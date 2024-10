Luego de que la organización de los Dodgers de Los Ángeles diera a conocer al fallecimiento de Fernando Valenzuela, la Major League Baseball (MLB) lamento el deceso del expelotero mexicano.

“Estamos profundamente entristecidos al enterarnos del fallecimiento del gran exjugador de los Dodgers, Fernando Valenzuela”, relataron en su cuenta de X (@MLB).

Asimismo recordaron aquella época de la “Fernandomanía“, cuando “El Toro” emergió como el “novato sensación” en 1981:

“La ‘Fernandomanía’ arrasó en el béisbol en 1981, cuando el novato sensación de 20 años inició la temporada con un récord de 8-0 y una efectividad de 0.50″.

Hecho que devino en que la leyenda sonorense ganara “los premios de Novato del Año de la Liga Nacional y el Cy Young“. Como consecuencia casi natural, ese año los Dodgers llegaron a la Serie Mundial.

“Valenzuela lanzó 17 temporadas en las grandes ligas, fue 6 veces jugador All-Star y tiene la mayor cantidad de victorias (173) y ponches (2,074) de cualquier lanzador nacido en México”, añadió la asociación de béisbol.

Finalmente, previo a recordar que “El Toro” falleció a los 63 años, desde la MLB recordaron que “pasó los últimos 22 años como narrador en español para los Dodgers, quienes retiraron su número 34 en 2023”.

We are deeply saddened to hear of the passing of former Dodgers great Fernando Valenzuela.

“Fernandomania” swept through baseball in 1981 when the 20-year old rookie sensation began the season 8-0 with a 0.50 ERA. The lefthander capped off his incredible year by winning both the… pic.twitter.com/a28H5Cptox

— MLB (@MLB) October 23, 2024