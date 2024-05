Después de intercambiar múltiples mensajes en WhatsApp, Cristian regresó con Mariela Sánchez, ella corrió hasta Miami para abrazarlo y nuevamente se declararon enamorados; en sus redes escribieron mensajes amorosos que al día siguiente él borró y el domingo, ella hizo lo mismo.

Se sabe que la joven mandó muchos mensajes de voz a alguien en quien confiaba, donde detalló la relación con el cantante, y como ayer comenté, relataba sus aspectos negativos. En su cuenta tuvo que reconocer que debido a esos audios, terminó la relación amorosa y nuevamente, entre lágrimas, se regresó a Argentina y es que al parecer hay todavía más material, donde habla de Angélica Rivera, Sofía Castro, Yuri, Verónica Castro y el manager de Cristian, Darío de León.

Lo curioso es cómo terminaron las cosas; la vez pasada ella quedó como víctima de los malos modos del intérprete y ahora, como la villana del cuento.

Creo que Mariela confió en quien no debía para hacerle tantas confesiones y se fue derrotada, pidiendo perdón y dando la cara públicamente, lo único que le quedó decir fue que mostraron sus respuestas, pero no las fotos y videos que le mandaban para provocarla.

Alguien le puso un cuatro, la hicieron sentirse en confianza para que se desahogara, y es un hecho que no conoce el medio y cayó.

Varios famosos estuvieron presentes en la marcha llamada Marea Rosa, donde se busca defender la vida, la verdad y la democracia, entre ellos Laura Zapata, quien sin miedo señala al Gobierno actual; de hecho, tiene un programa donde habla de política y se lanza fuerte. Sin duda es válido porque está convencida de lo que dice, lo que no sé, es si se expone demasiado, porque bien se sabe que existe una fuerte censura.

No he escuchado más que cosas muy bellas de Verónica Touissant, sus amigos cercanos han dejado claro que sabía ser solidaria, que los ayudaba en cada problema y no los soltaba hasta que estuvieran bien. Dejó huella y su familia debe estar agradecida por tanto amor manifestado, en medio del dolor y el hueco que deja en sus corazones.

Desde el principio, Ana Bárbara dijo que no hablaría mal de su familia, ya que salieron a dar su opinión, en contra de su esposo Ángel, desde su mamá, su hermano, su ex (El Pirru) y José Emilio, quien vivió con ella. No sé quién tenga la razón, pero mis respetos para Ana Bárbara, ya que públicamente no ha atacado a su familia; sin embargo, su abogado se está ocupando, sobre todo de su hermano Francisco Ugalde, porque contra su madre, no procederá legalmente.

Tengo un pendiente, Mariela (ex de Cristian) se equivocó, pero tampoco es para lanzarle ofensas y desearle la muerte, ¿no creen?

Hay más… pero hasta ahí les cuento.

FACEBOOK y YOUTUBE Ana María Alvarado

IG y TW @anamaalvarado