Hace días se comentaba que algo sucedía entre Christian Nodal y Cazzu, ya que el cantante borró todas las fotografías de su cuenta de Instagram, pero también se pensó que podría ser una estrategia publicitaria.

Pero el también compositor confirmó que el amor se acabó, a través de un breve comunicado. En él escribió que terminó con Julieta (ya no le dice Cazzu) y de ahora en adelante tendrán una relación cordial por su hija Inti. Ella también publicó un mensaje, en donde aclara que los artistas son un reflejo de lo que viven y cierra diciendo: “Todo pasa”.

En su visita a México, Jennifer Lopez evitó hablar de Ben Affleck, pero es un hecho que usa su anillo de casada y cuando un reportero del programa Chisme No Like le preguntó sobre su supuesto divorcio, le respondió: “You know better than that”, respuesta que dio la vuelta al mundo, porque nadie le había cuestionado qué pasa con su matrimonio.

Manuel Velasco aseguró que Anahí no defiende a Guillermo Rosas y que ella también está de acuerdo con la auditoría y para que no la ataquen, de igual forma subió el comunicado donde RBD habla de los malos manejos de su exmanager.

A Paola Rojas le picó una avispa y el brazo se le hinchó horrible, pero afortunadamente no fue nada grave.

La Barbie Juárez platicó nuevamente acerca del robo de miles de pesos que sufrió hace tiempo, ya que la estafó alguien de su círculo cercano. Hicieron transferencias, pagaron cuentas y la dejaron con sólo 200 pesos en la cuenta.

Por supuesto que está en medio de un proceso legal, porque sabe quién es el responsable, pero recalca que le dolió que traicionaran su confianza.

Wendy Guevara presumió que se compró una camioneta de lujo y está feliz, porque ni en sus más remotos sueños había pensado que viviría tantas cosas maravillosas. Alfredo Adame confesó que se distanció de sus hijos porque se pusieron de lado de su mamá, Mary Paz Banquells, cuando se separaron y con sus acciones y declaraciones, por ahora, no se ve ninguna posibilidad de reconciliación.

Natalia Jiménez aclaró que no está hospitalizada, que sólo estuvo unas horas; pidió comprensión porque es un ser humano y que también se enferma, ¿en serio los artistas piensan que la gente se olvida de que son seres humanos?

Ariadne Díaz dijo estar feliz de trabajar al lado de Martin Ricca, ya que fue su amor platónico durante la infancia y curiosamente ambos tienen 38 años.

Carlos Vives fue nombrado Persona del Año por la Academia Latina de la Grabación y cuando se lo comunicó a su familia, vivieron un gran momento, lleno de lágrimas y abrazos.

Martha Higareda confirmó que se casará en México y ya está en los preparativos; la actriz se confiesa muy enamorada porque por fin encontró al hombre de su vida.

Ferdinando Valencia tiene pruebas de que la muerte de su bebé se debió a una negligencia médica, aunque no piensa proceder legalmente, porque fue una gran tragedia en su vida.

Tengo un pendiente, ¿quién será la misteriosa novia de Lupillo Rivera? Ya que bailó con ella durante su fiesta de bienvenida y con el sombrero le tapó la cara.

Hay más… pero hasta ahí les cuento.

