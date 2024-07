La mañana de este miércoles se dieron a conocer todas y todos los nominados a la edición 76 de los Premios Emmy durante una ceremonia conducida por Tony Hale y Sheryl Lee Ralph en el Teatro El Capitán en Hollywood, California. De entre todos los nombres que fueron dichos, los que ya hoy hicieron historia son los de las actrices indígenas Lily Gladstone y Kali Reis.

Gladstone, nacida en Kalispell en 1986, y Reis, nacida en Providence en el mismo año, fueron nominadas a Mejor Actriz de Reparto en la categoría de miniserie. La primera por su aparición en Under the Bridge y la última por su papel en True Detective: Night Country.

La producción por la que fue nominada la también estrella de Killer of the Flower Moon (Martin Scorsese, 2023), misma por la que obtuvo una nominación al Oscar, es el true crime creado por Quinn Shepard, Under the Bridge, una producción original de Hulu. En esta miniserie, basada en la novela homónima de Rebecca Godfrey, Gladstone interpreta a Cam Bentland.

Por su parte, la también boxeadora profesional, fue una de las grandes protagonistas de la cuarta temporada de True Detective, esta vez dirigida por la mexicana Issa López. La actriz originaria de Rhode Island comparte el protagónico en esta producción con Jodie Foster. Esta nominación, en lo que es hasta ahora la más reciente temporada de la serie creada por Nic Pizzolatto, vino por la interpretación de Reis como Evangeline Navarro.

Lo que ha acrecentado el reconocimiento de las actrices, mucho más allá de su evidente calidad artística, es que se han convertido en las primeras mujeres indígenas en ser nominadas en esta y todas las categorías de los Emmy. Y se suman a una lista cortísima de tres personas, contándoles a ellas, que han sido nominadas en los 76 años de historia de los premios. Quien completa la tríada es el actor August Schellenberg.

En lo individual, Lily Gladstone también hizo historia en los Oscar por su papel en la más reciente cinta de Scorsese, pues su nominación le valió convertirse en la cuarta mujer nombrada en ese rubro en los más de 90 años de historia de los premios. Antes, solo Merle Oberon, Keisha Castle-Hughes y Yalitza Aparicio, en 1933, 2014 y 2018, respectivamente, habían sido nominadas.

La ceremonia, en la que descubriremos si alguna de las dos actrices se lleva el laurel, se celebrará el próximo domingo 15 de septiembre del presente año.