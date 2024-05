La Zona Metropolitana del Valle de México sumará su tercer día al hilo con restricciones a la circulación, luego de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental para el jueves 16 de mayo.

En el informe correspondiente a las 20:00 horas, la comisión ambiental reportó concentraciones de 178 ppb en la estación Tlalnepantla y 164 ppb en Atizapán (ATI), en el Estado de México.

Dichas concentraciones, explicó, superan el umbral para la activación de contingencias.

Debido a lo anterior, mañana jueves 16 de mayo deberán suspender su circulación, en horario de las 5:00 a las 22:00 horas:

1. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 0, 1, 2, 4, 6 y 8

3. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

4. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

5. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR.

6. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX.

7. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

Te podría interesar: Por temperaturas altas se activa la alerta amarilla y naranja en la CDMX

De manera adicional emitió las siguientes recomendaciones a la población:

• Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

• Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.

• Se recomienda posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

• No fumar, especialmente en espacios cerrados.

#ComunicadoCAMe | 20:00h

🔴Se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM y sus medidas para este jueves 16 de mayo.

Más información en https://t.co/5Zdg5LeqsX pic.twitter.com/50b6LNw7Kt — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 16, 2024