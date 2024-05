El presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró que aun cuando existen algunos problemas, el proceso electoral del próximo 2 de junio se realizará “sin problemas mayores”. Sobre la seguridad y protección en los días que quedan para que se celebren los comicios, garantizó que se desarrollarán en calma porque también se debe considerar que la gente está contenta. Se está viendo con los gobernadores y lo está tratando el INE con el gabinete de seguridad, se están reuniendo periódicamente, creo que se reunieron el lunes para ver con todo lo relacionado con la protección a candidatos, con la seguridad. Y hasta ahora van bien las cosas, no deja de haber algunos problemas, pero yo considero que se van a celebrar las elecciones sin problemas mayores. Enfatizó que su administración trabaja para atender situaciones en las que puedan surgir hechos violentos. Pero no se trata sólo de la lucha partidista, sino también porque hay enfrentamiento de bandas y hay que estar ahí pendiente, cuidando a todos, es nuestra responsabilidad. Entonces, sí se está haciendo eso. López Obrador criticó que algunos medios han exagerado en la cobertura sobre los hechos recientes en Chiapas, donde en días pasados se reportaron 15 asesinatos en cuatro diferentes ataques contra candidatos y sus simpatizantes. En ese sentido, remarcó que algunos medios, en particular sus directivos, lo que intenta es meterle miedo a la gente con mentiras. La mentira es reaccionaria y es anticristiana y antirreligiosa y antitética para los libres pensadores, no hay que mentir, no hay que robar, no hay que traicionar al pueblo Llevar a la gente a creer en esas cosas es una acción muy perversa, porque los medios de comunicación tienen que tener una dimensión social. Pese a ello, achacó esa situación de tranquilidad general a que la ciudadanía está tranquila y a gusto, y es una minoría los que están en desacuerdo con lo que hoy se vive en el país. Es que también ayuda mucho el que la gente esté contenta, los que están enojados la verdad no son mayoría, además tienen derecho a manifestarse pero no es la mayoría. Cuando dicen: Estamos polarizados, no, no, no, no se está polarizado, puede ser arriba, en la cúpula, pero cuando hablamos de todo el pueblo no, la gente está contenta, está en su trabajo buscándose el pan para ellos, para sus hijos, están trabajando en algunos casos día y noche. A ello abona, que hoy hay mayores oportunidades de trabajo que en regímenes del pasado, inclusive señaló que hay 35 mil hermanos guatemaltecos están trabajando en Quintana Roo. Presumió una vez más una nueva encuesta que le da 75 por ciento de aceptación entre la ciudadanía del país, contra 14 por ciento de rechazo. Estamos bien, sin embargo hay unos que están muy enojados, mucho muy enojados, pero es minoría, Entonces, como la gente está a gusto, está contenta, no hay motivos para confrontaciones, para violencia, para inestabilidad política.

SENADORA ANA LILIA RIVERA; REGENERACIÓN DEL FEDERALISMO EN MÉXICO, MATERIA ABIERTA, DESTACA PRESIDENTA DEL SENADO

La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, en la presentación del libro “200 Años del Pacto Federal: Significado, Actualidad y Perspectivas”, afirma que la regeneración del Federalismo en México es una materia abierta que demanda la modernización de instituciones y el replanteamiento de figuras como el régimen de gobierno y el sistema representativo. La Cámara es crucial en la defensa de los intereses regionales y en la construcción de consensos para la gobernabilidad: Ana Lilia Rivera dijo que el futuro del Pacto Federal dependerá de la implementación de reformas institucionales que ajusten y fortalezcan la distribución de recursos y competencias, de mejorar la eficiencia y transparencia administrativa, así como de un mayor involucramiento de la ciudadanía para fomentar responsabilidad y rendición de cuentas. Pero si el pueblo no es parte de la conversación sobre un nuevo Federalismo, estaremos destinados a fracasar, como lo hace todo lo que no se consulta. La senadora destacó que el federalismo ha sido uno de los pilares fundamentales de la organización política de nuestro país, con los que se ha garantizado la autonomía y participación de los estados en la toma de decisiones. Agregó que el Senado ha desempeñado un papel crucial en la defensa de los intereses regionales, en la construcción de consensos para la gobernabilidad del país y en la cohesión cultural de la unidad nacional. Señaló también que enfrentaron dilemas y desafíos, como la desigualdad regional, el agotamiento del actual modelo fiscal y la necesidad de otro nuevo, así como el avance de un ímpetu centralizador. Ana Lilia Rivera enfatizó que todos fenómenos persisten y se incrementan, por lo que requieren de un compromiso renovado por parte de todas y todos los actores políticos y de las instituciones. En este contexto, la regeneración del federalismo en México es una materia abierta que demanda la modernización de instituciones y el replanteamiento de figuras como el régimen de gobierno y el sistema representativo. La presidenta de la Cámara de Senadores destacó que el Federalismo ha sido una decisión acertada que hemos decidido mantener viva desde 1824. Al cabo de dos siglos de existencia sigue siendo un concepto inacabado que todavía está a tiempo de dar mucho de sí, sobre todo si logramos entender que la descentralización territorial no es equivalente a una genuina desconcentración política del poder, lo que no parte de esa misma premisa y que seguirá siendo una ficción federalista.

SENADOR MIGUEL ANGEL MANCERA; PRESENTA SEGUNDA EDICIÓN DEL LIBRO GOBIERNO DE COALICIÓN EN MÉXICO LO ACOMPAÑA JESUS ZAMBRANO, ENRIQUE DE LA MADRID Y JESUS ORTEGA

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, durante la presentación del libro “Gobierno de Coalición en México. Una propuesta para el cambio de régimen. El legislador explicó que este modelo de representación garantiza un futuro para México, acordado entre todas y todos, gracias a una agenda incluyente donde se establecen obligaciones por escrito que deben ser supervisadas por el Senado para su pleno cumplimiento. Si escuchan gobierno de coalición, es que hay compromiso de cumplirle a la gente. Ahí no es retórica y ahí no son promesas. Ahí es por escrito y es por escrito ante el Senado de la República, y el Senado se encarga de supervisar que se cumpla cada uno de esos puntos, porque si no estarías en una omisión constitucional. Al presentar la segunda edición del libro que aborda cómo cambiar el régimen presidencial, el también Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD en el Senado, dijo que el gobierno de coalición es el instrumento más sólido y de mayor firmeza con el que un político se puede comprometer con su país pues para mejorarlo, a diferencia de los mandatos donde todo el poder es manejado por una sola persona para decidir lo que a su consideración es bueno o malo. Nos han vendido durante años que han cambiado el régimen. No, no solamente no se ha cambiado, si no se ha agudizado un régimen existente, es mucho más agudo, es mucho más fuerte, mucho más duro, mucho más rígido de lo que era. Por su parte el presidente del PRD, Jesús Zambrano, mencionó que en tiempos actuales el oficialismo deja en claro su autoritarismo. Lo que pretende el oficialismo es acentuar el autoritarismo, pretendiendo desaparecer las figuras de representación proporcional, puerta de entrada para el reconocimiento constitucional de la pluralidad política del país. Es necesario un gobierno de coalición para terminar con ese presidencialismo. También estuvo presente la Secretaria General del PRD, Adriana Díaz, el político Enrique de la Madrid y el líder moral del PRD, Jesús Ortega; este último fue el prologuista del libro y quien reiteró que la pluralidad nacional privilegia los acuerdos entre los diferentes y antepone la Constitución a cualquier voluntariado personal.

SENADOR RICARDO MONREAL; CONJUNTAMENTE CON RUBEN MOREIRA ENLISTAN ESTADOS QUE SE ENCUENTRAN BAJO CONTROL DEL CRIMEN ORGANIZADO

El senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Enlace Territorial de Claudia Sheinbaum, conjuntamente con el ex gobernador Rubén Moreira mencionaron un listado de estados que se encuentran bajo el control del crimen organizado, Guanajuato no fue mencionado en la percepción de narco estados. Rubén Moreira mencionó varios estados que están bajo el control de las mafias. Rubén Moreira afirmó que una buena parte del territorio está bajo el control del crimen organizado: Michoacán, Jalisco, una buena parte de Chiapas. Por su parte Ricardo Monreal exclamó: ¡No! ¡Sí! Chihuahua, Coahuila y Zacatecas, O sea Guerrero. Rubén Moreira señalo que esto es reciente. Y esto tiene relación con la mala política migratoria. Guanajuato no fue mencionado como una entidad gobernada bajo el poder de las bandas y carteles de la droga.

CLAUDIA SHEINBAUM; BUSCARE AVANZAR EN LA CONSOLIDACIÓN DEL PLAN SONORA

Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia por la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’, en su gira por Chihuahua, anunció que buscará, si logra ganar las elecciones del 2 de junio, se comprometió a avanzar en la consolidación del Plan Sonora para lograr vanguardia en Sonora en temas de litio. Vamos a seguir trabajando en el Plan Sonora que va a permitir la explotación del litio, atracción de empresas que fabriquen vehículos eléctricos, universidades que investiguen sobre los vehículos eléctricos para que Sonora sea una vanguardia en el vehículo eléctrico y el desarrollo de baterías no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Además, anunció que buscará, si logra ganar las elecciones del 2 de junio, realizar la instalación de paneles fotovoltaicos en todos los hogares del estado, esto con la misión de apoyar a la economía familiar y evitar las tarifas de luz costosas. Necesitamos disminuir el consumo, que sea un consumo de las propias viviendas y eso va a bajar todavía más la tarifa, estos sistemas van a ser pagados en parte por el Gobierno de la República. Entre otros de los proyectos que Claudia Sheinbaum anunció se encuentran: el impulso al Puerto Guaymas; la ampliación a cuatro carriles de la carretera de Guaymas a Chihuahua; así como continuar con las siguientes cuatro etapas de la Planta Solar en Puerto Peñasco. Vamos a apoyar a Sonora para que haya acceso al agua potable para las viviendas y para la producción de alimentos.

XÓCHITL GÁLVEZ; YA REBASE A SHEINBAUM EN LAS ENCUESTAS

La candidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República Xóchitl Gálvez Ruiz aseguró que encabeza las encuestas sobre preferencias electorales rumbo a la elección del próximo 2 de junio. A 10 días de la elección presidencial, presumió que ya rebasó a su principal contrincante en las encuestas. Primero, les tengo que compartir una buena noticia, para aquellos que piensan que esta elección era un trámite. Citibanamex en su reunión de Perspectivas Económicas y Visión de Mercado presentó una encuesta de las elecciones presidenciales; su servidora tiene 40.2, Claudia Sheinbaum 39.6 y Álvarez Maynez de MC 9.7%”, afirmó la candidata en la reunión con el Consejo Nacional Agropecuario (CNA). Los asistentes aplaudieron y corearon “¡Pre-si-denta!, ¡Pre-si-denta!, ¡Pre-si-denta!”. Y yo siempre lo he dicho, ni modo que a la gente le guste la mala vida, a la gente que has pateado, al que has dejado sin medicinas. Manifestó que se ha reunido con mujeres enfermas de cáncer que perdieron el Seguro Popular, maestros, enfermos y agricultores. Me reúno con los de educación y hay un millón 750,000 niños fuera de la escuela ahorita, con los agricultores, con los campesinos, con los jornaleros, con los acuacultores. Ahora que estuve con los avicultores en Lagos de Moreno y en Tepatitlán y me cuentan cómo le tienen que pagar 80 pesos a la delincuencia organizada para poder vender una caja de huevo. Cuando estuve en Texcapilla con los productores de avena y haba y me cuentan que tenían que pagarle un peso por cada metro cuadrado a la delincuencia organizada, 10,000 pesos por hectárea. La abanderada presidencial opositora agradeció el encuentro: La verdad es que estoy bien contenta, bien contenta de estar aquí con ustedes. Aseguró ser una mujer del campo y que creció con un abuelo que tenía una hectárea de ejido. Esa es la vida del pueblo, por eso le dije a la señora Sheinbaum, mientras usted tomaba clases de ballet, pues yo tenía que chingarle.

SENADORA SYLVANA BELTRONES SÁNCHEZ; HABLO SOBRE LA PETICIÓN DE SENADORES Y DIPUTADOS DE MORENA QUE PIDEN LA RENUNCIA DE LA MINISTRA PIÑA A SU CARGO

La senadora Sylvana Beltrones Sánchez, hablo sobre el tema en que los senadores y diputados de Morena piden que la ministra Piña renuncie a su cargo, La legisladora señalo que su opinión al respecto de que cuando tienen unos problemas mucho mayores en su partido, sí se justifica la renuncia. La legisladora dijo: No, yo creo que ese tipo de conflictos se deben de resolver en las instancias correspondientes y dejar de politizarlo y ponernos a hacer nuestro trabajo. Respecto a que el trabajo de la ministra esta apegado a derecho, a las leyes. Sylvana Beltrones comento que su trabajo como presidenta de la corte en conducción de los asuntos que hay ahí, para mí han sido apegados a la ley y tiene todo mi apoyo ante tanta violencia que ha sucedido. En relación a la reunión que sostuvo con Alejandro “Alito” Moreno con la ministra Piña, se le pregunto a la senadora si se considera ilegal. Sylvana Beltrones dijo: Yo no he visto ninguna parte en la ley donde diga que reunirse con otras personas es ilegal, siempre la apertura a hablar con los que pensamos distinto, creo que es parte de un ejercicio democrático importante que todos deberíamos de practicar, incluyendo los que están en el gobierno. Sobre si este tema es para desviar el caso del ex ministro Saldívar y todo lo que se está destapando en las presiones que hizo hacia jueces, a magistrados para decirles a favor de la cuatro T4. La legisladora indico que ella cree que es natural de los tiempos electorales y todos nos estamos dando cuenta de ello.

SENADOR JULEN REMENTERÍA; CON LA “MAREA ROSA” MEXICANOS DEMOSTRARON QUE NO QUIEREN MÁS DE LA MAL LLAMADA CUARTA TRANSFORMACIÓN

El Coordinador de las senadoras y los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Julen Rementería del Puerto, destacó que la manifestación pacífica del pasado domingo, demostró que los mexicanos no quieren más del actual gobierno, por eso salieron a respaldar a la candidata de Fuerza y Corazón por México. La verdad es que, en esta ocasión, a diferencia de otras, venimos realmente a celebrar. Así, con esa palabra, a celebrar. Y a celebrar lo que ocurrió apenas el domingo con la ‘marea rosa’, rebasó cualquier expectativa. Logró realmente despertar a la gente, ir a muchísimas ciudades, a decenas de ciudades en el país, más de 100 ciudades, incluso manifestaciones espontáneas en el extranjero, para demostrar que la gente ya no quiere más de esta mal llamada cuarta transformación. Rementería del Puerto dijo que la concentración del pasado domingo en el Zócalo de la Ciudad de México fue un evento sin comparación. Lo que pasó el pasado domingo fue un evento sin comparación con lo que ha pasado en el país en los últimos 30, 40 o 50 años, o sea, no hay referencia en la historia. Los mexicanos pidieron que haya orden, que haya institucionalidad, que haya vida, verdad y libertad, justo como lo decía Xóchitl Gálvez en el mitin histórico, e histórico por muchas razones, porque ahí se vio que la gente fue por su propio pie. No hubo una imagen en donde se pudiera decir que hubo gente que la llevaron, o que le repartieron refrescos, o que les dieron tortas, como comúnmente sucede en los mítines de Morena. El legislador veracruzano precisó que Xóchitl Gálvez ganará la elección del próximo 2 de junio, con el respaldo de todos los mexicanos, que están hartos del actual régimen morenista. Aquí la gente fue de manera espontánea. Lo que quería era realmente encontrarse con esa esperanza que está desbordándose cada día más en nuestro país a favor de una candidatura como la de Xóchitl Gálvez, a favor de la ley, a favor de la alianza del PAN, del PRI y del PRD con todos los ciudadanos de este país, que por cierto, ellos son los que le dan la fuerza que está teniendo este movimiento y que va a culminar, no hay duda, de este domingo al que sigue, el día 2 de junio con el triunfo holgado de Xóchitl Gálvez más allá de 5, 7, 8 puntos. Así lo esperamos. Así de confiados estamos. Así de seguros nos encontramos de lo que va a suceder ese domingo.

SENADOR CLEMENTE CASTAÑEDA; PRESENTA PAQUETE DE REFORMAS PARA LA SEGURIDAD, PAZ Y JUSTICIA

El coordinador de la Bancada Naranja, senador Clemente Castañeda, y la senadora Laura Ballesteros presentaron un paquete de iniciativas que contempla crear un nuevo paradigma de construcción de paz, de investigación del delito, de diseño institucional y de procuración de justicia en el país. Ante las mismas fallidas estrategias y recetas para abordar la crisis de violencia e inseguridad durante los últimos tres sexenios, la Bancada Naranja plantea una nueva visión de justicia y paz para México, la cual fue enriquecida con la voz de especialistas con una gran trayectoria como Bernardo León Olea y del fallecido Alejandro Hope (1975-2023). Con este paquete de iniciativas, en Movimiento Ciudadano, como lo hemos hecho durante los últimos años, nos atrevemos a pensar un México nuevo, nos atrevemos a desafiar la idea de que sólo a través de la militarización podemos construir la paz en México. En ese sentido, el paquete de iniciativas que propone una reforma constitucional, cuatro reformas a leyes secundarias y crear cinco nuevas leyes, se conceptualiza en seis ejes principales: Fortalecimiento de las policías locales a través de su profesionalización y de un financiamiento suficiente que ponga en el centro la carrera policial basada en la antigüedad y el desempeño, con salarios dignos y derechos laborales homologados, así como con una Academia Nacional de Alta Gerencia Policial. Facilitar la investigación de los delitos con una nueva Ley Nacional de Investigación del Delito para facultar a las policías para recibir denuncias. Construcción de una ruta realista y viable para la salida de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad pública, y que la Guardia Nacional se concentre en tareas de apoyo y de alta especialidad, y no en estar patrullando calles como sucede actualmente. Consolidar el Sistema Acusatorio con un Ministerio Público fortalecido en su papel de titular de la acción penal y con menos carga en la investigación de delitos. Se fortalecerán los mecanismos de solución alternativos y su papel como verdadero abogado del pueblo. Nuevo paradigma de procuración de justicia con la creación de la Secretaría de Justicia para articular la política criminal con la función de liderar la estrategia de seguridad pública federal, investigar delitos y promover el acceso a la justicia, así como la creación de un Servicio Federal de Investigación Criminal que tenga como función primordial la investigación de delitos federales y la inteligencia anti criminal. Retomar la esencia de la justicia cívica como mecanismo de prevención focalizada del delito con base en las sanciones no punitivas, con cambios sustantivos a las medidas cautelares y de prisión preventiva oficiosa. Estas propuestas se complementan con otras que la Bancada Naranja ha presentado anteriormente como la regulación del cannabis con perspectiva de salud pública y justicia social, el fortalecimiento de las policías locales y la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Con voluntad política, con un nuevo diseño institucional y, sobre todo, con un compromiso de cambiar de paradigma creemos que es posible recuperar la paz y la justicia en México.

DIPUTADO JOSÉ JUAN BARRIENTOS; EXIGIMOS AL EJECUTIVO ASUMIR RESPONSABILIDAD ANTE INCREMENTO DE DELITOS EN CARRETERAS POR AUSENCIA DE GUARDIA NACIONAL

El diputado José Juan Barrientos Maya (PRD) emplazó al Ejecutivo Federal a asumir su responsabilidad en la seguridad de las carreteras nacionales, luego de evidenciar que la ausencia de cuerpos de la Guardia Nacional, por ejemplo, está facilitando el incremento de asaltos y violencia. El legislador sostuvo que no es el primer llamado que se le hace sobre el tema y, desafortunadamente, la autoridad sigue haciendo caso omiso. Barrientos Maya hizo también un llamado de alerta en torno a las concesiones y manejo que se da a empresas de globos aerostáticos, específicamente los que operan en la zona turística de Teotihuacán, Estado de México, y que han sido objeto de acusaciones por la inseguridad de sus usuarios y los propios operadores. Es una alarma, una petición constante de transportistas que recorren las carreteras administradas por Caminos y Puentes Federales, y que están en alerta debido a los robos de los que están siendo objeto. En la Ciudad de México y en toda la República, ha habido manifestaciones de transportistas que no han encontrado seguridad en las carreteras, cuando las transitan. Igualmente, hemos visto en las redes sociales cómo han sido abatidos los transportistas en manos de criminales que, por robar la carga, los detienen a punta de pistola. Esto tiene que reiterarse a las autoridades para que tomen cartas en el asunto de manera urgente debido a que la Guardia Nacional brilla por su ausencia. No se encuentran, y cuando uno necesita un auxilio en carreteras, no están Hemos dado cuenta de accidentes donde han sido involucrados camiones de doble remolque, por irresponsabilidad, y creo que ahí la autoridad debe de tomar cartas en el asunto, pues si nuestras carreteras estuvieran verdaderamente cuidadas y vigiladas, evitaríamos accidentes e inseguridad. Finalmente, Barrientos Maya solicitó a la Comisión que encabeza Salgado Almaguer, revisar el tema de los operadores de los globos aerostáticos: He estado en las pirámides donde los globos aerostáticos sirven de distracción a la ciudadanía; y hemos recibido quejas sobre la forma irregular con el que se administran. Sería bueno que esta Comisión pusiera el ojo ahí y hacer lo pertinente con la autoridad de aeronáutica.

DIPUTADO FRANCISCO JAVIER HUACUS; NECESARIO DISEÑAR UNA REFORMA ELECTORAL INTEGRAL QUE BLINDE PROCESOS ELECTORALES ANTE VIOLENCIA E INJERENCIA DEL CRIMEN ORGANIZADO

El diputado Francisco Javier Huacus Esquivel, coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, informó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) se reunió con magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la Sala Superior. Indicó que este encuentro no fue de golpeteo político, sino para compartir expectativas y preocupaciones respecto de la violencia en torno al proceso electoral y poder generar o encontrar soluciones. Sostuvo que se llevó a cabo un análisis sobre la falta de mecanismos que permitan tomar la determinación de anular alguna elección en algunos lugares derivado de la violencia que se vive en la zona o que ha generado que una candidata o un candidato se quede solo en la contienda, debido a que los otros aspirantes han sido víctimas de extorsión, amenazas, secuestro de familiares, asesinato y no se registraron o simplemente renunciaron o fueron obligados a declinar en favor de algún aspirante. Éste ha sido de los procesos más violentos en la historia moderna del país, pero sobre todo este también es un proceso en donde no sólo los magistrados han realizado un pronunciamiento en torno a la violencia, sino también en torno a la determinación o participación de otros compañeros y compañeras que reconocen que hoy hay una situación difícil para poder hacer campaña. Huacus Esquivel externó que la reunión fue exitosa y satisfactoria para las y los diputados que acudieron y para los magistrados. El diputado perredista insistió en que debe ser una reforma electoral integral, consensada, donde se cuide la transparencia, la equidad, la paridad y la seguridad, así como las acciones afirmativas en una contienda electoral. De igual manera, indicó que continuarán con la defensa de los organismos electorales, ya que son necesarios para organizar los comicios federales y locales y es preciso fortalecer al INE y a los Oples.

SENADORA, MÓNICA FERNÁNDEZ BALBOA; HACE SEÑALAMIENTOS DE DE CORRUPCION EN YUCATAN

Primer acto. un o unos contratistas de una alcaldía de nueve años con información privilegiada de los planes de desarrollo del municipio compran terrenos, lotes a precios irrisorios muy por debajo de su valor.

Segundo acto. De inmediato venden esas mismas propiedades a la familia del alcalde, a la familia directa y que, incluso, la venden a un precio mínimo, y ese mismo día quien los compra se los dona a su hijo.

Tercer acto. Hacen grandes desarrollos en la zona y se aumenta la plusvalía, exponencialmente y el costo de las propiedades, haciendo millonarios al dueño, que es el alcalde.

No, no estoy hablando de Odebrecht con Lozoya al frente, tampoco estoy hablando de la Casa Blanca ni tampoco del Cártel Inmobiliario, estoy hablando del esquema del PRIAN en Yucatán. Bueno, aquí sería del esquema del PAN en Yucatán, más que del PRIAN, que se ha servido durante estos últimos nueve años de estos fraudes para enriquecer a unos cuantos, pero, además, con el mismo esquema.

En PRIAN en Yucatán nombró, vía Marko Cortés, a Renán Barrera Concha como candidato a la gubernatura por cumplir los requisitos curriculares que los enorgullecen para heredar el poder y los negocios; personaje que hoy tiene una denuncia que lo acusa de haberse enriquecido ilícitamente, involucrando a los que deberían de ser sus seres queridos y acumular propiedades y millones.

La corrupción, la experiencia en defraudación fiscal, poseer el conocimiento para el lavado de activos, la habilidad para el tráfico de influencias, el abuso de información privilegiada y no tener ningún tipo de escrúpulos son los atributos curriculares de los que se enorgullece el PAN.

Hoy los conservadores, los neoliberales, los hipócritas, los corruptos y, sobre todo, las mentirosas y mentirosas, amantes de sus negocios y de la impunidad, con su desesperación gigantesca, están viendo que de nada les va a servir haber obligado a su gobernador a abandonar el cargo y traicionar al pueblo yucateco para hacer campaña ilegal y vulgar utilizando todo el aparato del gobierno del estado y del ayuntamiento de Mérida para poner la cancha a su favor.

Ven el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum y del Huacho Díaz Mena como gobernador de Yucatán, lo ven eminente porque están conscientes de la resistencia del pueblo de Yucatán a ser gobernados por un personaje tal.

Es feroz esta resistencia, pues los yucatecos y las yucatecas son un pueblo digno que conoce su historia y está consciente de sus fortalezas y honra el legado que los hace grandes.

Por eso, quienes mienten basados en sus crónicas marcianas, es porque están desesperados ante la caída libre de su candidata y de sus candidatos.

Por eso hoy la oligarquía de Yucatán, los privilegiados, están dispuestos a todo absolutamente para no perder sus privilegios e impunidad y están reaccionando sin ningún tipo de reparo ni respeto a las leyes ni a los derechos de los yucatecos.

Quiero decir desde esta tribuna que tampoco les va a funcionar, desplegar un operativo tremendo de compra de conciencias, de reparto de prebendas en sus expresiones más burdas, de robar credenciales con engaños para que la gente no pueda ejercer libremente su voto ni mucho menos destinar millones de pesos para la guerra sucia o la compra de voluntades ni activar el turismo electoral en pueblos cercanos como Campeche y Quintana Roo, que llevan y mandan gente a San Felipe, que es un pueblo de mil personas y tiene a 400 inscritos en la lista nominal que no viven en el pueblo para que voten ahí por este PRIAN que está desesperado.

Pero mucho menos les va a generar rédito político lo peor que pueden hacer: transgredir la paz y el buen corazón yucateco, agitando el fantasma del miedo, de la agresión, de la intimidación y la violencia criminal que ya viene atizando como en el pueblo de Chankom, donde precisamente en esta tribuna hace una semana pedimos un minuto de silencio por un joven que lamentablemente perdió la vida.

Por eso este 2 de junio cientos de hombres y mujeres libres de Yucatán no sólo saldrán a votar, sino a festejar el triunfo de Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México y Huacho Díaz Mena como gobernador de Yucatán, para escribir una nueva historia para Yucatán y para México.

Las mentiras no reditúan, tontos son aquellos que creen que el pueblo es tonto. Y aquellos que dicen que vamos a quitar la propiedad privada, modificando el artículo 139 de la Constitución, que les quede claro, la Constitución no tiene 139 artículos y todo es mentira. Mienten para asustar a la gente, para engañar creyendo que el pueblo es tonto y no los conoce a estos del PRIAN de toda la vida. Están diciendo que se van a cerrar las iglesias. ¡Mentira!

Están diciendo, como ayer, la de ayer fue maravillosa, donde está diciendo la propia candidata del PRIAN que una encuesta de Citibanamex resulta que le da un triunfo contundente a ella, cuando a los no sé cuántos minutos sale Citibanamex a desmentir inmediatamente y a decir que es falso, falso, como todo lo que ella dice.

Y como falso también es que dicen, se atreven a decir “hoy la democracia está en riesgo porque Morena y sus aliados quieren controlar al árbitro electoral”.

Señores, ¿y lo de “Alito” en lo oscurito y esta reunión que acabamos de ver que se hizo pública? Los del PRIAN tratando de controlar a los órganos electorales, tratando de presionar, a través de la Corte, a los magistrados electorales para cambiar la elección.Tonto es aquel que cree que el pueblo es tonto y México va a salir a defender la Cuarta Transformación. ¡Que siga la transformación de México!

DIPUTADO PEDRO SALGADO ALMAGUER; DIPUTADOS DEL PAN EXHORTARAN A LAS AUTORIDADES TOMAR ACCIONES ANTE LA INSEGURIDAD EN CARRETERAS DEL PAÍS

Las y los legisladores de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, que preside el diputado Pedro Salgado Almaguer (PAN), plantearon la necesidad de hacer un exhorto a las autoridades competentes y secretarías de Estado, a fin de que tomen las medidas necesarias para brindar mayor seguridad en las carreteras del país y combatir el robo a transportistas. Salgado Almaguer dijo que se trabajará en los asuntos pendientes de la Comisión y en los exhortos y peticiones sobre temas importantes y loables planteados por las y los diputados, como la seguridad en las carreteras nacionales. Francisco Javier Borrego Adame, diputado de Morena, se pronunció por realizar un exhorto a la Guardia Nacional (GN), derivado de los problemas de inseguridad en las carreteras del país. Además, refirió que en Nuevo León hay un retén de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Sedena, en donde los transportistas demoran entre cinco y hasta 10 horas en pasarlos, por lo que pidió solicitar a dichas dependencias para que lo retiren, pues lo único que provoca son accidentes. La diputada Leonor Coutiño Gutiérrez (Morena) respaldó la sugerencia del diputado Borrego Adame para que la GN atienda la inseguridad en las carreteras. En cada una de las casetas y retenes que pone la Guardia Nacional es un punto rojo para que cualquier automovilista y camión sea asaltado. Del PVEM, el diputado Marco Antonio Natale Gutiérrez se unió a dicha petición. Hay patrullas clonadas de la Guardia Nacional y con ellas comenten atracos, ya no es posible transitar con tranquilidad por muchas carreteras de nuestro país. El diputado Oscar Gustavo Cárdenas Monroy (PRI) dijo que aún se tienen iniciativas pendientes de dictaminar y que valdría la pena hacer el esfuerzo de priorizarlas. Hagamos un esfuerzo para que de aquí al 31 de agosto podamos tener respuesta de parte de las autoridades que tiene que ver con este sector de la infraestructura, comunicaciones y transporte.

ANTONY BLINKEN; PROMETE TRABAJAR CON EL CONGRESO PARA DAR UNA RESPUESTA ADECUADO A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, prometió que trabajará con el Congreso para dar una respuesta adecuada a la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de solicitar órdenes de arresto contra autoridades israelíes por la guerra de Gaza. Durante una audiencia ante un comité del Senado, Blinken arremetió contra la vergonzosa comparación implícita entre Hamás y los líderes israelíes que hizo el fiscal, al pedir el lunes la captura del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y de su ministro de Defensa, Yoav Galant, junto a la de los líderes del grupo islamista palestino. Esta decisión está totalmente equivocada. Estaremos encantados de trabajar con el Congreso y con este comité para encontrar una repuesta adecuada.

MINISTRO RON DERMER; ISRAEL HA HECHO TODO LO POSIBLE PARA EVITAR VÍCTIMAS CIVILES EN GAZA

El ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, aseguró que Israel ha hecho todo lo posible para evitar víctimas civiles en Gaza y los cargos presentados por los fiscales de la Corte Penal Internacional contra miembros del Gobierno israelí son totalmente falsos. El fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, solicitó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, así como contra Yahya Sinwar, jefe de Hamás en Gaza; Mohammed Diab Ibrahim al Masri, comandante en jefe del ala militar de Hamás (Brigadas Al Qasam); e Ismail Haniyeh, jefe de la oficina política del grupo y autoexiliado en Catar.

Facebook Héctor Muñoz

X @JHECTORMUNOZ

Instagram: infohectormunoz