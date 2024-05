El presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó que lo sucedido el domingo es muestra de una democracia auténtica. López Obrador afirmo que después de la marcha de la marea rosa convocada por la oposición y el debate presidencial se da cuenta de que el país atraviesa una democracia auténtica y se mostró optimista: “Vamos excelentemente requeté bien. El presidente indico: Estamos a 15 días de las elecciones y lo sucedido el domingo fue un día intenso de manifestaciones y debate y se demostró que se garantizan en México las libertades, que no hay represión, que hay democracia auténtica. Sobre estos dos hechos, el presidente señaló: Los ciudadanos ya saben que una de las cosas que siempre subrayamos es que el pueblo de México está en su mejor momento, está bateando arriba de 300, es mucha pieza. Muy politizado, muy consciente, asegurando que da cuenta del buen rumbo que lleva el país en mataría política, agregando que lo mismo ocurre en lo económico. Vamos bastante bien. Agradecer a todos los que simpatizan con nosotros y los que no simpatizan porque no pasan de insultos, enojos y difamaciones, pero no se han dado cuenta que todo eso les afecta políticamente hablando, tiene un efecto de boomerang porque si se dedican a calumniar con un pueblo consciente como está el pueblo de México, pierden credibilidad y caen en el ridículo. López Obrador criticó que desde la oposición se dedican a difamar a su gobierno. Los conservadores andan de mal humor, en cambio los que están a favor de la transformación están contentos, relajados, y no dejó de hacer mención sobre los señalamientos que hay de corrupción hacia sus hijos y la ex secretaria de Energía, Rocío Nahle. Quien quiera creer eso, adelante. No presentan ninguna prueba, todo es falso.

MARCELA GUERRA CASTILLO; MÉXICO NECESITA UNA REAL TRANSICIÓN HACIA LAS ENERGÍAS LIMPIAS

La presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, señaló la urgencia de replantear la política energética en México e iniciar una real transición hacia las energías limpias, renovables, para reducir los gases de efecto invernadero que dañan la salud y la economía de las familias mexicanas; es necesario reducir las emisiones a casi la mitad en 2030 y alcanzar el cero neto en el año 2050. En ciudades capital, como la CDMX, Guadalajara o Monterrey, los niveles de ozono son alarmantes y obligan a la reducción de actividades industriales y la movilidad de la población, sin embargo, se pagan muy altos costos económicos y de salud pública, por lo que debemos valorar que, por ejemplo, el costo de la electricidad proveniente de la energía solar cayó alrededor del 85 por ciento entre los años 2010 y 2020. Según los Costos Totales por Agotamiento y Degradación Ambiental (CTADA) que mide el INEGI, en 2021, México destinó el 4.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) a atender esta problemática. Tan solo las emisiones al aire representaron el mayor costo ambiental, al alcanzar un monto de 660 mil 333.8 millones de pesos, monto superior a los 576 mil millones de pesos que en 2019 el Gobierno destinó al funcionamiento del sector salud, según datos de la SHCP. Datos oficiales señalan que más de 8 mil personas murieron, de forma prematura, en 2022 a consecuencia de los daños en la salud que provocó la alta contaminación en la Ciudad de México. Guerra Castillo insistió en que se tienen que diseñar políticas públicas para diversificar las fuentes de suministro de energía, con mayor utilización de solar o eólica y así lograr un desarrollo sostenible, limitar la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), lo que va en línea con los compromisos reflejados en la Conferencia de París sobre cambio climático COP21 y la Agenda 2030. México se encuentra en el dilema de aprovechar los recursos energéticos de forma racional, sustentable y con apego a los principios de soberanía nacional, eficiencia económica y utilidad social o seguir quemando combustibles fósiles, con el daño al medio ambiente y la salud de los mexicanos.

CLAUDIA SHEINBAUM; HABLA SOBRE SUS CREENCIAS RELIGIOSAS

Claudia Sheinbaum, candidata a la Presidencia por la coalición ‘Sigamos Haciendo Historia’, respondió a los señalamientos que hizo Xóchitl Gálvez en el tercer debate respecto a sus creencias religiosas. Xóchitl Gálvez, señalo que Claudia Sheinbaum no cree en Dios. Ante este señalamiento, la abanderada de Morena respondió a dicha declaración sobre sus creencias religiosas. Sheinbaum hablo sobre si profesa alguna religión, a lo que contestó: soy una mujer de fe, soy una mujer de ciencia. Claudia Sheinbaum aprovechó para aclarar por qué usó una falda con la imagen de la Virgen de Guadalupe, asunto que le criticó Xóchitl en el debate por supuestamente utilizar símbolos católicos por oportunismo político. Sheinbaum recordó que el 5 de mayo de 2022, cuando visitó Peñón de los Baños, en la alcaldía Venustiano Carranza, para conmemorar la Batalla de Puebla, simpatizantes suyos le dieron la falda. La gente me puso la falda y yo, como diría el Nigromante, que es una frase que ha repetido el presidente, respeto y ‘me hinco donde se hinca el pueblo de México. Sheinbaum arremetió contra la aspirante de la oposición por no respetar la libertad de creencias. Yo creo que a la candidata del PRIAN se le olvidó que vivimos en un estado laico. En México hay libertad religiosa.

XÓCHITL GÁLVEZ; SE SUMAN INTELECTUALES Y ACADÉMICOS A PROYECTO DE XÓCHITL GÁLVEZ

La candidata presidencial opositora Xóchitl Gálvez, es arropada en un encuentro en la Escuela Nacional de Ingenieros, por más de 250 intelectuales y académicos los cuales firmaron el Manifiesto de la Comunidad Cultural, donde se pronunciaron a favor del proyecto político que encabeza la candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD. Al evento acudieron Roger Bartra, antropólogo, sociólogo y académico; Ángeles Mastretta, escritora y periodista; Enrique Krauze, historiador, ensayista y editor; Francisco Barnés de Castro, ingeniero químico y académico; Héctor Aguilar Camín, periodista, escritor y novelista, y Margarita González Gamio, quien fue cónsul general de México en Boston, entre otros. Los firmantes decidieron manifestarse públicamente debido a que consideraron que el Presidente, Andrés Manuel López Obrador y su partido Morena pretenden extender el próximo sexenio el autoritarismo, lo que significa una grave amenaza contra la democracia. Explicaron que la continuidad significa que siga la corrupción política y una creciente inseguridad que ha dejado al país a merced del crimen organizado. Xóchitl Gálvez alertó que con su “Plan C”, el Presidente, López Obrador y el partido Morena quieren apoderarse de organismos autónomos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso de la Unión y los organismos electorales. Ustedes han entendido muy bien que la próxima elección es entre democracia y autoritarismo, y basta ver el debate para haberlo entendido. No hay cambio de proyecto. No hay más que el ‘Plan C’ y el ‘Plan C’ significa tomar a la Corte, tomar al Congreso, tomar control de los organismos electorales, como es el Tribunal Federal Electoral y minimizar al INE. Andrés Manuel López Obrador jamás se ha asumido como el Presidente de todos los mexicanos si no como el líder de una fracción que pretende avasallar a todos los demás. Agregó que el país está dividido y polarizado porque Morena pretende asumirse como la encarnación del pueblo, como una construcción ideológica en la que solamente caben los que piensan como ellos y los que no aceptan la imposición ideológica, son traidores a la Patria. Se los digo después de haber recorrido todo el país. No hay un estado donde los delincuentes hoy no tengan control. Gálvez Ruiz dejó en claro a los asistentes que formará un gobierno de coalición con las mujeres más preparadas y con los hombres más preparados, más allá de visiones ideológicas.

JOSÉ ÁNGEL PESCADOR; NO HAY PROGRAMA EDUCATIVO QUE PUEDA SER EXITOSO SI NO ES EVALUADO

El Mtro. José Ángel Pescador Osuna miembro de El Colegio de Sinaloa, con el propósito de analizar el estado actual del sistema educativo en México, Pescador Osuna realizo la conferencia: La educación: ¿Dónde estamos? ¿Qué podemos hacer?, el pasado viernes 17 de mayo. La actividad fue coordinada por El Colegio de Sinaloa y el Conversatorio Pedagógico del Estado de Sinaloa, A.C. contó con la presencia de los presidentes de los organismos convocantes, Mtro. Élmer Mendoza y Prof. Marco Antonio Rodríguez Sánchez, respectivamente. Élmer Mendoza expresó su beneplácito por la realización de este tipo de eventos que fomentan el pensamiento crítico respecto a un tema de vital importancia: la educación en nuestro país; que desde las aportaciones de Gilberto Guevara Niebla es un país de reprobados, por lo que reflexionar sobre cómo estamos haciendo las cosas es un ejercicio fundamental para poder hacerlas diferente en el futuro. José Ángel Pescador señaló que no estaba completamente de acuerdo con la afirmación realizada por Gilberto Guevara Niebla en 1991, en la revista Nexos, ya que México a pesar de las dificultades es un país que sobresale en diversas áreas del conocimiento. Añadió que uno de los principales obstáculos que impide el buen desempeño de los docentes, y el correcto aprovechamiento de los y las estudiantes, es el ambiente despojado de apoyo a la educación por parte de las autoridades en turno en sus distintas administraciones además de condiciones de trabajo lamentables con poco o nulo acceso a la tecnología. Mencionó que los fallos del sistema educativo no son un tema nuevo, pues problemáticas como la desatención a grupos vulnerables, la mala calidad de la infraestructura en las escuelas, así como la falta de preparación de los docentes, se han venido estudiando desde hace más de 30 años y aunque sí ha habido pequeñas mejoras como la creación del Conafe y el Conapred todavía queda un largo camino por recorrer. En su opinión, una de las maneras de atender el rezago y la falta de preparación de los docentes es retomar la lectura; resaltó que hay que ir más allá, con las recomendaciones para leer cada vez más, que lean los padres y que lean los maestros, que lea todo el mundo. Indicó que la lectura debe ser con un fin: leer, ¿para qué? Para informar, para disfrutar, para aprender, etcétera. Asimismo, abordó los sistemas de evaluación; explicó que además de PISA, en el país se aplicaban otras pruebas de aprendizaje como ENLACE y EXCALE. Destacó que PISA pertenece a uno de los cuatro grandes rubros que analizó en materia educativa: rezago, currículum, descentralización y evaluación. “No hay programa educativo que pueda ser exitoso si no es evaluado”. José Ángel Pescador concluyó que para llegar a tener estudiantes destacados es necesario configurar manuales de operación docente que no se queden en los escritorios, sino que se difundan para su aplicación y constante mejoramiento. La actividad congregó a académicos y responsables de programas en el sector educativo, integrantes del Conversatorio Pedagógico del Estado de Sinaloa y público en general.

MARIO DELGADO; DESTACA TRIUNFO DE CLAUDIA SHEINBAUM EN ÚLTIMO DEBATE

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, celebró el triunfo de la candidata a la Presidencia por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, durante el tercer y último debate entre los candidatos a la Presidencia de la República, y subrayó la altura política que mostró al exponer su lucha en favor de la democracia, su experiencia y su proyecto de nación. Hoy vimos a una mujer con experiencia, con ideas muy claras y con proyecto de país, vimos a una presidenta. Vimos a alguien que puede hablar a partir de los resultados que ya dio en la Ciudad de México, en temas tan complejos como la seguridad. En contraste, criticó el desempeño de la candidata del PRIAN pues, dijo, careció de propuestas y se concentró en denostaciones y mentiras. Hubo una clara distinción entre los distintos proyectos que representan las candidatas. Nuestra candidata: la transformación, un gobierno del pueblo y para el pueblo. Y la candidata del PRIAN, tal como advertimos, llegó enojada, desesperada, a mentir, y a tratar de engañar a la gente. Pero el pueblo ya no se deja engañar, nuestra candidata ganó el debate. Se llevó un 3-0. El también coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum destacó que la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia se mantiene como puntera en las encuestas, y añadió: Somos millones los que estamos de acuerdo con que siga la transformación, que no dejen de votar el 2 de junio para que ésta siga avanzando; para que Claudia Sheinbaum sea Presidenta y que no regrese la corrupción, que no regresen los privilegios, que no regrese el autoritarismo, que no regrese la represión, que es lo que representa el PRIAN. Finalmente, el presidente de Morena invitó a las y los mexicanos al cierre de campaña de Claudia Sheinbaum en lo que será, comentó, un momento de celebración y de llamado al voto masivo en favor de un proyecto de bienestar para el pueblo mexicano. El cierre de campaña está confirmado ya. Del Zócalo a la victoria, el próximo miércoles 29 de mayo a las cuatro de la tarde. Va a ser un evento masivo, va a ser una gran fiesta por la democracia. Vamos a cerrar ese día con un mensaje muy importante de la doctora Sheinbaum a todo el país: a que no nos confiemos, a que salgamos a votar de manera masiva.

MARKO CORTES; XÓCHITL GÁLVEZ GANÓ EL TERCER DEBATE, POR LO QUE CERRAREMOS CON BROCHE DE ORO LA CAMPAÑA Y GANAREMOS EL PRÓXIMO 2 DE JUNIO LA PRESIDENCIA

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, señalo que con el éxito rotundo de la movilización nacional ciudadana que se registró en todo el país y el cierre con broche de oro en el tercer y último debate, confió que el próximo 2 de junio habrá un voto masivo a favor del cambio. México está despertando. El líder nacional, destacó el entusiasmo y esperanza que se vive para que Xóchitl Gálvez sea la primera mujer presidenta del país y Santiago Taboada, el primer panista en gobernar la Ciudad de México. De la concentración resaltó el llamado de la candidata de Fuerza y Corazón por México a la conciliación y a que se acabe el enfrentamiento, para dar paso al compromiso de gobernar para todas y todos. Festejó también que pusiera en su lugar a la candidata de las mentiras y le dejara en claro por qué señala a Morena como narco partido y a ella como narco candidata. Lo hizo porque Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, tiene relación, vínculos y fue financiado por los hermanos Carmona, líderes del huachicol allá en Tamaulipas y de todo esto hay evidencia. Acusó que hay financiamiento del crimen del huachicol a las actuales campañas de Morena en el Pacífico, concretamente en: Michoacán, Sinaloa, Sonora, Baja California Sur y Tamaulipas. De gira por Nayarit, el dirigente de Acción Nacional manifestó su respaldo a Jaime Cuevas Tello, candidato a la presidencia municipal de Bahía de Banderas y aplaudió que esté logrando sumar liderazgos de la sociedad civil y también a amlopentidos a su proyecto.

KARIM KHAN FISCAL DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL; SOLICITA ÓRDENES DE ARRESTO CONTRA EL LÍDER DE HAMÁS Y NETANYAHU

Las autoridades israelíes, así como los líderes del grupo islamista palestino Hamás, se mostraron indignados por la petición del fiscal general de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de solicitar órdenes de arresto contra los principales responsables de la guerra en Gaza, a quienes acusa de crímenes de guerra y lesa humanidad. El anuncio del fiscal de la CPI es más que escandaloso y muestra hasta qué punto el sistema judicial internacional está en peligro de colapsar, dijo el presidente de Israel, Isaac Herzog. Hamás, por su parte, acusó a Khan de comparar a la víctima con el verdugo al buscar órdenes de arresto contra los líderes de la formación islamista Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh y Mohamed Deif, junto con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el ministro de Defensa, Yoav Gallant.

EBRAHIM RAISÍ; SE CONFIRMA SU MUERTE DEBIDO AL ACCIDENTE SUFRIDO EN UN HELICÓPTERO, LA CAUSA: UN FALLO TÉCNICO

El accidente del helicóptero en el que murió el presidente iraní, se debió a un “fallo técnico”, informó la agencia estatal IRNA, mientras se ha creado una comisión para investigar la causa del siniestro. Raisí murió el pasado domingo en un accidente de helicóptero debido a un fallo técnico cuando viajaba de la presa Khoda Afarin a la Refinería de Petróleo de Tabriz. El medio estatal, no ofreció más información respecto a las causas del accidente ocurrido en la zona montañosa de la región de Varzeqan, en la provincia de Azerbaiyán Oriental. El helicóptero siniestrado era un ‘Bell 212’ estadounidense, bimotor y con capacidad para 15 personas, adquirido en 1970, según el diario Hamshahri.

