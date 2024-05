El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, llamó a los jóvenes a votar, aunque no sea para apoyarlo, pero reiteró su postura de que el país no cambiará en nada después de las elecciones del 02 de junio.

“Por supuesto me importa votar, y yo prefiero que vayan a votar por otra candidata antes de que se queden en su casa y no voten. Yo prefiero que decidan ustedes, aunque no sea a mi favor, pero el voto es el principio, México no va a cambiar el 02 de junio, no va a cambiar si yo soy presidente, si cambiamos al PRI por el PAN y al PAN por Morena.

Te podría interesar: Declinación de Máynez por Xóchitl es para ganar distancia, advierten PAN y PRI

“¿A poco si yo ganó la elección del 02 de junio ya vamos a dejar de ser un país machista? ¿A poco si yo ganó la elección del 02 de junio ya vamos a dejar de ser un país que discrimina a los pueblos originarios? ¿A poco si yo ganó la elección del 02 de junio ya dejó de darse la deforestación, la depredación del medio ambiente? Si yo gano el 02 de junio, el 03 de junio no va a amanecer pacificado el país, no van a decir los criminales, ‘no pues ya ganó este cuate… yaaa’”, expresó en su encuentro con estudiantes de la Universidad La Salle en Oaxaca.

En cambio, dijo que la lógica que se debe de impulsar entre los universitarios es que no confíen en un político, sino que lo hagan en ellos mismos y en su capacidad de análisis, de comparación y de contraste y en que pueden ser parte de un proceso social de cambio en el país.

Te podría interesar: Sheinbaum niega el supuesto financiamiento de Morena a la campaña de Máynez

“Para mí sería muy complicado decir ‘yo soy la opción’. Yo lo que yo les digo es que entiendo una cosa distinta que no entiende la vieja política. Yo, al contrario, les digo, México no va a cambiar con su voto el 02 de junio, eso a mí me parece una simplificación del problema, un uso, una reducción de lo que es la democracia”, enfatizó el candidato naranja.

EAM