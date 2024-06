Larry Allen, leyenda de Dallas Cowboys, muere en sus vacaciones en México

Larry Allen, exjugador y leyenda de los Vaqueros de Dallas, murió durante sus vacaciones en México; aquí los detalles.

La cuenta oficial de X de los Dallas Cowboys confirmó la muerte del miembro del Salón de la Fama, de 52 años de edad.

“Los Dallas Cowboys están apesadumbrados de compartir la muerte de Larry Allen, nuestra leyenda, campeón del Super Bowl, miembro del Anillo de Honor de la franquicia e integrante del Salón de la Fama, quien murió súbitamente en México mientras disfrutaba de unas vacaciones con sus familiares”, publicó el equipo de la NFL.

Los Vaqueros de Dallas no dieron detalles de la causa de muerte del exjugador ni en qué parte de nuestro país se encontraba de vacaciones con su familia.

Sin embargo, se dieron tiempo para recordar parte del legado de Allen quien estuvo en el equipo por 12 temporadas.

“Larry, reconocido por su gran capacidad atlética e increíble fuerza, fue uno de los más respetados y venerados lineros ofensivos en jugar la NFL (…) Sirvió como inspiración para muchos jugadores, defendiendo lo que significa ser un gran compañero, competidor y ganador”, agregó el equipo de Dallas.

With heavy hearts, we announce the passing of Cowboys Legend Larry Allen 💙 pic.twitter.com/l351PCkqdG

En sus últimas dos temporadas como profesional (teniendo un total de 14 en la NFL) jugó para los 49ers de San Francisco, es por ello que le dedicaron un mensaje por su partida.

“Los 49ers están entristecidos por el repentino fallecimiento de Larry Allen, quien pasó las dos últimas temporadas de su carrera en el Salón de la Fama con la organización. Nuestros pensamientos y condolencias están con la familia Allen”, escribió el equipo de California en sus redes sociales.

The 49ers are saddened by the sudden passing of Larry Allen who spent the last two seasons of his Hall of Fame career with the organization.

Our thoughts and condolences are with the Allen family ❤️💛 pic.twitter.com/oF4COJDIHU

— San Francisco 49ers (@49ers) June 3, 2024