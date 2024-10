Tras varias semanas internado en Estados Unidos, por problemas de salud, los Dodgers de Los Ángeles confirmaron el fallecimiento de Fernando Valenzuela con 63 años de edad.

“Los Dodgers lamentan el fallecimiento del legendario lanzador Fernando Valenzuela”, se lee en el breve comunicado del equipo angelino.

La figura del beisbol mexicano había estado internado desde el pasado 22 de octubre en un instituto médico en California, por presuntos problemas de origen hepático.

En la actualidad y además de fungir como propietario de los Tigres de Quintana Roo, Valenzuela era parte de las transmisiones para Estados Unidos de los Dodgers, equipo con el que saltó a la fama en las Grandes Ligas.

Por su parte, la Major League of Baseball (MLB) lamentó la muerte de expelotero mexicano, a quien se le retiró su número 34 en el año 2023, por su destacada carrera en las Grandes Ligas.

We are deeply saddened to hear of the passing of former Dodgers great Fernando Valenzuela.

“Fernandomania” swept through baseball in 1981 when the 20-year old rookie sensation began the season 8-0 with a 0.50 ERA. The lefthander capped off his incredible year by winning both the… pic.twitter.com/a28H5Cptox

— MLB (@MLB) October 23, 2024