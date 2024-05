El presidente Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que en el primer cuatrimestre del año, el flujo migratorio tuvo una reducción de 55.94 por ciento, luego de la crisis del 18 de diciembre de 2023, cuando se alcanzó un máximo de 12 mil 498 migrantes en la frontera con Estados Unidos. Para el 9 de mayo de 2024 se registraron 5 mil 506 personas en la región fronteriza norte. López Obrador destacó el descenso a partir de un reporte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El mandatario recordó que en la pasada reunión en Palacio Nacional con la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, se trató prioritariamente el tema migratorio, con especial énfasis en la atención de las causas en los países de origen. Insistió en la necesidad de aportar recursos a países de América Latina y el Caribe, suspender sanciones a Venezuela y levantar el bloqueo comercial a Cuba como medidas para contener la migración de manera efectiva. Estamos trabajando de manera coordinada. Desde luego, no quitamos el dedo del renglón para que haya inversiones del gobierno de Estados Unidos a países pobres de América Latina y del Caribe, atender las causas. En eso estamos, ese es nuestro planteamiento de origen: atender las causas y también ayudar en la protección de los migrantes, ordenar el flujo migratorio. López Obrador resaltó el mecanismo legal del gobierno de Estados Unidos que permite tramitar visas de trabajo o permisos humanitarios desde los países de origen a través de la plataforma CBP One. Hay un procedimiento abierto y está funcionando, no fue un simple anuncio, no fue una medida demagógica, hay aproximadamente mil 500 migrantes que ingresan diariamente con este mecanismo a Estados Unidos, eso no existía antes. El jefe del Ejecutivo recordó que los gobiernos de México y Estados Unidos mantienen buena relación de amistad y cooperación en materia económica y comercial con respeto a las soberanías. Nos necesitamos, nos complementamos. Tenemos que fortalecer la región América del Norte como una de las regiones, no una de las regiones, la región más fuerte en lo económico en el mundo. Más, si avanzamos en la integración de toda América, que ese es nuestro propósito y esa ha sido nuestra política. Si logramos que haya respeto a nuestra soberanía, se va a avanzar mucho, mucho, mucho. Yo estoy muy optimista de la relación de México con Estados Unidos hacia el futuro. En cuanto al tema de seguridad, el presidente López Obrador reafirmó que continúan los esfuerzos bilaterales hacia la paz y la tranquilidad de ambos pueblos. Estamos nosotros aplicando una estrategia para que no haya muertes, homicidios, asesinatos en México y ayudamos y cooperamos con el gobierno de Estados Unidos, pero la prioridad, nuestro deber es garantizar la paz y la tranquilidad en México. Por razones humanitarias y, además, como buenos vecinos, ayudamos en todo lo relacionado al combate al narcotráfico. Nosotros tenemos profesionales en el manejo de la seguridad nacional, de la seguridad pública, de la defensa, de lo mejor. Y no sólo marinos y militares, tenemos sociólogos, tenemos antropólogos, tenemos politólogos, internacionalistas, de lo mejor.

CATY MONREAL; SE SOLIDARIZA CON ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA TRAS ATENTADO

Caty Monreal, candidata de Morena, PVEM y PT, tras el atentado contra su oponente Alessandra Rojo de la Vega, se pronunció y mandó toda su solidaridad a ella. La morenista aseguró que la violencia nunca será el camino y expresó su confianza en que Fiscalía de la CDMX llegue hasta las últimas consecuencias para esclarecer los hechos. Además, consideró que politizar la seguridad siempre será riesgoso, por lo que pidió esperar más información y el total esclarecimiento de la situación. Concluyo su apoyo con la frase “solo con la verdad y la justicia fortaleceremos nuestra democracia”.

IGNACIO MIER; NORMAL QUE SE CALIENTE LA ELECCIÓN EN PUEBLA: TODA MI CONFIANZA EN ALEJANDRO ARMENTA

El candidato al Senado por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Ignacio Mier Velazco, consideró normal que se caliente la elección en Puebla tras la detención de la priista Tania N. y el ataque al fraccionamiento donde vive el panista Eduardo Rivera Pérez. Señalo que sería darle demasiada importancia a un personaje como el ex morenovallista Eukid Castañón Herrera, en caso de que se repitan los actos de violencia registrados en la elección de 2018. Sobre el ataque al conjunto habitacional donde vive el candidato a gobernador por la alianza Mejor Rumbo para Puebla, del PAN, PRI, PRD y PSI, Eduardo Rivera, Ignacio Mier señaló que ya está curado de espanto y que el hecho podría o no tratarse de un montaje. Es normal que se caliente la elección, por eso yo celebro este debate, yo fui mesurado porque no hay necesidad de descalificar, siempre he pensado que el recurso de la desesperación es porque no tienes una buena argumentación. El también diputado federal de Morena sostuvo que su partido no tiene la necesidad de que Eukid Castañón opere para los candidatos Alejandro Armenta Mier y José Chedraui Budib, como se afirmó en un audio, e indicó que en un proceso electoral se generan mitos urbanos e historias políticas. En procesos electorales se calientan los ánimos y se calienta la lengua, no sé si sea así, yo creo que no tiene necesidad Morena por la distancia que tenemos, por lo que representamos, si así fuera ocultarlo, yo creo que se van creando mitos urbanos. Ignacio Mier subrayó que confía en el candidato a gobernador de Puebla por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Alejandro Armenta, cuando dice que Eukid Castañón no coordina su campaña y que sus operadores son Gabriel Biestro Medinilla y Rodrigo Abdala Dartigues, ambos morenistas que han sido legisladores. El candidato al Senado de la República y actual diputado federal de Morena defendió a Alejandro Armenta, al considerar que tiene una candidatura muy sana y ganadora rumbo a las elecciones del 2 de junio, razón por la cual deberá cuidar su ventaja y delantera.

CLAUDIA SHEINBAUM; ESTARA DE GIRA EL DIA DE HOY EN JALISCO

La candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, visitará hoy el estado de Jalisco para presentar su proyecto de nación, que vela por los derechos y bienestar de las y los mexicanos. Sostendrá un encuentro con empresarios en el salón de eventos especiales de la Expo Guadalajara donde presentará sus propuestas en materia de desarrollo económico para alcanzar la Prosperidad Compartida. La candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” será acompañada por la candidata al Gobierno del Estado, Claudia Delgadillo. Posteriormente, la candidata de la transformación tendrá un evento masivo en la Plaza Central del municipio de Tlajomulco de Zúñiga; y cerrará la jornada con un mitin en la Plaza Juan Pablo II, en el municipio de Zapopan. En ambos eventos la candidata de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” será acompañada también por las candidatas y candidatos a la presidencia municipal de Tlajomulco y Zapopan, además de los candidatos a cargos de elección popular como regidores, diputados locales, federales y senadores.

XÓCHITL GÁLVEZ; NO DARE Y NI ESTOY OBLIGADA A DARLES ESPACIOS AL PRI, PAN Y PRD EN MI GOBIERNO

La candidata a la Presidencia de la República por el PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez Ruiz, aseguró que ella no está obligada y no dará espacios en su gabinete a personajes de los tres partidos que la abanderan: PRI, PAN y PRD. Señaló que ella busca representar un proyecto distinto recalcando que no hay ningún hombre detrás de ella y que nadie le da órdenes sobre el camino que tomará. Los partidos saben que voy a tener toda la libertad para armar un proyecto distinto a lo que se puede creer que yo estaría obligada. O sea, no estoy obligada a darles espacios específicos a los partidos, no estoy obligada a cubrir a nadie, tengo toda la libertad del mundo. Asimismo dijo que no estaba comprometida a nada con los integrantes de los partidos y aunque señaló que hay perfiles dentro de los partidos que a su consideración son intachables y sin escándalos de corrupción, no mencionó a los líderes partidistas, Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, quienes tienen candidaturas plurinominales para el Congreso de la Unión. Sobre si incluiría a ‘Alito’ Moreno, dijo, que él había decidido ya su camino para ir al Senado de la República sin ahondar más sobre su opinión del líder nacional del PRI. Por otro lado, dijo que podía representar a partidos como el PRI, con antecedentes de autoritarismo y cacicazgos porque los perfiles más cuestionados ya estaban en Morena. Ahora están en Morena, son el priismo caciquil que yo conocí, uno quisiera creer que Morena es algo distinto, pero no. Puso de ejemplos a Alejandro Murat, a Eugenio Hernández de Tamaulipas y a Omar Fayad.

MARIO DELGADO; NI UN VOTO A MC NI AL PRIAN

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado instó a las y a los mexicanos a votar todo por la coalición Sigamos Haciendo Historia este 2 de junio, y enfatizó en la importancia de no darle un solo voto ni al PRIAN ni a Movimiento Ciudadano. Apuntó que lo que busca la oposición es dividir, por lo que enfatizó que es fundamental mantener la unidad rumbo a la jornada electoral. Lo voy a decir claro y directo. Ni un voto a Movimiento Ciudadano, ningún voto a los naranjas. Ni un voto al PRIAN. Todos los votos por nuestro movimiento. Unidad para que siga la transformación. Por ello, el dirigente morenista apuntó que lo que mueve a las y los integrantes de la Transformación son principios e ideales fundamentales para la vida pública, tales como no permitir que regrese la corrupción ni los privilegios. Estos principios, son los que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha aplicado en los últimos 5 años. El que quiera puestos, como decía Andrés Manuel, que se vaya al mercado, así que nada de divisiones porque la división es traición. Voto por Morena, por nuestro movimiento. Cinco de cinco. El líder de Morena recordó ante las y los ciudadanos del pueblo de Zumpango, Estado de México, que fueron las y los mexiquenses quienes hace un año expulsaron a los gobiernos corruptos del PRI asegurando una victoria contundente para el proyecto que encabeza el presidente López Obrador y que refrendará la candidata a la presidencia Claudia Sheinbaum. Me da mucho gusto estar aquí siempre en el Estado de México, con este pueblo que logró hace un año una victoria contundente, para quitarle al PRI la posibilidad de que llegara a un siglo de malos gobiernos, corruptos; y hoy gobierna la Transformación con la maestra Delfina.

LUIS DONALDO COLOSIO; ANTES DE QUE INICIARÁN LAS PRECAMPAÑAS PROPUSO QUE QUIEN FUERA EN 3ER LUGAR, DECLINARA A FAVOR DE QUIEN FUERA EN SEGUNDO LUGAR.

Luis Donaldo Colosio, dijo; Que antes de que iniciaran las precampañas él había sugerido quien fuera en tercer lugar declinara a favor del que iba en segundo lugar. Hoy le preguntan y dice que no es una decisión de él en este momento.

Hace tiempo, cuando las campañas apenas estaban surgiendo, todavía estábamos en periodo de precampaña, hice un llamado a la cordura por parte de la oposición hacia el partido oficial, que quien estuviera abajo en las encuestas declinara a favor de quien estuviera arriba, sigo manifestando ese mismo llamado Se lo hago a ambos candidatos Xóchitl y Máynez. No sé hasta qué punto quieran extender esta lucha”.

MARKO CORTES; GANAMOS LOS DEBATES EN CIUDAD DE MÉXICO, PUEBLA, GUANAJUATO Y VERACRUZ, A UN PASO DE LA VICTORIA

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, llama a las y los ciudadanos, militantes y simpatizantes a dar el último jalón para que haya un verdadero cambio en México. El ganar de manera contundente e incuestionable los debates en Ciudad de México, Puebla, Guanajuato y Veracruz, nos coloca a un paso de la victoria. Aseguró que Santiago Taboada ganó la campaña, los tres debates y va a ganar la elección, mientras que su contrincante se mostró desorientada, nerviosa y quedó en evidencia que el verdadero cártel inmobiliario es el de Morena y el de la propia Clara Brugada. Destacó también el triunfo de Eduardo Rivera en el encuentro democrático, quien con ideas y un proyecto de cambio, marcó la diferencia y dejó en claro que es la mejor opción porque tiene experiencia. De Libia García resaltó las propuestas únicas que presentó, como la participación de una policía femenil, una red de refugios, y un gobierno digital para agilizar trámites de la ciudadanía. Y aplaudió el desempeño del candidato Pepe Yunes, quien transmitió sus propuestas de manera efectiva y haciendo contraste entre el mal gobierno que tiene el estado y el que merecen las y los veracruzanos. El jefe nacional de los panistas consideró que los próximos días serán cruciales para intensificar esfuerzos, por lo que llamó a las y los ciudadanos, militantes y simpatizantes a dar el último jalón para que haya un verdadero cambio en México. Este 2 de junio vamos a ganar, el cambio viene y Morena ya se va.

DIPUTADA ROCÍO ESMERALDA REZA; PROMUEVEN INICIATIVA PARA QUE EL ESTADO RECONOZCA Y PROTEJA LA VIDA DESDE EL MOMENTO DE SU CONCEPCIÓN

La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos (PAN) impulsa una iniciativa de reforma al artículo 1º de la Constitución Política, para que el Estado reconozca y proteja el derecho a la vida desde el momento de la concepción. La propuesta de la legisladora, propone adicionar un párrafo cuarto a dicho precepto, recorriéndose los subsecuentes, para establecer que: El Estado reconocerá y protegerá el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Las autoridades, en el ámbito de sus atribuciones, implementarán las acciones y políticas públicas correspondientes para la protección de ese derecho. En su exposición de motivos, enfatiza que “es menester referir, como parte fundamental del mosaico de derechos humanos, el derecho a la vida, toda vez que por el simple hecho de estar vivo y de la necesidad de la supervivencia, se constituye en uno de los derechos más importantes, puesto que, aunque todos lo sean, el resto de los derechos no existirán si el primero no hubiera ocurrido. Argumenta que el derecho a la vida inicia a partir de la concepción o fecundación, mediante la unión e implantación del espermatozoide con el óvulo, ya que en ese momento surge un nuevo ser humano distinto de todos los que han existido antes, existen ahora y existirán en el futuro. La diputada Reza Gallegos asevera que el Estado tiene la obligación de establecer, para la defensa de la vida que se inicia con la concepción, un sistema de protección legal efectivo, y dado el carácter fundamental del derecho a la vida, su instrumentación necesariamente debe abarcar todas las etapas. Reitera que el derecho a la vida es el derecho fundamental, el primero de todos, sin el cual no tienen cabida los demás derechos humanos, y debe ser consagrado de forma explícita en la Constitución Política, derivado de las reformas en materia de derechos humanos, de junio del 2011. Existe plena coincidencia, en que los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición, y que dichos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

JOE BIDEN; RECHAZA QUE HAYA “GENOCIDIO” EN GAZA, PERO PIDE A ISRAEL QUE PROTEJA A LOS CIVILES

El presidente Joe Biden, declaro que el Gobierno de Estados Unidos rechaza que haya un genocidio en la Franja de Gaza, pero pidió a Israel que haga más para garantizar la protección de los civiles en el enclave palestino. Creemos que Israel puede y debe hacer más para asegurar la protección y el bienestar de los civiles inocentes. No creemos que lo que está ocurriendo en Gaza sea un genocidio. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, reiteró que Estados Unidos se opone a una operación militar a gran escala sobre Rafah, en el extremo sur de la Franja de Gaza, fronteriza con Egipto y donde se hacinan unos 1,4 millones de gazatíes, la mayoría que han huido de ataques israelíes en el resto del enclave.

