El presidente Andrés Manuel López Obrador, celebró la cifra récord de 22 millones 374 mil 202 empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El mes pasado alcanzó la creación de más de 84 mil empleos, destacó el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto. López Obrador dijo que este mes de abril fue un mes verdaderamente extraordinario en recuperación del empleo. Es el cuarto mejor mes de abril de lo que se lleva registro con la creación de 84 mil 857 empleos sólo en este mes. Del total de 22 millones 374 mil 202 empleos, 86 por ciento son puestos de trabajo permanentes y 14 por ciento eventuales. En el primer cuatrimestre del año se generaron 349 mil nuevos empleos. En los últimos doce meses, 553 mil 911 puestos de trabajo, cifra superior a los 547 mil 232 puestos promedio de los últimos diez años respecto a abril. Los sectores económicos con mayor crecimiento porcentual anual en trabajo asegurado fueron transporte y comunicaciones, construcción y comercio. Por entidad federativa destacaron Quintana Roo, Hidalgo y Estado de México. Al cierre de abril, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS subió a 578 pesos diarios, lo que significa un nuevo máximo histórico como parte de un incremento anual de 9.6 por ciento, el tercero más alto registrado de los últimos 23 años considerando sólo los meses de abril. Asimismo sostuvo que la política de incremento al salario mínimo empuja el resto del salario base de cotización. Son muy buenos datos, que hablan no sólo ya de la recuperación económica, sino del buen momento que está viviendo la economía mexicana.

CATY MONREAL Y OMAR GARCÍA HARFUCH FESTEJAN CON 5 MIL JEFAS DE FAMILIA DE LA ALCALDIA CUAUHTÉMOC POR EL DÍA DE LAS MADRES.

Caty Monreal es una mujer excepcional y una luchadora incansable con una gran empatía y sensibilidad que verdaderamente ha trabajado cerca de la gente y conoce las necesidades y desafíos que enfrentan las mujeres de Cuauhtémoc”: García Harfuch. El Centro de Convenciones de Tlatelolco se desbordó con alrededor de 5 mil mujeres Jefas de Familia de toda la alcaldía Cuauhtémoc que acudieron a celebrar el Día de las Madres con Caty Monreal y Omar García Harfuch con música de mariachi en vivo. La candidata a alcaldesa en Cuauhtémoc por Morena, PVEM y PT, Caty Monreal pidió a las asistentes que confíen en el proyecto que dará continuidad a la Cuarta Transformación y salgan a votar para que el triunfo sea contundente y cada día se sientan orgullosas de vivir en la alcaldía más segura y más bonita de toda la ciudad. “Con Omar García Harfuch haremos un equipo exitoso, porque él nos garantiza ayuda en todo lo que pedimos las mujeres de la Cuauhtémoc: seguridad para nosotras y seguridad para nuestras hijas. Ustedes saben que no hay nadie más experto en éste país que sabe cómo mejorar la seguridad y tranquilidad de las mujeres y niñas de éste país”, dijo. Aseguró que desde el primer día de su mandato, se integrarán senderos seguros y estrategias con más y mejores luminarias para hacer de la Cuauhtémoc el mejor lugar para vivir. Por su parte, Omar García Harfuch señaló que Caty Monreal tiene las mejores propuestas para garantizar la seguridad y el bienestar de la alcaldía; propuestas que, dijo, van alineadas a los proyectos de Clara Brugada, próxima Jefa de Gobierno y de Claudia Sheinbaum, próxima presidenta de México. “Caty va a ser una gran alcaldesa porque es una mujer como ustedes, que hace todo con entrega, con determinación; es una mujer excepcional y una luchadora incansable como muchas de ustedes, con una gran empatía y sensibilidad y, que verdaderamente ha trabajado cerca de la gente. Esa es la clase de servidora pública que va a ser pues conoce las necesidades y desafíos que enfrentan las mujeres de Cuauhtémoc”, sentenció. García Harfuch adelantó que ayudará a Caty Monreal a tener muchos más kilómetros de caminos seguros para la ciudadanía. “Vamos a tener con Caty, con Clara y con Claudia Sheinbaum, la ciudad más iluminada y videovigilada del país”. Además, precisó que se ampliarán las redes de transporte seguro para las mujeres, se reactivarán módulos de policía para que en cada colonia sepan a dónde acudir para pedir cualquier tipo de apoyo. “Platicando con Caty todos estos meses, sé que tiene como prioridad defender a las mujeres y a las niñas, ella implementará acciones concretas para erradicar la violencia de género y lograr la igualdad en todos los ámbitos de la vida. —-

SENADORA ANA LILIA RIVERA; PARLAMENTARIOS DE FILIPINAS, ITALIA, JAMAICA Y UCRANIA, FELICITAN AL SENADO POR BICENTENARIO DE INSTAURACIÓN

La presidenta del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, con motivo de la celebración de los primeros 200 años de la instauración del Senado y de los 150 años de su restauración, informó que se recibieron felicitaciones por parte de los parlamentos de la República de Filipinas, la República Italiana, Jamaica y Ucrania. El presidente del Senado de la República de Filipinas, Juan Miguel F. Zubiri, aseveró que están emocionados de trabajar con las y los senadores mexicanos para establecer lazos más fuertes entre las naciones: con nuestra historia y cultura compartidas, podemos construir un futuro compartido junto. El presidente de la Cámara de Diputados de la República Italiana, Lorenzo Fontana, indicó que nuestros países están separados por la geografía, pero no por la historia, pues tenemos raíces comunes en materia lingüística, cultural y de identidad. Hizo un llamado a realizar un encuentro interparlamentario para consolidar nuestros vínculos. Tom Tavares-Finson, presidente del Senado de Jamaica, subrayó que la historia de ese país y México está entrelazada con la historia de la región, además de que nuestra relación continúa en crecimiento, especialmente en materia aeroportuaria, ya que diversas compañías mexicanas son responsables de la gestión de traslados en sus aeropuertos. El presidente del Parlamento de Ucrania, Ruslan Stefanchuk, afirmó que el trabajo del Senado es un símbolo del Estado de Derecho y la democracia para todas y todos los mexicanos. En ese sentido, aseguró que el papel de los parlamentos es de excepcional importancia para todos los países, pues representa la igualdad de todos ante la ley.

IGNACIO MIER; MIER, PEZZAT Y NÉSTOR, CARA A CARA EN DEBATE COMO ASPIRANTES AL SENADO

Ignacio Mier Velasco, Néstor Camarillo Medina y Sofía Pezzat Said se enfrentaron cara a cara en el primer debate entre los aspirantes al Senado de la República; los participantes respondieron a cinco preguntas hechas por la conductora de este evento, sin que existiera réplica alguna por alusiones personales. Los candidatos a las primeras fórmulas para el Senado de la República de ‘Sigamos Haciendo Historia’, ‘Mejor Rumbo para Puebla’ y Movimiento Ciudadano confrontaron sus propuestas de campaña en las instalaciones de Sicom en el primero de dos debates entre quienes buscan llegar a la Cámara Alta del Congreso de la Unión. El debate fue divido en cinco bloques de temas y en los que cada uno de los tres participantes respondió una pregunta por bloque. Los temas centrales de los cuestionamientos fueron: Educación, Desarrollo Económico, Igualdad Sustantiva, Política Exterior y Seguridad. Este primer debate tuvo una duración aproximada de 90 minutos, por lo que en promedio cada uno de los tres candidatos conto con entre 28 y 30 minutos para exponer sus propuestas de campaña. El próximo 15 de mayo los candidatos de la segunda fórmula al Senado de la República, Ana Teresa Aranda Orozco, Lizeth Sánchez García y Alida Díaz Balcázar, se enfrentaran también en otro debate.

RICARDO MONREAL; LLAMA A LA SCJN A NO RESOLVER SOBRE INAPLICACIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a no resolver sobre la inaplicación general de la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 constitucional. En un punto de acuerdo inscrito en la Gaceta la Comisión Permanente, Ricardo Monreal pidió también a la Suprema Corte de Justicia que considere el impacto en la seguridad que tendría la invalidación de la prisión preventiva oficiosa. Señaló, que esta medida implicaría una alteración sustancial en los procesos penales en curso y requeriría la movilización de todo el aparato de impartición de justicia para atender más de 68 mil personas. Monreal Ávila pidió también a los jueces mantener la aplicación de la prisión preventiva oficiosa de manera rigurosa, considerando la gravedad de los delitos y el riesgo que representan para la sociedad. Agregó que su invalidación se traduciría en una mayor demanda de tiempo y recursos, lo que podría causar retrasos en los procesos judiciales y un agravio al derecho de los ciudadanos a una impartición de justicia pronta y expedita.

CLAUDIA SHEINBAUM; A FAVOR DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES Y PROMETE QUE SERÁN FAVORABLES PARA LOS EMPRESARIOS

Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena-PT-PVEM defendió una reforma constitucional propuesta como favorable para las empresas mexicanas, los inversores no tienen nada de qué preocuparse. Lo que queremos es más democracia en el país. Y sus inversiones estarán garantizadas. Sheinbaum se ha comprometido a continuar la “transformación” de México impulsada por el presidente López Obrador con el objetivo de lograr una mayor justicia social, mejorar los servicios públicos y enterrar un modelo económico neoliberal que, según ella, trajo una pobreza atroz y desigualdad. Las propuestas del presidente López Obrador de abrir la elección de los principales funcionarios electorales y jueces de la Corte Suprema al voto popular como parte de la reforma han generado preocupaciones sobre el estado de derecho en México. El plan de enmendar la constitución para permitir que el público vote por los jueces de la Corte Suprema y los comisionados electorales ha sido una de las reformas más polémicas de López Obrador, y su alianza careció de la mayoría de dos tercios necesaria para aprobarla en el último congreso. Morena espera volver a intentarlo después de las elecciones de junio, que también incluyen la votación para un nuevo congreso. El sexenio de López Obrador terminará con el mayor déficit fiscal de México desde la década de 1980, tras haber abandonado la austeridad en su último año en el cargo. Sheinbaum minimizó la brecha, proyectada en 5,9 por ciento del PIB este año, como un problema temporal. Este es un déficit de un año porque todos los proyectos estratégicos de infraestructura del presidente están siendo pagados. El año que viene eso se reducirá significativamente. Sheinbaum cree que hay margen para aumentar aún más los ingresos mediante una mejor aplicación de la ley y tecnología. La candidata de Morena insistió en que la relación de México con Estados Unidos sería buena, incluso si gana Trump. En cuanto al tema de la seguridad, Sheinbaum cree que puede reducir los delitos violentos implementando los métodos que utilizó como alcaldesa de la capital. Necesitamos fortalecer la política de impunidad cero en nuestro país. No importa quién cometa el asesinato, el asesinato tiene que ser castigado por la ley. Asimismo Claudia rechazó los llamados de la oposición a una confrontación frontal con los cárteles, diciendo que en el pasado dieron a las fuerzas de seguridad una licencia para matar a civiles inocentes. Nuestra visión es la construcción de la paz, López Obrador ha reemplazado a la policía federal con una nueva Guardia Nacional de 130.000 efectivos dirigida por militares, y ha convocado a las fuerzas armadas para realizar tareas tradicionalmente realizadas por civiles, como construir líneas de trenes y administrar aeropuertos, puertos y el servicio de aduanas. Sheinbaum se siente cómoda con la estrategia porque, en última instancia, los militares responden ante el presidente. Tal vez la gente no lo entienda desde fuera, pero no es militarización.

XÓCHITL GÁLVEZ; MINIMIZA RESULTADO DE SIMULACRO DE VOTACIÓN Y ASEGURA QUE GANARÁ LA ELECCIÓN

La candidata presidencial de la oposición Xóchitl Gálvez minimizó los resultados del simulacro electoral entre universitarios, en que quedó en tercer lugar. No pasa nada, nos vemos el 2 de junio. Ahí voy a ganar. Xóchitl Gálvez sobre el resultado del simulacro de votación que la ubicó en tercer lugar de las preferencias electorales, después del candidato presidencial del partido Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, dijo: Digo, habrá que ver quién participó. Digo, nuevamente, pues yo no conozco el ejercicio. Sobre por qué su estrategia no llegó a los jóvenes universitarios, refirió: “Esto todavía no acaba’’. La candidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República afirmó que Mario Delgado, presidente nacional de Morena, no es quien decidirá si los gastos de la concentración ciudadana del próximo día 19 en el Zócalo de la Ciudad de México se contabilizarán como gastos de su campaña presidencial. Eso no lo decide Mario Delgado, Mario Delgado manda en su partido; quien lo decide es el INE y yo voy a hacer lo que el INE me diga’. Aclaró que a sus actos de campaña no llegan acarreados’, a diferencia de los de sus contendientes, que no identificó. A ellos se les complican sus eventos porque traen muchos camiones de todos lados y les cuestan millones, pero aquí la mayoría de la gente llega caminando, llega en su propio vehículo, así es que el gasto será el templete. Aseguró que todavía no sabe si hará uso del micrófono en la concentración del Zócalo capitalino. Eso no lo sé, eso no lo sé todavía. Todavía no tengo una propuesta, tengo una invitación de ir, eso es lo que yo tengo en este momento’.

MAREA ROSA; CONFIRMA ASISTENCIA DE XÓCHITL GÁLVEZ A LA CONSENTRACIÓN EN EL ZOCALO DE LA CDMX

Las organizaciones que conforman la Marea Rosa dieron a conocer que llamarán al voto por la candidata de la alianza PAN-PRI-PRD a la Presidencia, Xóchitl Gálvez, esto pese a que se auto adscriben como “independientes” y “ciudadanas”. Asimismo informaron que para la marcha convocada para el próximo 19 de mayo estarán presentes la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México y el candidato a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Santiago Taboada, lo que fue celebrado por algunos usuarios y condenado por otros. Guadalupe Acosta Naranjo, líder del Frente Cívico Nacional y que forma parte de las organizaciones que integran la llamada Marea Rosa, informó que habían tomado la decisión de llamar a votar por Xóchitl Gálvez ante la situación del país y al no concordar con las otras opciones políticas que participan en la contienda: Creemos que no podemos ser neutrales en este momento, cuando la democracia está viviendo el riesgo que está viviendo, cuando Morena cada vez actúa con un mayor autoritarismo. La democracia en México está corriendo un gravísimo riesgo. No podemos llamar a votar por MC porque no está en la contienda, solamente en sus delirios dicen que están ya en segundo lugar, una cosa que ni ellos mismos se la creen, no tienen la menor posibilidad de ganar. Están haciendo una campaña de ataque contra la otra candidatura de oposición. Afirmó que tampoco es opción llamar a votar por Morena porque su candidata, Claudia Sheinbaum, representa todo contra lo que han luchando: Todas nuestras movilizaciones son de defensa de la democracia, de la constitución, de la independencia del Poder Judicial, porque haya transparencia, que haya impunidad y Morena refleja eso.

COMISIÓN PERMANENTE; DIPUTADOS Y SENADORES DEBATEN Y ANALIZAN EL PROCESO ELECTORAL QUE ESTÁ EN MARCHA EN EL PAÍS

En el apartado de Agenda Política, diputados y senadores que integran la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, debatieron sobre el proceso electoral que se lleva a cabo en México. Morena, PVEM, PES y PT expresan que continuará la transformación y la política de bienestar, PAN, PRI y PRD señalan que se debe garantizar un proceso electoral en un ambiente de paz y seguridad, los integrantes de Movimiento Ciudadano afirman que su candidato es el único que ha tenido un crecimiento sostenido en las preferencias. El senador de Morena, Gabriel García Hernández, refirió que los resultados de un simulacro electoral universitario arrojan que 65 por ciento de los jóvenes están a favor de la Cuarta Transformación, lo que indica, que se debe continuar con la política de bienestar, hacer justicia y evitar que haya una regresión, pues a la oposición no le va a resultar la estrategia para impulsar la política del miedo. Julen Rementería del Puerto, senador de Acción Nacional, afirmó que los ciudadanos del país se dieron cuenta que las promesas de Morena resultaron ser puras mentiras y ofertas que nunca se cumplieron, como en materia de salud y seguridad, por eso es que hay confianza, porque tenemos certeza en que la gente ya despertó, pues ya los conoce y no quieren que sigan destruyendo a México y sus instituciones. La senadora por Movimiento Ciudadano, Ruth Alejandra López Hernández, dijo que Jorge Álvarez Máynez es el único candidato que ha tenido un crecimiento sostenido en las últimas semanas, mientras que las candidatas del pasado han hecho sus campañas políticas con base en ilegalidades y en el derroche de recursos públicos. Por el PVEM, la senadora Graciela Gaitán Díaz, recordó que el 2 de junio el pueblo de México ejercerá su derecho a elegir libremente a sus representantes, en una contienda donde se disputarán poco más de 19 mil cargos de elección popular, y en la que, por primera vez en la historia, dos mujeres contenderán por el máximo cargo de representación, lo que simboliza el triunfo de la lucha por la reivindicación de los derechos de las mujeres. Beatriz Paredes Rangel, senadora del PRI, consideró que referirse al tema de la seguridad en este debate, no es un asunto que se vincule con una orientación electorera, de una u otra fuerza política, sino que se debe reconocer que hay regiones en el país donde el clima de violencia pone en riesgo la integridad de los candidatos, por lo que es esencial, que las autoridades locales se hagan cargo de garantizar su seguridad. Del PRD, el senador Emilio Álvarez Icaza Longoria dijo que la negligencia y la ineptitud le cuestan al pueblo de México, ya que 21 entidades federativas se quedaron sin electricidad; además de que nuestro país pierde la oportunidad de aprovechar el nearshoring por la falta de suministro de energía, lo que genera que las empresas se vayan a invertir a otros lugares. El diputado por Morena, José Gerardo Fernández Noroña, manifestó que desde la oposición se tergiversan y tuercen los datos, porque tratan de generar la impresión de que no hay condiciones para llevar a cabo la elección, pero pese a quien le pese, en el país manda el pueblo de México y el 2 de junio ratificará que continúe la Cuarta Transformación. La diputada Lilia Caritina Olvera Coronel, del PAN, dijo que es imperativo asegurar que el proceso electoral se desarrolle en un ambiente de paz y seguridad, que permita a todos los candidatos y electores participar sin miedo, pues distintos estados, como lo es Puebla, ha experimentado un aumento significativo en los actos de violencia, relacionados con las elecciones, lo que ha puesto en riesgo la seguridad de los candidatos y sus equipos. La diputada Cristina Ruíz Sandoval, del PRI, afirmó que, en el presente proceso electoral, es evidente la intromisión del crimen organizado y, muestra de ello, son las amenazas que han recibido los candidatos de todos los partidos y los aspirantes asesinados, por lo que, demandó al INE, a las autoridades de seguridad y a los gobiernos estatales dejar de ser omisos y tomar acciones para garantizar un proceso seguro.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA; URGE GARANTIZAR RECURSOS PARA CLÍNICA DE LA MUJER EN GAM

Miguel Ángel Mancera, candidato a la diputación federal por el Distrito 7 de la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de la denuncia de abandono y sin servicios de la Clínica Integral de la Mujer en dicha demarcación, garantizó la gestión de recursos necesarios en caso de ser electo. Aseguró que se debe mejorar y garantizar los servicios, ya que luego de ser inaugurada durante su gestión como Jefe de Gobierno, fue abandonada de 2018 a la fecha. Durante recorridos por las distintas colonias como Villa de Aragón, Gertrudis Sánchez, Cuchilla del Tesoro, Pradera, San Juan de Aragón y Vasco de Quiroga, el candidato ha escuchado las reiteradas peticiones de mujeres jóvenes y adultas de mejorar los servicios en el centro de salud especializado en atención a mujeres porque se encuentra prácticamente abandonada. Llevo tres meses esperando que me den cita para realizarme unos estudios de Papanicolaou y colposcopia y hasta el momento no me han llamado. Solo me pidieron mi credencial de elector y tomaron mis datos pero sigo en espera de esos estudios para mejorar mi salud, narró Tania, habitante de la Quinta Sección de San Juan de Aragón. Miguel Ángel Mancera dijo que es necesario dar el mantenimiento e invertir más recursos en la Clínica Integral de la Mujer para que dé el servicio de primer nivel en beneficio de mujeres que no tienen seguridad social.

DIPUTADA CRISTINA RUIZ; EL PRI EXIGE PROCESO ELECTORAL SEGURO, ANTE OLA DE VIOLENCIA EN TODO EL PAÍS

La diputada Cristina Ruiz Sandoval a nombre de los legisladores del PRI, ante la ola de violencia que se vive en todo el país y la intromisión del crimen organizado en el proceso electoral, exigió al Instituto Nacional Electoral (INE), a las autoridades de seguridad y a los gobiernos estatales establecer acciones claras de seguridad para el día de la jornada electoral. Sin elecciones libres, no hay democracia. Sin elecciones seguras, no hay participación de la ciudadanía. Tras señalar que, en México, de 2021 a la fecha, van 932 víctimas de violencia política, recalcó que no se puede seguir sin tomar acciones, cuando es conocido el asesinato del hijo del candidato en el Municipio de Benemérito de las Américas o, en Chiapas el homicidio a sangre fría de la candidata de Celaya. Los estados donde hay foco rojo, son Morelos, Guerrero, Michoacán y Chiapas. Es ahí donde los gobiernos han sido omisos en tomar acciones para pacificar el proceso. Agregó, que es evidente la intromisión del crimen organizado en el presente proceso electoral y se conocen las amenazas que han recibido las y los candidatos de todos los partidos, por lo que evidenció el miedo de la población de salir a votar. Los partidos y las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, no podemos normalizar esta situación y no hacer nada al respecto. Y lo digo como es, ser candidata o candidato en México, ya es una profesión de riesgo. La diputada Sue Ellen Bernal precisó que se han registrado 208 ataques en contra de candidatos en la actual contienda, de los que 29 han sido mortales. Detalló han sido 560 víctimas en este proceso electoral, dos al día, entre aspirantes, candidatos, funcionarios, ex funcionarios, familiares.

COMISIÓN PERMANENTE; RECIBE INICIATIVA DEL EJECUTIVO PARA FORTALECER AL BANCO DEL BIENESTAR

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió del Ejecutivo Federal una iniciativa para fortalecer al Banco del Bienestar, a través de un mecanismo para recibir, administrar y dispersar los recursos de programas sociales. Se trata de un proyecto para modificar la Ley Orgánica del Banco del Bienestar y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que fue remitido a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. El Ejecutivo Federal enfatizó que es indispensable el fortalecimiento económico de dicha institución, mediante un mecanismo que no repercuta en las finanzas públicas, así como la continuidad de la dispersión de los recursos correspondientes. Para ello, propone establecer en el artículo 8 de su Ley Orgánica que la institución podrá obtener por concepto de contraprestación por los servicios financieros prestados, el 1.5 por ciento sobre el monto aprobado para su distribución conforme a las disposiciones aplicables por cada programa social en el ejercicio fiscal correspondiente. La iniciativa precisa que, al utilizar la infraestructura del Banco del Bienestar para recibir, administrar y dispersar los recursos de programas sociales, resulta necesaria la armonización de preceptos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para lograr la entrega de forma eficiente y transparente de subsidios a la población beneficiaria. En ese sentido, plantea incluir en el artículo 75 de la referida norma que el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) deberá señalar los programas a través de los cuales se otorguen subsidios en numerario, cuya entrega deberá realizarse mediante el uso de cuentas bancarias personales abiertas en el Banco del Bienestar. Para armonizar la reforma con las modificaciones a la Ley Orgánica del Banco del Bienestar, propone que en el PEF se establezca un porcentaje por concepto de la contraprestación por los servicios financieros prestados que deba recibir la institución financiera señalada, el cual será del 1.5 por ciento sobre el monto aprobado para su distribución, conforme a las disposiciones aplicables para cada programa social en el ejercicio fiscal correspondiente.

SENADOR JULEN REMENTERÍA; LA MARCHA DEL 19 DE MAYO SERÁ UN DOMINGO REDONDO

El coordinador de las y los senadores del PAN, Julen Rementería del Puerto, señaló que la marcha por la democracia del próximo 19 de mayo, es una manifestación ciudadana y por lo mismo la candidata de Fuerza y Amor por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, tiene todo el derecho de asistir. Xóchitl Gálvez tiene todo el derecho de ir el 19 de mayo. Ella es una candidata que nace de los ciudadanos, no es de los partidos. Y lo que va a pasar el 19 es una gran concentración, así se espera. Ella la va a encabezar, aunque ellos no quieran. Y después el debate. Y seguramente será un domingo redondo que pondrá ya en una ruta inalcanzable a cualquier otra candidatura que no sea la de Xóchitl Gálvez para ganar la Presidencia de este país. Rementería del Puerto destacó que la también conocida como “marea rosa” desde un principio fue convocada por diversas asociaciones civiles, empresarios, activistas y ciudadanos que no necesariamente están vinculados con los partidos políticos, y que no es un delito que la candidata de la oposición asista, y no se compara como acto proselitista, todo lo contrario a lo que se hace desde las “mañaneras”. Cuando hacen ese tipo de señalamientos, lo único que demuestra es el terror que tienen porque por lo que va a pasar. El domingo va a haber una concentración enorme, seguramente de las más grandes que hemos visto, más que la del INE, más que la del Poder Judicial, porque la gente lo que quiere es que ya cesen estas condiciones en las que se tiene al país en donde hay violencia, en donde no hay medicinas, en donde la salud está comprometida, la de los mexicanos, en donde el crecimiento económico es realmente insignificante, en donde tenemos una gran cantidad de cosas que hay que resolver. El senador panista refirió que la próxima concentración del 19 de mayo no la están convocando los partidos, sino la misma ciudadanía, y no solamente en la Ciudad de México, sino en muchas ciudades del país. Va a ser un evento, estoy seguro, que va a marcar, digamos que, el último escalón para ya decir ya no hay nada que hacer para la candidata oficial y, por supuesto, un escalón que va a marcar también ya el triunfo, de una forma irremediable para Xóchitl Gálvez. Va a haber una concentración enorme, porque lo vemos en diversos puntos del país, lo que pasó en el puerto de Veracruz, cuando llega la candidata oficial y los ciudadanos que estaban ahí, naturales, que llegan en el avión, igual que ella, le dicen: fuera, fuera. Por el contrario, lo que sucedió en Guanajuato, en donde toda la plaza se le vuelca a Xóchitl, una plaza repleta, en donde no hubo acarreados, y un coro monumental dice: fuera Morena, fuera Morena. Todas estas muestras van generando condiciones favorables para poder creer, para poder afirmar que Xóchitl va a ganar la elección el próximo 2 de junio.

MARKO CORTÉS; TOTAL RESPALDO A PAN DE PUEBLA ANTE LA PERSECUCIÓN QUE REALIZA EL GOBIERNO ESTATAL

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, externó todo su respaldo al dirigente del Comité Directivo Municipal de Puebla, Jesús Zaldívar, ante la absurda persecución del gobierno del estado. Le exigimos a Sergio Salomón Céspedes que nuevamente saque las manos del proceso y lo hacemos responsable de cualquier situación que se llegue a presentar. En Puebla se quiere usar la fuerza del Estado para imponer a Morena. Puebla está viviendo tiempos violentos, donde nuestros candidatos están siendo amenazados y amedrentados. Además, hay una elección de Estado, que puede comprobarse con hechos tan lamentables como lo ocurrido en el fraccionamiento del candidato a gobernador, Eduardo Rivera, donde criminales golpearon a sus vecinas para que les dijeran el paradero del abanderado. Asimismo, están haciendo uso de delincuentes electorales como Eukid Castañón, a quien sacaron de la cárcel para que les hiciera guerra sucia, pese a que se le acusa de diversos delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito. Esto es prueba suficiente de que el estado se encuentra en su peor momento, y los morenistas quieren utilizar todos los medios posibles para llegar al poder, pese a que la ciudadanía ya no los quiere, porque no han dado resultados.

DONALD TRUMP; CONSIGUE QUE TRIBUNAL DE APELACIÓN EN GEORGIA, EXAMINE SU PETICIÓN DE DESCALIFICAR A FISCAL FANI WILLIS

El ex presidente Donald Trump, consiguió que el Tribunal de Apelación examine su petición de descalificar a la fiscal de su caso penal en Georgia, Fani Willis. La corte escuchará la apelación de Donald Trump contra la sentencia del juez Scott McAfee que permitió que Fani Willis siguiera al frente del caso penal. Trump y algunos de los otros 18 involucrados en el caso habían pedido la descalificación de Willis afirmando que su relación romántica con el fiscal especial Nathan Wade había creado un conflicto de intereses que perjudicaba el proceso. McAfee había aceptado la petición de los abogados de Trump y los otros imputados de que se les permitiera cuestionar su decisión ante el Tribunal de Apelaciones de Georgia. El abogado Steve Sadow, abogado del ex presidente Donald Trump, afirmó que Willis debe ser descalificada por su conducta inapropiada en esta persecución política injustificada y sin méritos. A causa de la decisión probablemente se causará una demora significativa en el caso contra Trump, quien está acusado de interferir en Georgia en el escrutinio de votos en las presidenciales de noviembre de 2020, donde perdió frente a Joe Biden. Esto llega además un día después de que la jueza Aileen Cannon pospusiera de forma indefinida el juicio en Florida contra Trump porque se presentaron problemas significativos en torno a algunas pruebas.

