todos los que vivieron los atemporales “viejos tiempos”.

De pronto salieron a escena Mike Dirnt, Tré Cool y el amor platónico de una generacde chavas: Billy Joe Armstrong, por quien los años no han pasado y es la viva imágen de los 90.

Sin avisar y como una lanza cayeron The American Dream Is Killing Me y Basket Case, la gente cantó a todo pulmón y la magia que ya había comenzado simplemente explotó en gritos, saltos y hasta lágrimas de los que recordaron sus épocas doradas.

De pronto una fan en la línea de enfrente comenzó a desmayarse y Armstrong no fue ajeno a ello, pidió a todos su ayuda para levantarla y en agradecimiento a su lealtad en el lugar, la subió al escenario, la puso a un lado del escenario y vio el concierto más cerca de lo que jamás hubiera imaginado. Sonó When I Come Arround.

Son incontables los clásicos que Green Day dejó a más de una generación y “Boulevard Of Broken Dreams” fue muestra de ellohttps://t.co/XN1BFklBs4

📹 @Alan_hdez9 pic.twitter.com/2mAjpbuDYA — @diario24horas (@diario24horas) November 16, 2024

El líder de Green Day además reconoció que el mundo se encuentra en momentos muy complicados: “es un momento de amistad, somos familia, el mundo se está yendo al carajo… qué más da”.

La noche siguió su curso y tocaron Know your Enemy en donde subieron a una fan a ayudar a cantar.

Las canciones siguieron y la gente recordaba previo a la presentación que aquel American Idiot en algún momento fue un ataque contra George Bush y ahora que Donald Trump volvió al poder y ambos del lado de los republicanos, esperaban algo especial, una mención o algo, sin embargo esta nunca llegó, pero no importó, para la gente lo importante realmente fue vivir el momento, el magnate ya está en el poder: “Qué más da”, como había dicho Billy.

Holiday, Boulevard of Broken Dreams, Letterbomb, Give me Novacaine y otras, fueron las canciones que siguieron en desorden a comparación de los discos prometidos, pues tras American Idiot, en aquel álbum se esperaba que siguiera Jesus of Suburbia.

El icónico video entorno a la Guerra de Vietnam fue evocado en el escenario y Wake me up When September Ends hizo a todos los fans enloquecer y gritar estruendosamente la letra.

Parecía que solo habían tocado los sencillos de los discos y una que otra de las “de relleno” y ya casi al final el líder de la banda pronunció: “esta canción se llama Jesus of Suburbia”. La felicidad fue notoria en todo el autódromo y aunque no tocaron los álbumes en su totalidad, el concierto fue todo un éxito.

Hubo tiempo para una canción más y fue Good Riddance (Time of Your Life), una canción que es simbólica para todo aquel que gusta de los californianos: “It’s something unpredictable. But in the end it’s right. I hope you had the time of your life”. Terminó la primera jornada del Corona Capital 2024.

Para finalizar, Armstrong tomó su guitarra acústica y como era esperado, sonó “Good Riddance (Time of Your Life)”, que despertó nostalgia purahttps://t.co/XN1BFklBs4

📹 @Alan_hdez9 pic.twitter.com/BWHBmkpBnR — @diario24horas (@diario24horas) November 16, 2024

