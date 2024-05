Encabezados por el aspirante a la jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, candidatos de la oposición a alcaldías denunciaron presunta violencia política en la recta final de campañas y uso político del agua.

En conferencia, el abanderado de la coalición Va x la CDMX, Santiago Taboada reclamó a autoridades la falta de respuesta sobre la causa de contaminación en el agua de Benito Juárez.

“Más de un mes y ni un solo resultado, ni un solo planteamiento de cuál fue y cuáles serán las estrategias de remediación del agua contaminada en Benito Juárez. No nos han dicho cuál es la fuente, cómo inició todo. A más de un mes prácticamente no han vuelto a hacer una sola prueba de las condiciones del agua que ellos hoy dicen que está prácticamente resguardada”, dijo.

En su participación, el candidato a la alcaldía Cuajimalpa, Carlos Orbañanos anunció la presentación de denuncias por presuntos actos de violencia en la contienda electoral.

“Esto se ha convertido en una contienda de violencia total. En el caso de Cuajimalpa hemos tenido que presentar ya diversas denuncias por varios actos de vilencia política. Más recientemente tuvimos a la llamada familia Dragón, que más que familia es un cártel de Cuajimalpa, quienes han estado retirando lonas dentro de casas particulares. Se meten a casas a retirar lonas de la alianza”, acusó.

Pese a las acusaciones de opositotes, el candidato a Benito Juárez, Luis Mendoza descartó haber solicitado protección personal den la campaña.

“No he pedido yo todavía protección de candidatos, pero qué creen, me encuentro seguido una patrulla “disfrazada” donde la Fiscalía me está cuidando. No he pedido que me cuiden”, dijo.

Con repsecto al tema del agua, candidatos acusaron a autoridades de condicionar la entrega de pipas a cambio de credenciales.

“El sábado estuvimos en Tláhuac y es fue la constante: si no nos entregan 3 credenciales de electoral no hay pipa de agua. Y eso prácticamente es lo que quieren hacer con todos”, mencionó Taboada.

“Queremos que el Gobierno en lugar de hacer política, en lugar de ponerse a hacer sitios de internet para contestarnos, contestarle a esta coalición, que mejor se ponga a reolver el tema del agua”, añadió.