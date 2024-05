El primer ministro de Eslovaquia, Robert Figo, ha sido herido en un tiroteo y ha sido trasladado al hospital, de acuerdo a lo dicho por medios locales. Esto fue a 150 kilómetros de la capital en Handlova, lugar donde se llevó a cabo una reunión del Gobierno.

Según lo reportado por Slovak Spectator, un medio local, un sujeto abrió fuego contra el primer ministro mientras el tenia una conversación con sus seguidores, lo que hizo que de inmediato cayera al suelo.

This was after meeting his Cabinet of Ministers. pic.twitter.com/BHzoYLbBzj

Varios videos se han difundido por medio de las redes sociales, donde se pueden escuchar los disparos, así como la gente al rededor corriendo y las autoridades sometiendo al atacante.

Según algunos medios eslovacos, Fico sufrió varios disparos en el pecho y en el abdomen, por lo que su estado de salud es grave, por lo trasladaron al hospital Banská Bystrica en helicóptero para ser atendido.

El atacante fue detenido por la policía y se ha acordonado el lugar del incidente, aún no se sabe el motivo del ataque, ni se ha actualizado el estado de salud del Primer ministro.

🇸🇰 ‼️ Footage of the first seconds after the shooting in Slovakia, Prime Minister Roberto Fico is put into a car and urgently taken away from the scene of the shooting. https://t.co/qzHoHdSorx pic.twitter.com/KwyOxeOnwz

