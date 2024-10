El Comisionado de Grandes Ligas de Béisbol, Rob Manfred, emitió un comunicado lamentando el fallecimiento de Fernando Valenzuela y prometiendo que se honrará la memoria del expelotero mexicano en la Serie Mundial.

“Era uno de los jugadores con más impacto de su generación”, expuso Manfred. “Con su estilo de pitcheo tan distintivo, el novato lanzador zurdo de los Dodgers generó una emoción desmedida en los Estados Unidos y en su país natal, México, al grado en que ya nos referíamos comúnmente a ese fenómeno como ‘Fernandomanía'”.

Rememorando lo que enumeró la Major League Baseball (MLB) en su comunicado oficial, el sucesor de Bud Selig añadió que:

“Siguiendo su memorable carrera, Fernando fue un prolijo embajador del béisbol. Él apoyaba constantemente el crecimiento del deporte a través del Clásico Mundial de Béisbol y en eventos organizados por la MLB en su tierra natal”.

En lo que a su faceta como narrador respecta, Manfred añadió que, además de que siendo la voz de los Dodgers Valenzuela llegó a nuevas generaciones de fanáticos del Rey de los Deportes, “siempre será recordado como una figura muy querida en la historia de los Dodgers, así como una fuente de orgullo para todos los millones de fanáticos latinos que inspiró”.

Por último, sin dar más detalles y previo a enviar sus condolencias en nombre de toda la organización, el comisionado aseguró que se “honrará la memoria de Fernando durante la Serie Mundial de 2024 en el Dodger Stadium”.

Rob Manfred says MLB will honor the memory of Fernando Valenzuela at the World Series. pic.twitter.com/DOwbZbLgGv

— Bill Shaikin (@BillShaikin) October 23, 2024