El candidato presidencial del Partido Republicano, Donald Trump, aseguró que sus seguidores no son violentos y negó que vayan a darse hechos violentos en caso de que pierda la contienda electoral de este martes.

El expresidente Trump dijo este martes que no creía que tuviera que decirle a sus seguidores que no debería haber violencia y que deberían aceptar los resultados de las elecciones si pierde.

Luego de emitir su voto en Florida, el republicano consideró que no es necesario decirle a sus seguidores que no sean violentos.

“No tengo que decirles que no habrá violencia. Por supuesto que no habrá violencia. Mis seguidores no son personas violentas. No tengo que decirles eso. Y desde luego no quiero que haya violencia, pero ciertamente no tengo que decírselo a ellos. Son grandes personas. Son personas que creen en la no violencia. A diferencia de tu pregunta. Tú crees en la violencia”, dijo Trump.

No obstante, se negó a responder sí independientemente de los resultados se proclamará ganador esta noche.

Hay que recordar que los seguidores de Donald Trump asaltaron violentamente el Capitolio de EE.UU. el 6 de enero de 2021, en un intento de detener la certificación de los resultados de las elecciones de 2020 después de que perdiera la elección ante Joe Biden.