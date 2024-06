La exactriz estadounidense de películas para adultos, Lana Rhoades, pidió de nueva cuenta que se eliminaran sus videos pornográficos de Internet, ya que quiere recuperar su dignidad y que la vean “de otra manera”.

El nombre de Lana Rhoades, actriz porno, se volvió tendencia en redes sociales y más allá de que fuera por algún video íntimo, se debe a que una vez más pidió que se eliminaran todos sus videos sexuales de la web, esto a fin de recuperar su reputación.

Durante una conversación en el podcast Three Girls One Kitchen, Rhoades expresó su indignación por la forma en que fue tratada cuando trabajó como actriz pornográfica, algo similar como lo que vivió Mia Khalifa,quien en 2020 había pedido que retiraran sus videos tras revelar todos los maltratos de los que fue víctima.

“A veces siento que estoy en negación y no puedo aceptar algunas de las cosas que he hecho. Intenté hablar con un terapeuta sobre una cosa que tuve que hacer para una escena que fue muy dura para mí”, comenzó explicando Lana Rhoades. La razón por la que se alejó de los videos triple equis fue porque “un tipo me amordazó hasta vomitar”, contó sobre las agresiones.

Ante dicha situación, es que Lana expresó su deseo de que sus escenas no se encuentren más en Internet, esto a modo de recuperar su dignidad y que la vean de otra manera , y más ahora en su etapa como madre.

“Me arrepiento sinceramente. Le digo a la gente que, si pudiera volver atrás, lo daría todo por recuperar mi dignidad y mi respeto, y porque la gente no pudiera verme de esa manera”,

Asimismo, explicó que aunque no ganó mucho dinero como actriz porno, ahora sus riquezas son gracias a su cuenta de Onlyfans y a que es modelo de lencería erótica.

Finalmente, puntualizó que en caso de que no se eliminen sus videos, la exestrella afirmó que llevará el caso a la Justicia, pues no posee los derechos de sus videos por lo que no puede borrarlos.

