Después de mucho tiempo por fin se confirmó el título de la serie de Marvel Studios que protagonizará la bruja “Agatha Harkness”, personaje que fue presentado por primera vez en “WandaVision”.

“Agatha All Alone” es el título que tendrá la serie. Esto luego de que Marvel posteara un video en sus redes sociales a manera de burla, en donde aparecen varias publicaciones en relación a la serie y las diferentes ocasiones en las que se le cambió de nombre.

Te podría interesar: Anuncia Disney reducción de producciones de Marvel

Posteriormente, compartieron un pequeño clip en donde aparecen los títulos que se habían pensado para la serie y luego apareció el “Agatha All Alone”.

En dicho video también aparece el día en el que se estrenara el proyecto, el cual será el próximo 18 de septiembre de 2024 en la plataforma de streaming de Disney+.

Las sorpresas siempre vienen juntas y en esta ocasión, no fue la excepción, pues informaron que habrá dos capítulos para disfrutar el día de su estreno.

It was Agatha All Along 🔮

Don’t miss the two-episode premiere of #AgathaAllAlong, September 18 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/hwPSOeJFv6

— Marvel Studios (@MarvelStudios) May 14, 2024