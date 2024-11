Durante su última presentación en México, en el festival Corona Capital 2024, Paul McCartney invitó a subir al escenario a St. Vincent para interpretar Get Back y, para un final de antología, Jack White se unió a Annie Clark y el exbajista de The Beatles para interpretar The End.

Tanto la artista originaria de Tulsa, Oklahoma como el frontman de The White Stripes se presentaron en esta edición del festival musical. Este último, en su proyecto como solista que llegó para suplir la baja de Queens Of The Stone Age.

Una vez más, según los registros de los asistentes al festival, el setlist que curó el icónico bajista londinense fue de magnitudes difíciles de superar. No importó que horas antes se presentarán Iggy Pop y la icónica Kim Gordon, McCartney consiguió superar lo hecho en sus fechas en solitario durante su gira más reciente.

En esta presentación, de poco más de dos horas, con un escenario completamente repleto, donde el ex Beatle tocó, entre otras canciones, A Hard Days Night, Let Me Roll It, I’ve Just Seen a Face, Here Today, Let It Be, Hey Jude, Carry That Weight, así como Now and Then, el más reciente sencillo de The Beatles.

Sin duda, este cierre espectacular de una edición más del Corona Capital estará en los libros de lo más memorable. Por un lado, St. Vincent ocupando un espacio en el escenario interpretando la canción que cierra el álbum Let It Be y luego el explosivo vocalista de The White Stripes agitando las cuerdas en la canción que da cierre al clásico Abbey Road. Indudablemente, una mezcla de lo clásico con lo moderno que dejó un sabor de boca difícil de igualar en los asistentes.

Finalmente, queda claro que, pese a las 31 canciones que Paul McCartney interpretó en el escenario principal del festival, las dos pistas antes mencionadas junto a esos grandes artistas como son St. Vincent y Jack White fueron el cierre perfecto.

Paul McCartney sube al escenario a St. Vincent para ‘Get Back’ y posteriormente suma a Jack White para el cierre de su gira Latinoamericana. MAGIA. UN SUEÑO. pic.twitter.com/p5GOPlaIC6 — Beatle 🍏 (@Beatleradio) November 18, 2024