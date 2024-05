El presidente Andrés Manuel López Obrador, lamentó el accidente ocurrido en el municipio de Nuevo León, donde se celebraba un mitin de Movimiento Ciudadano y externó su sentir por el hecho. Es muy triste expresó, y envió sus condolencias a los familiares de las víctimas. Por su parte, el aspirante de Movimiento Naranja Jorge Álvarez Máynez, suspendió sus actividades de campaña en algunos estados y aseguró que seguirá brindando ayuda a los ciudadanos afectados en el incidente. Me disculpó. Veré la manera de resarcir ese tema pero creo que me pueden comprender que en estos momentos lo más importante es tener un acompañamiento con las personas, con las víctimas y estar pendientes de ese tema. El candidato presidencial puntualizó que no es momento para pensar en una actividad tipo político, electoral o de campaña. Fueron los estados de Hidalgo y Tlaxcala donde canceló algunas actividades que tenía en puerta el aspirante del “Movimiento Naranja”. Por otra parte López Obrador minimizó las alertas y reclamos que encendieron el asesinato de un niño de 12 años a simples actos para perjudicarlo por temporada electoral. Emiliano tenía 12 años y fue asesinado de 3 disparos afuera de la casa de su abuela en Paraíso, Tabasco. Para López Obrador esto no se trata de una escalada más en la crisis de violencia que nunca pudo enfrentar, sino de otro hecho aislado que la oposición ocupa para perjudicar electoralmente a su movimiento.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; SE REÚNE CON ALICIA BÁRCENA PARA HABLAR DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE MÉXICO La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, fue recibida por la Secretaría de Relaciones Exteriores la Canciller Alicia Bárcena para hablar entre otros temas sobre la política exterior del país y las estrategias para impulsar la paz, el respeto y el amor desde ambos espacios. Alicia Bárcena refrendo su compromiso para seguir trabajando en conjunto por la política exterior de México. Y expresó que la diplomacia parlamentaria que realiza el Senado es fundamental en el esfuerzo para fortalecer la presencia de México en el mundo, resaltó y reconocí la labor de la Presidenta Ana Lilia Rivera. Cabe recordar que ambas son extraordinarias parlamentarias, con amplia trayectoria y que coinciden en la lucha por la soberanía nacional e incluso en temas que tienen que ver con la soberanía alimentaria y la erradicación del hambre y la malnutrición en México y América Latina.

SENADOR RICARDO MONREAL; LLAMA A VOTO MASIVO Y DEFENSA DEL SUFRAGIO PARA GARANTIZAR CONTINUIDAD DE LA TRANSFORMACIÓN

El senador Ricardo Monreal Ávila, exhortó a simpatizantes de la coalición Sigamos Haciendo Historia a ejercer su derecho constitucional de votar el próximo 2 de junio con seguridad y libertad, para consolidar a Claudia Sheinbaum como presidenta de México. Aseguró que, una vez que se confirmen las tendencias y después de 200 años del México independiente y 65 hombres al frente del Poder Ejecutivo Federal, será Sheinbaum la primera mujer presidenta. El coordinador de Enlace Territorial acusó que en la derecha hay una profunda actitud de odio contra el movimiento de la cuarta transformación. Es normal, dijo, la desesperación genera estas conductas. El intento de confundir con presagios de violencia, de ataques permanentes y directos contra el presidente de la República, Claudia Sheinbaum, así como Clara Brugada en la Ciudad de México serán una constante y contra nuestro movimiento en general. No obstante, las encuestas colocan a Claudia Sheinbaum con más de 20 puntos de distancia, además de que los candidatos de la coalición en los estados, distritos y municipios avanzan con ventajas importantes. Manifestó que no por ello debe existir en el movimiento el exceso de confianza ni el triunfalismo, y menos arrogancia. Los necesitamos a todos, convoquemos a todos y a todas. En un llamado a la participación ciudadana para ejercer el derecho al voto por Morena y sus aliados, Ricardo Monreal también llamó a defender la legalidad de los comicios con el cuidado de las urnas y la denuncia de cualquier acto ilegal.

CLAUDIA SHEINBAUM; SE REUNIÓ CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD,

Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia por la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’, se reunió con personas con discapacidad, ahí la candidata presidencial escucho una propuesta que incentiva a las empresas a contratar personas con discapacidad, impulsada por el Partido Verde Ecologista de México. La candidata a diputada federal, Priscila Labastida, quien es discapacitada tuvo un acercamiento con Claudia Sheinbaum, solicitando su apoyo para hacer realidad esta iniciativa que presentará en el primer periodo de sesiones de la próxima legislatura en el Congreso de la Unión. La propuesta incluye la creación de un certificado de discapacidad, que las personas podrán tramitar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y presentar al solicitar empleo. Las empresas que contraten a personas con discapacidad se beneficiarán con la deducción del doble del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y no pagarán cuotas de Seguridad Social ni aportaciones para INFONAVIT. Ya que estos costos serán absorbidos por el Estado. Esta iniciativa es un verdadero “ganar-ganar” para todos, ofreciendo más oportunidades de empleo y una vida digna para las personas con discapacidad. Y así ir mejorando su bienestar en el seno familiar. Las empresas disfrutarán de beneficios fiscales y el gobierno implementará una política pública inclusiva y efectiva, beneficiando a la sociedad con mayor justicia y equidad. En tal sentido, como representante del Partido Verde y miembro de la comunidad con discapacidad, Priscila Labastida agradeció a la Dra. Claudia Sheinbaum por escuchar las necesidades que enfrentan quienes viven con algún tipo de discapacidad. Y para quienes esta propuesta representa más oportunidades para demostrar sus capacidades y desempeñar sus habilidades, pero sobre todo para mostrar su gran valor y contribuir a sus comunidades.

XÓCHITL GÁLVEZ; SE REÚNE CON COMERCIANTES EN EL BARRIO BRAVO DE TEPITO, PRESENTÓ EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

La candidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República Xóchitl Gálvez Ruiz, se reúne con comerciantes de Tepito. Xóchitl Gálvez, presentó el Sistema Nacional de Seguridad Social que establecerá en su gobierno, donde incluye el nuevo Seguro Popular, el Programa de Vivienda y el Sistema Nacional de Cuidados para niños, personas con discapacidad y adultos mayores. Acompañada por Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno y Alessandra Rojo de la Vega, candidata a la Alcaldía Cuauhtémoc, la ingeniera afirmó que con este Sistema Nacional trabajará de manera conjunta con los comerciantes de la vía pública para que dejen de vivir en la pobreza. Aquí el anuncio importante es que vamos a impulsar la vivienda. Sí, cinco millones de viviendas con Santiago Taboada, lo vamos a hacer realidad ¿Cómo lo vamos a hacer? Dándole un subsidio a las familias directo para que puedan comprar su vivienda, pero a la familia de manera directa, ¿para qué? Para que puedan salir adelante madres solteras, jóvenes. Agregó que en su sexenio regresarán las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo y construirá estancias para niños con discapacidad, quienes necesitan de cuidados especiales. Recordó que otorgará la Beca Universal para estudiantes desde preescolar hasta preparatoria, en escuelas públicas o privadas, para que todos los niños y adolescentes tengan un apoyo económico y puedan seguir sus estudios. Voy a gobernar para todos: para rojos, amarillos, azules, verdes, naranjas, morados, guindas, lo que sea, porque este México solo si está unido va a salir adelante ¡Basta de odio, basta de división! Tengan la certeza que seré una Presidenta que ayude a las mujeres, que proteja a las mujeres, las mujeres van a contar conmigo. Gálvez Ruiz comentó que ganará la elección del próximo 2 de junio porque va a respetar, no a humillar. Va a ganar para unir, no para dividir. Gálvez concluyó con un mensaje enfocado en la unidad nacional y la diversidad, enviando un saludo a la comunidad LGBT+. Yo voy a gobernar para todos los colores, rojos, amarillos, azules, naranjas, morados y guindas.

JORGE ÁLVAREZ MÁYNEZ; APLAUDE LA SOLIDARIDAD DE AMLO TRAS TRAGEDIA EN SAN PEDRO GARZA

El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, elogió la forma en que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, le brindó apoyo tras el desplome de un templete en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, durante un mitin. Durante un evento político del cierre de campaña de la candidata Lorenia Canavati, por la alcaldía de San Pedro, un ventarrón derribó parte de la estructura metálica en donde se encontraba ella y el aspirante presidencial la noche del miércoles 22 de mayo. El accidente provocó la muerte de al menos 9 personas y al menos 121 heridos. Sin embargo, el candidato del “Movimiento Naranja” agradeció a Lopez Obrador su solidaridad por el hecho. Jorge Álvarez Máynez expresó que él fue testigo de la llamada telefónica que sostuvo el gobernador Samuel García con López Obrador y constató cuál fue su postura tras el desplome del escenario. Cuando yo estaba con el gobernador, ellos tuvieron comunicación, pero dentro de la tragedia me dio gusto ver al Presidente sensible, atento y que puso por encima la integridad de las personas. Reiteró que, a su parecer, estuvo pendiente y en comunicación con el gobernador. Que el momento de desolación, tristeza e incertidumbre lo puso por encima de cualquier consideración política.

MARIO DELGADO; NIEGA QUE MONREAL ACTÚE CONTRA LA 4T, TRAS DICHOS DE SANDRA CUEVAS

El dirigente de Morena, Mario Delgado, respaldó a Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario en el Senado, y dijo que el senador siempre ha sido leal al movimiento de la Cuarta Transformación. La 4T le tiene mucha confianza a su hija, Caty Monreal, candidata a la alcaldía Cuauhtémoc. Es parte de la temporada de acusaciones, calumnia y demás. Nuestro compañero Ricardo Monreal siempre ha sido leal al movimiento. Lo quisieron acusar en el 2021, pero es falso, yo niego que haya actuado en contra de nuestro movimiento, al contrario, es uno de los principales activos. ​Lo anterior, luego de que, Sandra Cuevas, ex alcaldesa y ahora candidata de Movimiento Ciudadano al Senado, dijo que hará revelaciones que involucran a Monreal en las elecciones de 2021 y 2024. Mario Delgado respondió: No tenemos ninguna duda del senador Ricardo Monreal, es un fundador de este movimiento es un protagonista; sin duda de Morena, y tan le tenemos confianza que su hija es la candidata en la Cuauhtémoc, te adelanto, vamos a ganar la Cuauhtémoc con Caty Monreal y con Clara Brugada.

BENJAMÍN ROBLES; PIDE A LA COMISIÓN PERMANENTE EXHORTAR A LA MINISTRA NORMA PIÑA A RENUNCIAR POR SUS PRESUNTOS ACTOS INTIMIDATORIOS

El diputado Benjamín Robles Montoya (PT) presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Comisión Permanente que exhorte a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, a presentar su renuncia debido a las graves acusaciones que podrían comprometer la independencia del Poder Judicial. El legislador acompañado de diputadas, diputados, senadores y senadoras del PT y Morena, Robles Montoya explicó que la solicitud surge en virtud de la difusión de algunos mensajes de texto que envió la ministra a magistrados electorales con la intención de amedrentarlos; además, por su indebida intromisión en el proceso electoral. Recordó que, de acuerdo con dichos mensajes expuestos al público por los medios de comunicación, la ministra Piña presionó a magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que desistieran de destituir al entonces presidente del órgano, Reyes Rodríguez Mondragón. Los mensajes de texto, fechados entre el 4 y el 11 de diciembre de 2023, sugieren métodos que son calificados como propios de un extorsionador. Además, ha sido acusada de mantener una relación de alianza con el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, cuya presencia en una cena organizada por ella en la casa del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá es motivo de controversia, acusó. El diputado señaló que este exhorto pone de manifiesto la creciente tensión entre los distintos poderes del Estado y la urgencia de asegurar que el Poder Judicial opere sin influencias políticas indebidas.

JOE BIDEN VS DONALD TRUMP; CONTINUAN SU CAMINO HACIA LAS ELECCIONES DE 2024

El presidente Joe Biden y el ex presidente Donald Trump continuaron su camino hacia las nominaciones de sus partidos, mientras que otras elecciones preliminares notables ocuparon un lugar central. El titular demócrata y su rival republicano ganaron fácilmente las elecciones de sus respectivos partidos en el estado suroriental de Kentucky y el estado noroccidental de Oregón apenas unas semanas antes del primero de los dos debates previstos. La carrera entre Biden y Trump es una revancha de las elecciones de 2020, que Trump afirmó falsamente que fueron manipuladas para evitar que derrotara a Biden. En el estado occidental de California, el asambleísta estatal republicano Vince Fong ganó la elección especial para reemplazar al ex presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien renunció en diciembre después de 16 años en el cargo. McCarthy renunció cuando los conservadores republicanos de línea dura montaron una exitosa campaña para destituirlo como presidente después de sólo nueve meses en el cargo. Fong, quien alguna vez formó parte del personal de McCarthy, derrotó a Mike Boudreaux, un sheriff local, en las elecciones especiales del martes para cumplir el resto del mandato de McCarthy. Los dos hombres avanzaron a una segunda ronda de votación después de convertirse en los dos primeros clasificados en una elección especial del 19 de marzo. Fong y Boudreaux se enfrentarán nuevamente en las elecciones generales de noviembre por un mandato completo de dos años. En el estado suroriental de Georgia, Fani Willis ganó las elecciones primarias demócratas para la reelección como fiscal de distrito o fiscal jefe del condado de Fulton, que incluye la capital del estado, Atlanta. Willis está procesando a Trump y a otras 18 personas por cargos de interferencia electoral en las elecciones de 2020, incluida la participación en un plan de “electores falsos” y la llamada telefónica personal de Trump a funcionarios electorales estatales en enero de 2021 pidiéndoles que lo encontraran con 11.780 votos, uno más que el margen de victoria de Biden, por lo que Trump podría declarar la victoria en el estado. Willis se vio envuelta en una breve controversia a principios de este año después de que se reveló que tenía una relación romántica con el fiscal especial que contrató. Un intento de un grupo de acusados de descalificar a Willis del caso terminó con el juez permitiéndole permanecer, pero sólo si Nathan Wade, el fiscal especial, renunciaba. Pero el tribunal de apelaciones del estado acordó revisar una apelación de la orden del juez presentada por Trump y varios de sus coacusados. El rival republicano de Willis será la abogada Courtney Kramer, quien sirvió en la Casa Blanca de Trump y en la campaña de reelección de Trump en 2020. Willis es considerado el favorito para ganar la reelección en el condado profundamente controlado por los demócratas. Scott McAfee, el juez que supervisa el caso del ex presidente, ganó las elecciones no partidistas para permanecer en su puesto en el Tribunal Superior del condado de Fulton.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz