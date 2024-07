Los hermanos Matt y Ross Duffer, creadores de la exitosa Stranger Things, no terminarán su relación con Netflix luego de que su serie concluya, pues recientemente se dio a conocer que el gigante del streaming tiene intenciones de trabajar una nueva producción de terror, que llevará el nombre de Something Very Bad Is Going To Happen (Algo Muy Malo Está Por Ocurrir, por su traducción al español).

Descrita por la misma plataforma como una “serie de terror atmosférico“, esta vez, la creadora y showrunner del programa es Haley Z. Boston, con los Duffer y Hilary Leavitt como productores en nombre de su sello Upside Down Pictures.

La sinopsis de Something Very Bad Is Going To Happen describe que “está ambientada en una boda, que sigue a una novia y un novio en la semana previa a sus desafortunadas nupcias. No es un spoiler, solo lee el título…”

Nos quedamos boquiabiertos cuando leímos por primera vez el guión de Haley”, dijeron Matt y Ross en un comunicado. “Es un gran talento nuevo con una voz singular; su escritura es retorcida, aterradora, divertida y… muy Haley. Nos sentimos muy afortunados de producir su primer programa y estamos ansiosos por compartir su visión con el resto del mundo”.

Los hermanos se encuentran actualmente en producción de la temporada final de Stranger Things, la cual se espera que llegue a la plataforma a lo largo de 2025 y tienen otros proyectos alineados con Netflix, incluida la serie The Boroughs, que comenzará su producción este otoño; y una adaptación de la serie de manga Death Note.

Boston también es conocida en Netflix, ya que escribió El Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro y Brand New Cherry Flavor .

“Estamos encantados de colaborar una vez más con nuestros socios de ensueño Matt, Ross y Hilary para darle vida a esta historia inesperada y escalofriante a través de la visión única y fascinante de Haley”, agregó Peter Friedlander, vicepresidente de series de Netflix.