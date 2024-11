La rapera Azealia Banks vuelve a dar de qué hablar y no por tirarle a Beyoncé o a Katy Perry sino porque ha declarado su apoyo a Kamala Harris. ¿En qué nos sorprende esto? Bueno, la rapera es simpatizante de Donald Trump, cosa que no es nueva ya que pudimos ver su apoyo desde la pasada elección en el que predicaba el mensaje de “Make America Great Again”.

Banks es conocida por sus grandes temas como “212”, “Yung Ranpuxel”, “Anna Wintour” y hasta “The Big Big Beat”, pero también se ha dado a conocer por sus constantes peleas con media industria musical a la que ha insultado sin piedad.

Pero volviendo a la política, en esta ocasión Azealia decidió dejar de lado su apoyo a Donald Trump y darle su voto a Harris, o al menos eso mencionó en su cuenta de X.

Y es que en un largo mensaje, la rapera compartió que emitirá su sufragio a la candidata del Partido Demócrata con un solo fin, evitar que Elon Musk se acerque a la Casa Blanca porque sería un “peligro”. Eso sí, Harris no se libró de los insultos de la originaria de Harlem, Nueva York.

“Entonces estoy pensando en esto… por más estúpida e incoherente que sea Kamala Harris y por más basura que sea Walz, y a pesar del hecho de que Kamala Harris es la única candidata demócrata que no ha hecho campaña activamente en una primaria […] realmente creo que mantener a Elon Musk alejado de cualquier tipo de poder político en los Estados Unidos”, menciona en una parte de su publicación.

Luego de hablar sobre la relación de Trump con China y hasta de Robert F. Kennedy Jr. la también actriz concluyó con un ataque a Musk.

“En conclusión, votaré por Kamala Harris mañana porque Elon Musk (un maldito adicto a la ketamina sobrevalorado) no pertenece ni de lejos a la política estadounidense. Fin”, concluyó el largo mensaje.

