En unas elecciones donde cada apoyo cuenta, Donald Trump ha sumado a su campaña a varias celebridades que ven en él un líder firme y alineado con sus valores. Desde la música hasta el cine y la tecnología, figuras reconocidas han mostrado su respaldo al exmandatario en esta contienda presidencial.

Uno de sus partidarios más conocidos es Kanye West, quien, tras su intento por competir en las elecciones de 2020, manifestó admiración por el estilo único de Trump. Kanye expresó que valora la capacidad del candidato para “pensar fuera de la caja” y abordar la política desde un ángulo no tradicional.

“If he don’t look good, we don’t look good,” Kanye West says of Trump. “This is our president, he has to be the freshest, the flyest, the flyest planes, the best factories and we have to make our core be in power” #tictocnews pic.twitter.com/Go3jd6b8XP — Bloomberg Originals (@bbgoriginals) October 11, 2018

El músico Kid Rock también es un firme defensor de la campaña de Trump. elogió su enfoque de “América Primero”, destacando cómo sus políticas reflejan un profundo sentido de patriotismo y una defensa de las libertades individuales. Su apoyo a Donald Trump ha sido evidente en varias ocasiones, y ha participado en eventos a su favor.

Mike Tyson, ex campeón de boxeo y amigo personal de Trump, habló sobre la relación de respeto mutuo que mantienen. Tyson elogió a Donald por su pragmatismo y visión en temas de negocios, cualidades que considera valiosas para la administración de un país.

Mike Tyson has officially endorsed DJT for President #Vote2024 🔥 pic.twitter.com/l8dy0yV7HR — Adjusted55 (@BillPrinter00) November 5, 2024

El apoyo de Jon Voight a Donald Trump no solo es personal, sino que también es público y constante. El actor, conocido por sus opiniones conservadoras, considera a Donald como el “mejor presidente desde Abraham Lincoln” y colaboró en eventos de recaudación de fondos para su campaña.

El actor Jon Voight pide votar por Donald Trump para que Estados Unidos no sea destruido: “Kamala Harris y Tim Walz son unos corruptos, destruirán el sueño americano y el futuro de tus hijos…” pic.twitter.com/PPD9xDYpaH — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) October 6, 2024

Por último, el magnate de la tecnología Elon Musk respaldó financieramente al comité de acción política American PAC, que apoya a Donald. Musk, quien destinó más de 75 millones de dólares a la causa, comparte algunas de las posiciones de Donald Trump sobre economía y desregulación, lo que refuerza su apoyo al exmandatario en esta elección.

“This election is the most important election of our lifetime. This is no ordinary election. The other side wants to take away your freedom. President Trump must win to preserve the Constitution. He must win to preserve Democracy in America.” 一 Elon Musk pic.twitter.com/tnl0t9VVSf — DogeDesigner (@cb_doge) November 5, 2024

Estos respaldos subrayan la diversidad de figuras que han decidido apoyar a Donald Trump en su intento de regresar a la Casa Blanca.