Futbol y democracia

Algo pasa con los directivos de la Liga MX, se mueven como si no fueran parte de una sociedad, el primer debate chilango se encimó con un clásico del futbol de la Ciudad de México, Cruz Azul vs. Pumas; luego por no mover por más tiempo, el arranque del debate se endosó con la última parte de un partido de la semifinal, y ayer, a pesar de la contingencia ambiental, por la cual no circulan ni circularán hoy miles de autos para no contaminar, no escatimaron en los fuegos artificiales al comenzar la final en la CDMX… Parece que quienes la dirigen son ajenos a la vida del país. ¿Será?

¿Especialistas?

Pues sí, un par de horas antes de que comenzara el evento de Movimiento Ciudadano en San Pedro Garza García hubo una alerta de tormentas eléctricas y rachas de viento de 70 kilómetros por hora en la zona metropolitana de Monterrey, pero nadie avisó a los organizadores del mitin. ¿Quién es el responsable de Protección Civil de Nuevo León y del municipio? ¿Son especialistas? ¿O replican el modelo nacional y solo se trata de una cuota política…? ¿Será?

Hijo de tigre… ¿?

El diputado federal Pablo Gamboa Miner hizo por fin oficial su renuncia al PRI, pues desde hace varios meses se sabía de su cercanía con la autollamada Cuarta Transformación. Según el líder del tricolor en Yucatán, Gaspar Quintal Parra, el hijo del exsenador Emilio Gamboa Patrón iba a ser expulsado del partido en próximos días; esto porque habían documentado su colaboración con el Movimiento de Regeneración Nacional para tratar de hacerse de una nueva posición política. ¿Será?

Chapulín-camaleón

Tal como sucedió en Tecamac, en Ecatepec los morenistas que no fueron favorecidos con candidaturas están llamando al voto útil, ¡pero por el PRI!. José Luis Gutiérrez Cureño, quien fue edil de dicho municipio en 2006, bajo el manto protector de Andrés Manuel López Obrador, anunció que se suma al proyecto de Isidro Moreno y no es para menos, pues fue uno de los favoritos de la militancia para volver a gobernar, lo que se eclipsó bajo el dedazo que se otorgó a Azucena Cisneros, ¿berrinche o desquite? ¿Será?

Impacto positivo

Parece que a Carlos Orvañanos, abanderado del PRI, PAN y PRD, le ha resultado de manera positiva centrar parte de su campaña en propuestas orientadas a mejorar la seguridad y bienestar de las mujeres. Entre sus iniciativas destaca la implementación de programas para erradicar la violencia de género y la creación de Puntos Violeta, que ofrecerán asesoría y acompañamiento legal a las víctimas. Estos puntos buscan proporcionar un recurso tangible y accesible para enfrentar la violencia contra las mujeres, al abordar una de las principales preocupaciones en la demarcación. ¿Será?