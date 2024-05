Con 81 años, Enrique Guzmán sigue siendo un referente en el rock & roll en español. Algunos temas se han vuelto clásicos que han traspasado distintas generaciones.

Es por ello que te enlistaremos algunos éxitos que ha cosechado a lo largo de su amplia trayectoria la cual sigue vigente.

¿Cuáles son los éxitos de Enrique Guzmán?

Si algo ha caracterizado a las canciones que interpreta Enrique Guzmán es el romanticismo pues la mayoría de los temas hablan sobre amor.

“Acompáñame” (1966)

El tema interpretado por Rocío Durcal estuvo acompañado de Enrique Guzmán para la película del mismo nombre estrenada en la década de los sesenta y dirigida por Luis César Amadori. La letra habla sobre el enamoramiento desenfrenado.

Guzmán en diversas entrevistas declaró que Durcal era el amor de su vida pero que solo fueron grandes amigos.

“Toda la vida estuve enamorado de ella, pero no quiso… Algo de mi talento se me perdió en el camino, pero por no hacer esa unión romántica hicimos una gran amistad, que esa nunca cambia…”, declaró al programa Hoy en 2022.

“Tu cabeza en mi hombro” (Años 60)

Aunque el tema es un cover del tema “Put Your Head on My Shoulder” de Paul Anka, el cantante mexicano interpretó su versión la cual se popularizó en México y Latinoamérica.

“La Plaga”

Cuando Enrique Guzmán formaba parte de los Teen Tops, tuvo varios éxitos y uno de ellos fue “La Plaga”, inspirada en el tema “Good Golly, Miss Molly”, aunque el tono es el mismo la letra es distinta pues la versión en español habla sobre una chica que le encanta bailar.

¿Qué otro éxito consideras que tiene Enrique Guzmán?

LDAV