Cerca de llegar a la primera mitad de la temporada, la escudería Alpine sorprendió a todo mundo cuando este lunes 3 de junio anunciaron la salida del piloto Esteban Ocon al finalizar el año, poniendo fin a una relación de cinco años entre ambas partes.

“BWT Alpine F1 Team y Esteban Ocon acuerdan separarse al final de la temporada 2024”, señaló la escudería en un comunicado en donde dio a conocer la noticia a sus seguidores de Fórmula 1.

El piloto francés de 27 años lleva con esta escudería desde el 2019 y ha sido testigo de varias transformaciones que ha habido dentro de ella, así como el haber compartido asiento junto a otros grandes pilotos como Daniel Ricciardo, Fernando Alonso o Pierre Gasly.

Ocon se mantendrá presente manejando su monoplaza hasta finalizar la temporada 2024, a partir de 2025, el piloto dará a conocer el futuro de su carrera, así como Alpine deberá dar a conocer ante el público al seleccionado para ocupar su lugar.

“Hemos tenido grandes momentos juntos, también algunos momentos difíciles, y ciertamente estoy agradecido a todos en el equipo por estos momentos memorables. Anunciaré mis planes muy pronto, pero, mientras tanto, mi atención se centra exclusivamente en lograr que este equipo esté en la pista adecuada y tener un resto de temporada exitoso”, platicó Esteban Ocon.

Por su parte, Bruno Famin, director del equipo de Alpine, dedicó unas palabras por la labor de Ocon dentro de la escudería, en donde llegó a ganar una victoria en el Gran Premio de Hungría del 2021 y otros dos podios en Sakhir 2020 y Mónaco 2023.

“En primer lugar, nos gustaría agradecer a Esteban por su compromiso con el equipo durante los últimos cinco años. Durante su tiempo, hemos celebrado juntos algunos momentos fantásticos, el mejor de los cuales llegó en el Gran Premio de Hungría de 2021 con una victoria memorable”.

